Künstler in der Pandemie Fagottistin des Sinfonieorchesters Basel: «Musikmachen ist immer Kommunikation» Magdalena Welten, Fagottistin im Sinfonieorchester Basel, berichtet von ihrem Alltag während Corona. Sie erzählt von den aktuellen Herausforderungen aber auch davon, wieso sie sich nicht beklagen will. Aufgezeichnet von Stefan Strittmatter 13.02.2021, 05.00 Uhr

Magdalena Welten, Fagottistin im SOB, in ihrem Übungsraum. Bild: Roland Schmid

Als die Pandemie losging und wir in die Kurzarbeit geschickt wurden, war uns im Sinfonieorchester Basel wichtig, dass wir ein solidarisches System beibehalten können. Es kann ja nicht sein, dass beispielsweise eine Instrumentengruppe finanziell mehr leiden muss, weil es sie in den kleinen Besetzungen, in denen wir nun vermehrt spielen, weniger braucht. Nun rechnen wir alles von Monat zu Monat neu anhand der jeweiligen Gesamtauslastung des Orchesters ab.

Für unser Personalbüro ist die aktuelle Situation jedoch eine einzige Rechenaufgabe. Unsere Lohnabrechnung ist während Corona dermassen komplex. Wir haben, wie in anderen Orchestern auch, ohnehin keine fixen Mindestarbeitszeiten, es gibt nur Maximaldienstzahlen. Diese variieren und sind für Solisten dann nochmals anders als für Tuttisten. Als Gewerkschaftsvertreterin und Mitglied des Orchestervorstands, den ich seit Herbst präsidieren darf, habe ich hier Einblicke.

Normalerweise haben wir einen verbindlichen Planungsvorlauf von vier Wochen, in denen nichts geändert wird, ausser eine Kollegin oder ein Kollege wird krank. Ich weiss also jeweils einen Monat im Voraus, was ich zu tun habe. Diese Frist haben wir in der Pandemie auf 14 Tage halbiert, weil die gesamte Planung nun natürlich viel kurzfristiger ist. Oft ist vieles bis zuletzt unklar: Darf ein Dirigent einreisen? Bekommen wir die Noten rechtzeitig?

Aber ich will mich hier gar nicht beklagen. Schliesslich sind wir in der glücklichen Lage, dass wir weiterhin spielen dürfen. Wir machen Streamingkonzerte und Aufnahmen ohne Publikum und proben fürs Theater. Und ich bin mir auch bewusst, dass wir finanziell in der Schweiz und besonders hier im Orchester eine ausserordentlich komfortable Situation haben. Andere Musiker und Künstler haben ja einen kompletten Ausfall.

Schwieriger ist die Umstellung durch den Wegfall der Konzerte und Opernvorstellungen. Denn Musikmachen ist ja immer Kommunikation – mit dem Dirigenten, mit den Mitmusikern und mit dem Publikum. Wie wichtig insbesondere Letzteres ist, haben wir bei unseren Streamingkonzerten gemerkt. Da gehen plötzlich wichtige Strukturen verloren.

Magdalena Welten Die Musikerin ist seit der Saison 1987/88 Fagottistin im Sinfonieorchester Basel (SOB). Aufgewachsen in Tübingen in der Nähe von Stuttgart kam sie 1984 zum Studium an die Musikakademie nach Basel. Sie wohnt mit ihrem Ehemann in Bättwil und hat vier erwachsene Kinder. Im Orchestervorstand des SOB amtet sie seit letztem Herbst als Präsidentin und vertritt als Mitglied des Schweizerischen Verband des Personals öffentlicher Dienste vpods das Orchester unter anderem in den GAV-Verhandlungen.

Sonst geht das Orchester ja geschlossen auf die Bühne. Ohne Publikum war das jetzt nicht mehr so. Wozu auch? Jeder konnte sich auf der Bühne einspielen, wann er wollte. So fühlte es sich dann eher an wie eine Probe. Wir haben deutlich gemerkt: Ein Saal voller schweigender Leute ist was ganz anderes als ein leerer Saal. Man muss sich das Publikum unbedingt dazudenken.

Ich habe das vor ein paar Wochen sehr deutlich erlebt bei unserem Konzert mit Mirga Gražinytė-Tyla. Gerade bei einem so starken Werk wie dieser Weinberg-Sinfonie ging am Ende die Spannung nicht weg. Die Dirigentin senkte die Arme – und absolut nichts passiert. Normalerweise wäre da der Applaus. Und nun einfach nichts. Es fehlen die Rituale. Aber ich bin enorm dankbar, dass wir spielen durften, gerade in dieser grossen Besetzung. Das entschädigt für vieles.

Da kann man gut darüber hinwegsehen, dass jetzt vieles neu ist: Alleine schon die grösseren Abstände zwischen den Musikerinnen und Musikern sind gewöhnungsbedürftig. Zudem sind wir ja – ganz losgelöst von der Pandemie – in neuen Räumen: Der Proberaum am Picassoplatz ist neu, das Casino ist neu. Es sind also viele Faktoren ungewohnt und man muss als Orchester daran arbeiten. Aber die Erkenntnis ist faszinierend: Es geht!

Ansonsten aber habe ich gegenüber anderen Berufen den grossen Vorteil, dass Homeoffice für mich normal ist: Ein wichtiger Teil meiner Arbeit besteht darin, zu Hause für mich zu üben. Die effektive Präsenzzeit im Orchester ist nicht so gross. Wobei ich vor allem im ersten Lockdown gemerkt habe, wie wichtig es ist, beim Üben ein Ziel vor Augen zu haben.

Neuerdings legt sich Magdalena Welten auch Solostücke aufs Notenpult. Bild: Roland Schmid

Als zweites Fagott und gelegentlich am Kontrafagott habe ich selten Passagen, die ich über einen langen Zeitraum hinweg üben müsste. Also bin ich mir gewohnt, mir selber eine Aufgabe zu stellen, um meine Technik zu pflegen. Ich habe da mein Standardprogramm, aber während der Pandemie habe ich auch Zeit gefunden, um Neues auszuprobieren. So lege ich mir jetzt auch Solokonzerte aufs Pult, die ich im Alltag nicht spiele.

Motivationsprobleme kenne ich glücklicherweise nicht, aber ich empfinde die Phase jetzt als schwieriger als beim ersten Lockdown im vergangenen Frühling. Damals war klar, dass einen Moment lang nichts mehr geht. Und wir mussten uns einfach fit halten – so wie Sportler. In der aktuellen Situation ist aber nichts mehr klar, es ist so schwammig.

Ich sehe das als Herausforderung. Aber auch als Chance. Plötzlich bleibt Zeit für anderes, zum Beispiel kann ich in Ruhe Rohre machen für mein Instrument. Diese Mundstücke sind beim Fagott enorm individuell und heikel. Da hofft man immer, dass man es noch besser hinbekommt. Jetzt habe ich die Musse, auch da mal Neues auszuprobieren. Auch setze ich mich aktuell vermehrt mit Barockinstrumenten auseinander.

Meine Tage bleiben auch neben der Musik gut gefüllt: Ich bin in der Gewerkschaft, im Orchestervorstand und bei uns im hinteren Leimental im Kirchgemeinderat. Und dann habe ich glücklicherweise eine grosse Familie, für die ich mir nun mehr Zeit nehmen kann. Aber mir war von Beginn an wichtig, dass ich nicht in einen Aktivismus verfalle und meine Tage mit allerlei Aufgaben fülle. Ich lerne jetzt nicht hundert neue Sprachen.

Natürlich kenne ich die Tage, an denen mir beim Spielen – ich übe meinen Nachbarn, aber auch mir und meiner Familie zuliebe im Luftschutzkeller unseres Hauses – Zweifel aufkommen: Bin ich gut genug? Reicht das? Aber gerade dann muss man auch mal grosszügig sein mit sich selber.

