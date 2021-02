KÜNSTLER IN DER PANDEMIE Grafiker Mattia Serena: «Ich konnte ein Fasnachtwimmelbuch zeichnen» Der Basler Illustrator und Laternenmaler berichtet von seinem Alltag während Corona. Er erzählt von seinen existenziellen Sorgen und dem richtigen Flow bei der Arbeit. Aufgezeichnet von Hannes Nüsseler 20.02.2021, 05.00 Uhr

Mattia Serena: «Ich habe meine eigenen Sachen gemacht, damit wenigstens etwas Kreatives entsteht.» Bild: Roland Schmid

Normalerweise bin ich um diese Zeit mit Fasnachtsarbeiten beschäftigt: Ich sage alle anderen Aufträge ab und male zwei grosse Laternen und «Helgen» für Schnitzelbänke. Als im letzten Frühling der Lockdown kam, fiel das alles ins Wasser. Weil ich vor allem im kulturellen Bereich tätig bin, hatte ich drei Monate lang keine Arbeit. Das waren keine Ferien, ich wusste ja nicht, was da auf mich zukam. Dafür habe ich die ganze Betreuungsarbeit von den Grosseltern übernommen und mich an drei Wochentagen um meine Kinder gekümmert.

Wir sind als Familie viel ins Freie gegangen, wo wir nicht aufs Abstandhalten achten mussten und den Kopf lüften konnten. Meine Freundin und ich, wir haben uns auch gegenseitig Freiräume geschaffen, damit wir Zeit für uns selbst hatten. So habe ich im Atelier meine eigenen Sachen gemacht, damit wenigstens etwas Kreatives entsteht. Das habe ich genossen, aber die existenziellen Sorgen waren trotzdem da.

Drei Monate sind eine lange Zeit. Ich habe gespürt, wie diese Situation etwas mit einem macht – wenn das ganze soziale Umfeld eingedampft wird. Man arbeitet nicht mehr so frisch und frei wie sonst. Im Sommer entspannte sich die Lage dann ein wenig, auch wenn die ganz grossen Aufträge ausblieben, bis auf einen: Ich konnte ein Fasnachtwimmelbuch illustrieren.

Ruhe bewahren in schwierigen Zeiten

Auch jetzt wäre ich wieder mit der Fasnacht beschäftigt, zum Glück konnte ich diesmal aber andere Aufträge annehmen. Es läuft eigentlich recht gut. Mit zwei kleinen Kindern bin ich als Selbstständiger im Moment etwas eingeschränkt. Aber es war uns wichtig, dass wir die Kinderbetreuung nach Möglichkeiten selbst übernehmen.

Der Kleinste wurde direkt in die Pandemie hineingeboren, das machte es auch für mich nicht einfach, in dieser ungewissen und schwierigen Zeit die Ruhe zu bewahren. Zu Beginn hatte ich noch geglaubt, dass ich nebenbei noch etwas arbeiten könnte, aber wenn die Kinder da sind, sind sie da. So bleiben mir nur gewisse Zeitfenster, die ich nutzen kann. Mit meiner Freundin habe ich vereinbart, dass ich jeweils an einem Abend pro Woche bis spät in die Nacht arbeiten kann, um ein bisschen zu kompensieren.



Mattia Serena Der Grafiker und Illustrator (*1985) hat Visuelle Kommunikation an der Hochschule der Künste in Luzern studiert und leitet seit 2011 sein eigenes Atelier in Basel. Für den Verein Fasnachtshuus hat er neu das Wimmelbuch «Gäll, du findsch mi nid?» gestaltet.

Bevor ich Vater war, konnte ich vor einem Abgabetermin noch nächtelang bis morgens um fünf durchmachen, jetzt ist der Handlungsspielraum viel enger. Andererseits ist es wie bei jedem kreativen Beruf schwierig, auf Knopfdruck spontan zu sein.

Und ich merke, dass mir das ganze Programm fehlt, das normalerweise mitläuft: der Ausgang, der Fussball, der ganze Ausgleich eben. Das spüre ich bei der Arbeit, sie fliesst nicht mehr gleich. Es braucht einen grösseren Effort, um den Kopf frei zu bekommen, bei der Arbeit und zu Hause. Auch wenn ich mehr Zeit zur Verfügung habe, kann ich sie trotzdem nicht so effizient nutzen, wie ich möchte.



Ich arbeite als Einzelmaske. Theoretisch hätte ich im vergangenen Frühling ohne Einschränkungen ins Atelier gehen und weiterarbeiten können, deshalb hatte ich auch lange kein Anrecht auf Ausfallentschädigungen. Aber das war ja nicht möglich, weil die Kulturbranche brachlag. Und ich konnte anders als etwa ein Veranstalter keine abgesagten Konzerte anführen, weil es sich bei mir nur um mündliche Zusagen handelte.

Die einen profitieren, die anderen sind auf null

Das hat sich mittlerweile zum Glück geändert, ich habe rückwirkend etwas von der AHV bekommen – wenn es die Ausfälle auch längst nicht deckt. Vor allem ist die Auftragslage nicht mehr dieselbe. Schwierig zu sagen, wie viel davon mit Corona zu tun hat. In jüngster Zeit wenden sich grössere Firmen vermehrt an Büros, die grössere Ressourcen haben und zeitlich flexibler sind. Ich habe viele Privatkunden und auch kleinere Firmen unter meinen Auftraggebern, die jetzt zurückhaltender sind, weil sie selber finanzielle Einbussen hinnehmen mussten.



Dass die Kulturbranche in allen Bereichen einfach abgesägt wurde, hat mich schon ziemlich erschreckt. Schaut man sich die Kommentarspalten an, so scheint es für grosse Teile der Bevölkerung nur logisch zu sein, dass man Kultur als Luxusgut einfach so abstellen kann. Dabei wurde gar nicht realisiert, was das für die Einzelnen bedeutet.

Einige meiner Freunde, die ebenfalls Illustratoren sind, haben mehr Aufträge bekommen, weil der Onlinebereich heiss lief. Andere aus der Gastroszene hatten gar nichts mehr. Ich finde es problematisch, wie sich das in unterschiedliche Richtungen entwickelt: Es gibt Leute, die von der Pandemie profitieren, andere sind auf null. Das führt zu Spannungen.



Mattia Serena in seinem Atelier. Bild: Roland Schmid

Grundsätzlich befürworte ich die Massnahmen des Bundes, aber es wird mit unterschiedlichen Ellen gemessen. Man merkt sehr rasch, wer eine Lobby hat. Alle schätzen zwar das kulturelle Angebot und finden es toll, aber sobald Ansprüche gestellt werden, wird es schwierig. Jeder schaut nur noch für sich, der Zusammenhalt in der Branche fehlt. In der Fasnachtszene ist es ähnlich, es ziehen nie alle am selben Strang. Das ist ein Stück weit selbstverschuldet.



Aber wir sind anpassungsfähig, und ich bin felsenfest davon überzeugt, dass es sich wieder zum Besseren wendet. Meine Hoffnung ist, dass wir gerade in der Kulturszene lernen, gewisse Dinge mehr zu schätzen. Ich freue mich, wenn es wieder eine richtige Fasnacht gibt. Ich mache zwar nicht aktiv mit, bin aber gerne dabei.

Mit meiner Tochter habe ich eben eine kleine Laterne gemalt, sie hatte eine Riesenfreude daran. Und auf den nächsten echten Fussballmatch freue ich mich! Freunde, der Austausch mit anderen Menschen – all das ist Teil des kreativen Prozesses. So entsteht erst der richtige Flow.

