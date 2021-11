Die Mitte Basel-Stadt zeigt sich erstaunt über VCS-Opposition

Kritik Bahnanschluss an den Euro-Airport: Die Mitte Basel-Stadt zeigt sich erstaunt über die Opposition des VCS Die Basler Mitte-Partei kritisiert die Äusserungen rot-grüner Parteien und des VCS zum geplanten Bahnanschluss an den Euro-Airport. Lea Meister Jetzt kommentieren 11.11.2021, 17.10 Uhr

Grafik zum Bahnanschluss des Euro-Airports. Eingezeichnet ist die Linienführung und das neue Empfangsgebäude.

zVg

In einer Medienmitteilung vom Donnerstag tut Die Mitte Basel-Stadt ihr Erstaunen über die jüngsten Wortmeldungen rund um die Diskussion über den Bahnanschluss an den Euro-Airport kund. Sie meint damit spezifisch das Communiqué des VCS vom 21. November, welches auch von den Grünen beider Basel und der Baselbieter SP unterzeichnet worden ist. «Mit Blick auf die Klimakrise und die lärmbelasteten Anwohnenden wäre jetzt eine gute Gelegenheit, um dieses Ausbauprojekt für den EAP noch zu stoppen», hiess es in der erwähnten Mitteilung.