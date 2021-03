Künstler in der Pandemie Frontfrau der Basler Band Asbest: «Corona hat mein Leben entschleunigt» Robyn Anouk Trachsel, Frontfrau der Basler Band Asbest, über ihren Alltag während der Pandemie. Sie erzählt von einer vollen Agenda während des Lockdowns und wieso sie Flyer lieber mag als Social Media. Aufgezeichnet von Stefan Strittmatter 01.03.2021, 05.00 Uhr

Robyn Anouk Trachsel von der Basler Band Asbest. Roland Schmid

Das Timing war gar nicht so schlecht. Wir hatten mit Asbest auf den letzten Frühling hin ohnehin weniger Konzerte geplant, weil wir uns auf das zweite Album konzentrieren wollten. Damit hat uns der Lockdown nicht komplett auf dem falschen Fuss erwischt. Ich muss sogar sagen, dass er mir in gewisser Weise sogar gelegen kam. Ich war zu der Zeit etwas blockiert und überfordert mit der gesteigerten Aufmerksamkeit, die wir nach dem ersten Album und unserem Sieg am M4Music bekamen.

Dazu kam bei mir die Angst vor dem zweiten Album und den daran geknüpften Erwartungen. Der Unterschied war, dass ich das Début zu grossen Teilen während einer arbeitslosen Phase geschrieben hatte. Und nun hatte ich aber einen täglichen Job, ich musste also zuerst Nischen suchen, um kreativ sein zu können. Daneben habe ich im März 2020 noch eine Ausbildung zur Tontechnikerin begonnen, meine Agenda war also entsprechend voll.

Anfänglich keine Bandproben

Corona hat insofern mein Leben entschleunigt, was gut ist. Aber es hat unsere Zeitplanung als Band auch über den Haufen geworfen. Eigentlich wollten wir im letzten September ins Studio, nun gehen wir halt diesen April. Wir hatten Anfang Lockdown zwar mehr Zeit, aber weil wir die Massnahmen ernstgenommen haben, haben wir eine Weile lang nicht geprobt.

Mehr aber als die Proben haben mir aber die Konzerte gefehlt. Das habe ich gemerkt, als wir in der kurzen Lockerungsphase im September und Oktober zwei Gigs geben konnten. Man bekommt da eine Resonanz, die einen auch kreativ enorm pusht. Ohne direkten Kontakt zum Publikum läuft man Gefahr, dass man in einem Vakuum versandet.

Robyn Trachsel (rechts) mit ihrer Band- und Lebenspartnerin, der Bassistin Judith Breitinger. Bild: Roland Schmid

Ich staune immer, wie viel mehr Energie unsere Songs auf der Bühne entwickeln als im Proberaum. Selbst, wenn wegen der Bestimmungen in der Kaserne nicht so viele Zuschauer dabei sein durften. Jetzt ist von den neuen Songs halt nur ein einziger live erprobt. Deshalb zeigen wir unser neues Material befreundeten Musikern. Wir laden ab den einen oder anderen zu uns in den Proberaum ein – diese externen Ohren tun uns gut.

Absagen und Verschiebungen

Im vergangenen Herbst hätten wir viele Konzerte gehabt, aber die sind nun alle auf Unbestimmt verschoben. Eigentlich sind die meisten abgesagt mit der Option «Wir melden uns dann». In der Festivalsaison im Sommer haben wir noch einen Fixpunkt in Lille. Das steht zurzeit noch fest, aber das muss ja gerade nicht viel bedeuten.

Ich muss nun für mich lernen, die Dinge zu nehmen, wie sie kommen. Weil ich mich oft verzettle habe ich diesen Drang in mir, zu viel zu planen. Diese neue Gelassenheit möchte ich mir bewahren, wenn die Pandemie dann hinter uns liegt.

Generell hört man ja von vielen Seiten, wie schrecklich dieses Jahr gewesen sei, aber für mich hatte es auch positive Effekte. Ich weiss, ich bin da sehr privilegiert und vielen geht es miserabel, aber der Ausbruch aus dem Hamsterrad war sehr gesund für meine Psyche. Mein Leben war in den vergangenen Jahren immer schneller geworden. Das hatte zum einen mit der Band zu tun, aber auch mit der wachsenden Vernetzung durch Social Media. Ich kann mich da schlecht abgrenzen.

Aber genau das habe ich jetzt, wo man kaum Freunde treffen kann, bewusst versucht. Ich wollte nun nicht zu viel von mir teilen auf den sozialen Netzwerken. Man hat immer diesen Druck, dass man etwas neues online stellen und dann sogar noch auf die Reaktionen reagieren muss. Am Ende ist das aber alles nicht real wie etwa ein Konzert oder eine Platte. Man schreit also ins Nichts und freut sich dann, wenn es 20 Nasen sehen.

Flyer statt Social Media

Ich und meine Partnerin Judith sind zunehmend wieder analog unterwegs. Ich mag beispielsweise Flyer, ganz altmodisch aus Papier und von Hand zu Hand überreicht. Und ich habe die Hoffnung, dass solche Dinge wieder vermehrt kommen. Ich will schlicht nicht alle zwei Jahre meine Präsenz auf der jeweils angesagten Plattform von null aufbauen müssen. Da sind vielleicht die handfesten Sachen mittelfristig nachhaltiger.

Für Asbest bedeutet das, dass wir darauf vertrauen müssen, dass wir ein gewisses Level erreicht haben und eine gute Vernetzung haben in der Schweizer Szene. Darauf vertrauen, dass man uns nicht sofort vergisst und die ganze Arbeit verpufft in der Pandemie. Ich habe da eigentlich keine Bedenken, weil wir ja unsere Nische haben und keine Hit-Band sind, die immer nachlegen muss.

Aber vielleicht gehe ich das zu locker an und niemand kennt uns mehr, wenn unser zweites Album Anfang 2022 erscheint. Aber dann haben wir immerhin den Vorteil, dass die Leute ohne Erwartungen an die Songs herangehen, statt es mit dem Début zu vergleichen. Für das laufende Jahr haben wir nun aufgrund der fehlenden Planungssicherheit nicht viel angedacht ausser den Aufnahmen. Wenn das Album dann im Kasten ist, schauen wir weiter.

Schach und Boxen

Als Ausgleich zur Musik habe ich wieder vermehrt Schach für mich entdeckt und ein altes Schachbrett, das ich von meinem Vater geerbt habe, wieder hervorgeholt und angefangen zu boxen. Ich finde es interessant, wie die Menschen nun auf sich selber zurückgeworfen sind und sich überlegen müssen, wie sie ihre Zeit abseits von Beizen und Partys füllen wollen. Das ist anfangs enorm ungewohnt, aber auch sehr spannend.

Ich denke, wer jetzt ein Jahr lang nur Netflix geschaut hat, dem geht es langsam nicht mehr so gut. Hier in unserer WG haben Judith und ich viele Beschäftigungen gefunden: Neben Musik, Boxen und Schach lesen oder nähen wir, und mein Studium frisst ja auch noch viel Zeit.

Natürlich muss man als Paar aufpassen, dass man dann noch Dinge auch zusammen unternimmt. Aber wir kennen eher das Gegenteil, insbesondere, wenn bei der Band mehr läuft. Wenn ich dann in meinen Stress-Modus kippe, kommt es schon vor, dass Judith mir deutlich sagt, dass sie dann nach einer langen Probe auf dem Heimweg oder im Bett nicht mehr über Musik reden will.

Während der Pandemie spielt Trachsel vermehrt Schach. Bild: Roland Schmid

Als Paar zusammen musizieren? Ich sage immer: Das Gute ist das Schlechte daran. Wenn beide in der Euphorie sind, ist es super, aber wir haben nach fünf Jahren als Liebes- und Musikpaar mittlerweile auch ein gutes Gespür dafür, wann wir uns freie Zeiten geben müssen, in denen jeder seinen eigenen Hobbys nachgeht.

Auch wenn wir Asbest mit professionellem Anspruch betreiben, ist es insofern ein Hobby, als dass es kein Geld abwirft. Wir haben das immer so gehandhabt, dass wir uns nichts auszahlen. Unsere Gagen und Tantiemen fliessen immer direkt zurück in die Bandkasse. Mit dem Preisgeld, das wir beim M4Music bekommen haben, konnten wir uns einen Tourbus leisten. Dieser steht nun ungenutzt vor dem Haus und kostet Versicherung und Parkkarte am Hals.

Vor der Pandemie war die Band selbsttragend, das fehlt nun. Natürlich könnten wir versuchen, grundsätzlich mehr Geld zu verdienen mit der Musik, aber das bedeutet in der Regel auch, das man kreative Kompromisse eingehen muss. Kommt dazu: Hätten wir voll auf die Musik gesetzt, hätte es uns jetzt mit Corona das Genick gebrochen.

Ich musste lernen, Dinge die ich nicht ändern kann, zu akzeptieren. Eine Seite von mir hat sich an den neuen Modus gewöhnt. Auf der anderen Seite habe ich natürlich mega Lust, wieder Konzert zu spielen. Auch, weil ich viele meiner Freunde nur dort treffe. Mein sozialer Radius ist aktuell viel kleiner, so beschränkt auf meine coronakonforme Bubble.

Störungsanfälliges System

Auch wenn bald einiges wieder möglich sein wird, so wird uns die politische Aufarbeitung der Pandemie noch lange beschäftigen. Sie wirft ja zentrale Fragen auf, etwa nach der Systemrelevanz von Pflege oder Kultur. Ich frage mich da auch, wie systemrelevant die Wirtschaft ist. Für diejenigen, die sich im Niedriglohnsektor abarbeiten, wohl nicht so sehr. Viele merken jetzt, dass unser kapitalistisches System vielleicht doch etwas störungsanfälliger ist, als man gedacht hatte.

Meine Hoffnung innerhalb der Schweizer Musikszene ist, dass nun mehr Bands realisieren, dass man hierzulande nur von der Kunst leben kann, wenn man in einem ganz engen Pop-Segment passt. Wer nicht zu dieser Spitze des Eisbergs gehört oder gehören will, der könnte eigentlich noch viel freier musizieren. Viele passen sich da fast unbewusst einem Ideal an.

Turbulente Zeiten haben in meinen Augen schon immer die spannendste Kunst hervorgebracht. Vielleicht merken nun die einen oder anderen für sich: Ich verdiene eh nichts damit, dann kann ich ja genau das machen, was ich will.

Die 1987 in Toronto geborene Sängerin und Gitarristin Robyn Anouk Trachsel kam im Alter von zwei Jahren nach Basel. Sie hat einen Bachelor-Abschluss in Biologie und Soziologie sowie einen Master in Soziologie und Philosophie. Trachsel arbeitet als Sekretärin an einer Musikschule und macht nebenher eine Ausbildung zur Tontechnikerin an der Zürcher SAE. Vor knapp fünf Jahren gründete sie mit ihrer Partnerin Judith Breitinger am Bass und dem Schlagzeuger Jan Häfele die Rockband Asbest. Letzterer wurde 2018 durch Jonas Häne ersetzt. 2019 gewannen Asbest am M4Music den Wettbewerb «Demo of the Year». Aktuell arbeitet die Band am Nachfolger zu ihrem Débutalbum «Driven» (2018). (sts) www.atreeinafieldrecords.com/artists/asbest/