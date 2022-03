Krieg in der Ukraine Weshalb ist die Solidarität so riesig? Auf einmal haben alle ein Herz für die Geflüchteten Das Wohlwollen, das den Menschen aus der Ukraine entgegengebracht wird, ist enorm. Weshalb dies bei früheren Flüchtlingswellen oftmals anders war, hat verschiedenste Gründe. Dimitri Hofer Jetzt kommentieren 26.03.2022, 05.00 Uhr

Auf dem Barfüsserplatz wurde gegen den Krieg in der Ukraine demonstriert. Bild: Roland Schmid

Die ukrainische Fahne ist in diesen Tagen auch im Raum Basel überall zu sehen. Seit Wladimir Putin und seine Gefolgschaft entschieden haben, das Nachbarland anzugreifen, befinden sich Millionen Menschen auf der Flucht. Die Solidarität mit den Ukrainerinnen und Ukrainern, die vor dem Krieg in ihrer Heimat fliehen, ist riesig. Wie kaum je zuvor werden die Angekommenen in der Schweiz mit offenen Armen empfangen.

Ukrainische Namen waren bisher in der Region nicht häufig zu hören gewesen. Dereinst werden wohl aber auch sie an etlichen Briefkästen prangen. Sie gesellen sich zu Namen von Menschen, die selbst oder deren Vorfahren einst ebenfalls hierherkamen: aus Ungarn, Vietnam, der früheren Tschechoslowakei, den Ländern des ehemaligen Jugoslawiens, Syrien, Afghanistan oder Eritrea. Immer wieder flüchteten Personen aus ihrer Heimat. Im Einwanderungsland Schweiz fanden sie Zuflucht und blieben.

Viele Geflüchtete aus den Ländern des ehemaligen Jugoslawien

Die Hoffnung auf Sicherheit eint die Flüchtenden. Trotzdem ist die Flüchtlingswelle aus der Ukraine in mehrfacher Hinsicht besonders. Gerade im Vergleich zu den grösseren Flüchtlingsströmen der jüngeren Vergangenheit lassen sich Unterschiede feststellen. Die Bedingungen, welche die Geflüchteten hier vorfanden und wie die Gesellschaft auf sie reagierte, weichen teilweise stark von den aktuellen Entwicklungen ab. In den letzten Jahrzehnten sorgten vor allem die Jugoslawienkriege und die europäische Flüchtlingskrise für viele Flüchtende.

Im Jahr 2000 stellten rund 4000 Personen aus dem Kosovo einen Asylantrag im Kanton Baselland. Sie waren vor dem Krieg um die Kontrolle ihrer Heimat geflüchtet. Damals trat Rolf Rossi seine Stelle als Baselbieter Asylkoordinator an. Er erinnert sich:

«In den meisten Fällen kamen Familien ins Baselbiet, die häufig für einige Wochen in Zivilschutzbunkern oder Turnhallen untergebracht wurden. Das konnte jedoch nur eine Zwischenlösung sein, bis für sie eine Unterkunft in einem Haus oder eine Wohnung gefunden wurde.»

Vor rund 20 Jahren kamen viele Geflüchtete aus dem Kosovo in die Schweiz. Im Frühling 1999 war die Empfangsstelle des Bundes in Kreuzlingen überlastet. Bild: Keystone

Schon damals mussten die Gemeinden eine definierte Anzahl von Plätzen zur Verfügung stellen.

Dass wie heute Privatpersonen aus eigenem Antrieb Wohnraum zur Verfügung stellten, habe es kaum gegeben. Er betont: «Zu Beginn habe ich in der Bevölkerung ebenfalls eine entgegenkommende Stimmung gegenüber Asylsuchenden aus dem Kosovo festgestellt.» Manchmal sei diese aber gekippt. «Ein Grund war etwa, dass über aggressives Verhalten berichtet wurde», erzählt Rossi. Tatsächlich sei es in Zivilschutzunterkünften manchmal zu Reibereien gekommen, als Kosovaren auf Serben trafen.

Frühere Konflikte waren nicht so präsent wie der aktuelle Krieg

Auch wenn die ersten Schritte in der Region für einige Kosovaren holprig waren, sind viele geblieben und haben sich integriert. Die beim FC Basel gross gewordenen Fussballstars Granit Xhaka und Xherdan Shaqiri sind Sprosse solcher Einwandererfamilien. «Diejenigen Kosovaren, mit denen ich heute noch Kontakt habe, verspüren eine grosse Dankbarkeit», sagt Rolf Rossi. Sie seien hier heimisch geworden.

Mit einer Diaspora von rund 113'000 Personen leben in der Schweiz ausserordentlich viele Kosovaren. Bereits 1994 ist Habib Morina aus dem Kosovo in die Region Basel gekommen. «Ich war in der Heimat einige Jahre lang ein politischer Gefangener, weil ich mich mit anderen gegen Slobodan Milosevic auflehnte», sagt er. Die erste Station war für den alleinreisenden Kosovaren das Bundesasylzentrum Bässlergut in Basel. Nach rund einem Jahr, in dem er in Pratteln, in Liestal und Itingen wohnte, erhielt er Asyl.

In der Schweiz lernte der heutige Doppelbürger seine Frau kennen, die auch aus dem Kosovo stammt. Mit ihr und den drei Kindern lebt er mittlerweile seit vielen Jahren in Meltingen. Der diplomierte Pflegefachmann arbeitete lange Zeit im Spital Laufen und ist seit der Schliessung des Krankenhauses für das Kantonsspital Baselland am Standort Bruderholz tätig. «Die Schweiz ermöglichte mir sehr viel», so Morina. Mit Blick auf die grosse Solidarität, die den Flüchtenden aus der Ukraine entgegengebracht wird, sagt er:

«Damals war es schon anders. Aber letztlich darf ich nicht klagen. Ich wurde gut aufgenommen.»

Die Kriege im ehemaligen Jugoslawien seien weltweit weniger präsent gewesen als der Krieg in der Ukraine. «Man weiss heute in wenigen Minuten, was gerade in den umkämpften Gebieten passiert.» Wenn er Nachrichten aus der Ukraine höre, seien seine Augen immer feucht.

Habib Morina kam 1994 aus dem Kosovo in die Schweiz. Er ist in der Region Basel heimisch geworden. Bild: Kenneth Nars

Beruhigte sich nach dem Ende der Kriege in Jugoslawien die Zahl der Flüchtenden ein wenig, nahm sie ab dem Jahr 2015 wieder zu. Vor allem Menschen aus Syrien und Afghanistan, wo langandauernd Kriege wüten, kamen in grosser Zahl nach Europa. Zudem verliessen viele den afrikanischen Staat Eritrea, in dem eine Diktatur herrscht. Der Bund reagierte im Herbst 2016 auf den Zustrom mit der Errichtung des Bundesasylzentrums Feldreben in Muttenz. Dadurch wurde der Kanton Baselland bei der Aufnahmequote von Flüchtenden entlastet.

Franziska Knol steht als Geschäftsleiterin von Convalere mit vielen Geflüchteten in Kontakt. Das Prattler Unternehmen übernimmt für etliche Gemeinden in der Nordwestschweiz die Betreuung und Verwaltung der Asylsuchenden. Derzeit werden unter anderem Menschen aus Eritrea, Tunesien, Algerien, Syrien und Afghanistan betreut. Zu diesen sind bereits und werden viele Ukrainerinnen und Ukrainer hinzukommen. «Wir spürten auch vor einigen Jahren, als sehr viele Menschen aus kriegsgeplagten Staaten in die Schweiz kamen, eine Solidarität von gewissen Personen», sagt Knol. Es seien Kleider gespendet worden, und einige hätten sich bereiterklärt, den Geflüchteten Deutschunterricht zu geben.

Die Fragen der Flüchtlinge drehen sich meistens um den Alltag

Die Situation sei jedoch nicht mit heute zu vergleichen: «Die Solidarität, die den Menschen aus der Ukraine entgegenschwappt, ist einzigartig.» Sie erklärt sich das auch durch die Zusammensetzung der Flüchtenden. Aus Afghanistan seien meist unbegleitete minderjährige Asylsuchende gekommen, aus Syrien junge Männer.

«Nun sind es vor allem Frauen mit Kindern, und zwar aus einem Gebiet, das deutlich weniger weit von der Schweiz entfernt liegt als die Staaten im Nahen Osten, Vorderasien oder Afrika.»

Die Fragen, mit welchen die Neuankömmlinge sich an die Mitarbeitenden von Convalere wenden, werden aber kaum von der Herkunft beeinflusst. «Es geht in der Regel um das tägliche Leben. Das ist bei Syrerinnen und Syrern so, und das erleben wir nun auch bei den Menschen aus der Ukraine», sagt Franziska Knol. Eine Besonderheit der Schweiz sei das duale Bildungssystem, das man vielen erklären müsse. Aktuell zeige die Flüchtlingswelle aus der Ukraine auf, dass bei der Kinderbetreuung in der Schweiz Nachholbedarf bestehe.

Laut Statistik des Staatssekretariats für Migration wurden in diesem Februar in der Schweiz gut 1300 Asylgesuche eingereicht. Die meisten Gesuchsteller stammten aus Afghanistan, der Türkei, Eritrea, Algerien und Syrien. Aus der Ukraine registrieren sich derzeit täglich rund 1000 Menschen in den Bundesasylzentren. Die Ukrainerinnen und Ukrainer erhalten den Schutzstatus S. Dieses Instrument war 1998 im Zug der Kriege auf dem Balkan eingeführt, aber noch nie angewendet worden. Die Geflüchteten dürfen in der Schweiz bleiben, ohne ein ordentliches Asylverfahren durchlaufen zu müssen.

Asylkoordinator warnt vor einer Zweiklassengesellschaft

Für den Baselbieter Asylkoordinator Rolf Rossi öffnet der Bund damit Tür und Tor für eine Zweiklassengesellschaft im Asylwesen.

«Flüchtende aus der Ukraine erhalten auf einen Schlag Vorteile, die vorläufig aufgenommene Ausländerinnen und Ausländer nicht geniessen.»

Hier werde ein Konfliktpotenzial gezüchtet. «Ob das förderlich für den inneren Zusammenhalt ist, bezweifle ich.» Grundsätzlich begrüsst Rossi jedoch die grosse Solidarität sehr. Heute herrsche ein anderer Zeitgeist. Die Bereitschaft der Zivilbevölkerung zu helfen sei riesig.

Der Baselbieter Asylkoordinator Rolf Rossi befürchtet, dass es im Asylwesen zu einer Zweiklassengesellschaft kommt. Bild: Kenneth Nars

Die Bedrohung stehe aktuell für einmal in Europa vor der Haustüre. «Es ist der erste Konflikt seit sehr langer Zeit, der so nahe liegt. Zudem wurde noch nie ein Krieg medial derart stark bespielt», sagt Rolf Rossi. Für ihn ist jedoch der Hauptgrund für die starke Solidarität ein anderer:

«Die Ukrainerinnen und Ukrainer sind ein ähnlicher Menschenschlag wie die Schweizerinnen und Schweizer.»

