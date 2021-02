Kultur Online Basler Medienhistoriker über Streaming: «Es ist eine fremdbestimmte Wahrnehmung» Die Kultur muss wegen Corona umdenken. Vieles findet deshalb online statt. Der Basler Medienhistoriker Markus Krajewski erklärt den Nutzen und die Nachteile von Streams. Stefan Strittmatter 22.02.2021, 05.00 Uhr

Proben zu "Moby Dick" am Theater Basel mit Jörg Pohl. Ingo Hoehn / bz

Die Coronamassnahmen verunmöglichen den Kulturinstitutionen und Künstlerinnen ihre Arbeit in den gewohnten Kanälen. Viele von ihnen weichen deshalb auf Streams aus, um mit ihrem Publikum in Kontakt zu bleiben. Dabei sei dieses Medium alles andere als neu, sagt Markus Krajewski, der seit 2014 eine Professur für Medienwissenschaft mit den Schwerpunkten Medientheorie und Mediengeschichte an der Universität Basel innehat. Der 1972 geborene Medienhistoriker hat acht Monografien verfasst, etwa über die Geschichte des Servers oder verkachelte Fassaden in der westdeutschen Nachkriegsarchitektur.



In zwei Sätzen: Was ist Streaming?

Markus Krajewski: Das ist zunächst eine Metapher für die Teilhabe an einem Datenstrom. Bildlich gesprochen schöpfen aus diesem Datenfluss interessierte Zuschauer an unterschiedlichen Orten und zu ihren je eigenen Zeiten bewegte Bilder und Töne, meist in Form von Filmen oder Podcasts.

Was unterscheidet einen Stream von Videokonferenzen oder vorab aufgezeichneten Videos?

Die Eigenheiten der Zeit sind verschieden. Mit den Kriterien der klassischen Dramentheorie gesprochen: Die Einheit von Zeit und (virtuellem) Raum der handelnden Personen ist bei der Videokonferenz entscheidend. Da nützt es nichts, wenn jemand an der Abstimmung mit einer halben Stunde Zeitverzug teilzunehmen gedenkt. Beim Streaming ist die Zeitversetztheit aber problemlos möglich, weil der Datenstrom, der auch ein zuvor produziertes Video enthalten kann, individuell abrufbar ist und zudem Zeitsprünge erlaubt. Kurz: Beim Streaming ist man Souverän über die Zeit, in einer Liveschaltung hingegen Sklave.

Im Lockdown greifen Kunstschaffende und Institutionen vermehrt zu Streams, um mit ihrem Publikum in Kontakt zu bleiben. Funktioniert das?

Mittelprächtig. Im ersten Lockdown habe ich mir die «Hamlet»-Inszenierung des Bochumer Schauspielhauses auf einer Leinwand im Wohnzimmer angesehen. Trotz der fantastischen Sandra Hüller als Hamlet wollte der Funke nicht recht überspringen.

Das Schauspielhaus Bochum hat seinen «Hamlet» als Streaming veranstaltet. Von links: Ulvi Teke, Sandra Hüller, Konstantin Bühler. Bild: Ju Bochum

Woran lag's?

Es fehlte zu viel: Atmosphäre, Raumeindruck, eigene Blickmöglichkeiten, das Augenmerk für Nebensächlichkeiten. Und natürlich das Wissen, dass sich das alles im Hier und Jetzt ereignet. Bei einer Live-Aufführung weiss keiner, was im nächsten Moment passiert. Diese Intensität der Präsenz ist telematisch nur bedingt vermittelbar. Als ich kürzlich bei einer Generalprobe im Basler Theater die coronakonforme Adaption von «Moby Dick» sehen durfte, wurde mir die fulminante Wucht dessen, was ein einziger Schauspieler auf der Bühne leisten kann, nochmal eindrücklich vor Augen geführt.

Und das geht bei einem Stream verloren?

Schwer vorstellbar, dass sich diese Ergriffenheit beim Betrachten durch einen Mobilfunkbildschirm einstellt. Ungefilterte Teilhabe setzt Dabeisein und Unmittelbarkeit voraus. Und das wird durch technische Vermittlung, durch dazwischen geschaltete Medien, grundlegend verändert. Das muss keineswegs schlecht sein. Es ist nur eine gänzlich andere Ausgangslage und demzufolge auch andere Wirkung.

Also ist der Betrachter doch nur dabei statt mittendrin?

Man könnte behaupten, dass die Kamera und Mikrofone ja eine Verlängerung der Sinne des Zuschauers daheim darstellen. Aber hinter diesen Geräten stehen meistens noch Kamerafrauen und Mikrofonmänner, die entscheiden, wie die Instrumente gehalten werden. Das ist eine zutiefst fremdbestimmte Wahrnehmung. Anders gesagt: Die Wahrnehmung wird vom Stream gerahmt, verengt und gefiltert.

Demnach besteht keine Gefahr, dass Streamings die bestehenden Gefässe eines Tages verdrängen?

Als Medienhistoriker bin ich ja eher für die Erklärung von Vergangenheit und Gegenwart zuständig, aber soviel Prognose möchte ich wagen: Zu dokumentarischen Zwecken mag ein Konzert am Bildschirm taugen. Aber als Ersatz für das Ereignis vor Ort, wo sich die Präsenz von Spielenden und Schauenden zu einem gemeinsamen Erlebnis formt, wird der Datenstrom vermutlich schnell wieder versiegen. Wo wollen Sie denn hinschauen in den Pausen der Aufführung, wenn Sie nicht an der Bar im Foyer stehen können? Der eigene Kühlschrank bietet nur bedingt gutes Unterhaltungspotenzial.

Ein Kulturevent lebt auch vom Drumherum.

Sicher. Und Streaming erzeugt weniger Gemeinsamkeit. Theater und Kino erfordern Ortswechsel, lineares Fernsehen liefert immerhin noch ein gemeinsames Gesprächsthema. Im 20. Jahrhundert soll man ja montags auf Pausenhöfen noch über einzelne «Wetten-dass...?»-Wetten gesprochen haben. Aber finden Sie mal jemanden, der sich mit Ihnen ohne vorherige Absprache über die Dauer der Eingangsszene von Netflix' «Roma» austauscht.

Einen Stream dagegen schaut man bestenfalls zufällig gleichzeitig.

Ja, es ist aber auch ein Vorteil von Streams, dass sie von Terminen oder Orten entbinden. Wenn ich Igor Levit im Basler Casino verpasse, kann ich mir wenigstens seine Hauskonzerte vom Frühjahr 2020 ansehen – sofern jemand die damaligen Livestreams auf Instagram und Twitter gespeichert hat. Was schon wieder ein anderes Problem aufruft – das der langfristigen Verfügbarkeit. Der Rhein mag auch im Jahr 2050 zuverlässig weiterfliessen, aber nicht jeder Datenstrom bleibt dann noch abrufbar.

Markus Krajewski, Medienhistoriker an der Uni Basel. Bild: Thomas Meyer, Ostkreuz

Streamings sind ja ein sehr junges Medium ...

Da bin ich gar nicht so sicher. Was sind die Flugblätter der Reformationszeit anderes als ein Datenstrom, der sich auf Personen an unterschiedlichen Orten und mit verschiedenen Lektürezeitpunkten ergoss? Was ist die Musikkassette anderes als ein Datenstrom auf zwei Mal 45 Minuten? Was ist Lew Tolstois «Krieg und Frieden» anderes als ein monumentaler Informationsfluss? Die Fülle an Beispielen für abgepackte, tragbare, wohlproportionierte Datenströme ist grenzenlos.

Also ist die Berührungsangst vor dem vermeintlich neuen Medium unbegründet?

Es ist eine alte Geschichte, dass jedes neue Medium stets als Bedrohung empfangen wird, weil es vermeintlich die alten verdrängt. Als sich im 18. Jahrhundert der Roman etablierte, hielt man das Theater für obsolet. Der Roman wurde dann wiederum vorgeblich durch das Kino erledigt, das Kino durch das Fernsehen und so weiter. Und das Internet soll jetzt alle Genannten gemeinsam überflüssig machen?

Und?

Wohl kaum. Was die Mediengeschichte zeigt, ist die beständige Koexistenz oder auch Rückkunft, so wie es die Renaissance vermeintlich totgesagter Medien wie die Vinylschallplatten beweist. Im Zweifelsfall richtet sich jedes alte Medium bequem in einer Nische ein. Und was ist besser als eine komfortable Nische? Der Mainstream jedenfalls nicht.

Schallplatten waren zu Beginn bloss abgebildete Konzerte, dann entstand aus ihnen eine eigene Kunstform. Wagen Sie eine Prognose für die Zukunft des Streams?

Heraklits Beobachtung des panta rhei («alles fliesst»), lässt sich in dieser Hinsicht so verstehen, dass auch die Technik des Streaming einer kulturellen Entwicklung unterliegt, die zur Verfremdung, Entwendung, Umnutzung und Überbietung einlädt. Interessant wird es freilich, wenn man mit Hilfe neuerer Technologie, etwa den Datenbrillen, auch die visuellen Datenströme in die Gegenwart einbindet und so zu ganz anderen, überlagerten Ebenen der Wahrnehmung und Bildgebung kommt.

Geben Sie uns ein Beispiel.

Man könnte an der Schifflände stehen und den ersten Film über die Basler Fasnacht streamen, der 1898 das geschäftige Treiben auf der Mittleren Brücke zeigt. Und dann lassen Sie den Blick schweifen, und der historische Stream wird unmerklich ergänzt durch das echte Flusswasser im Hier und Jetzt sowie durch neu generierte Datenströme, die aus Fotogrammen und historischen Karten in Echtzeit den Rest vom alten Basel um 1900 zeigen. Damit vor Augen können Sie ein echtes Bad im Fluss nehmen. Nur untertauchen im Strom sollten Sie mit der Datenbrille besser nicht.