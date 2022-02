Wirt fehlt: Kaserne braucht schon vor dem Start mehr Geld

Kulturzentrum Kein Wirt gefunden: Kaserne braucht schon neues Geld, bevor es überhaupt losgeht Eigentlich sollte der künftige Wirt den Ausbau des geplanten Restaurants bezahlen. Nun wird klar: Der Kanton muss selber in die Tasche greifen – und vermutlich ziemlich tief. Jonas Hoskyn Jetzt kommentieren 12.02.2022, 05.00 Uhr

Das künftige Kaserne-Restaurant kommt in die ehemalige Abwartswohnung. Kenneth Nars/BLZ

Nach dreieinhalb Jahren Bauzeit soll es in wenigen Wochen soweit sein und die Kaserne als neues Kultur- und Kreativzentrum den Betrieb aufnehmen. Die Bauarbeiten sind mit mehreren Monaten Verspätung grossenteils abgeschlossen, die Mieter zwar noch geheim, aber offenbar doch gefunden. Nur eine Baustelle bleibt: Das künftige Restaurant in der früheren Abwartswohnung auf der Südseite der Kaserne hat noch immer keinen Wirt. Zur Erinnerung: Dass die Rhyschänzli-Gruppe das Café und das Grenzwert-Team die Bar übernehmen, ist schon seit fast zwei Jahren klar.

Auch fürs Restaurant hatte der Kanton nach der Ausschreibung einen klaren Favoriten – gemäss Recherchen der bz die Wyniger-Gruppe, die etwa den Teufelhof, das Ufer 7 und bald auch das Waldhaus betreibt. Allerdings winkte Chef Raphael Wyniger ab:

«Ich bin interessiert, aber mit diesen Rahmenbedingungen ist das Projekt für uns nicht finanzierbar.»

Knackpunkt war die Vorstellung des Kantons, dass der künftige Betreiber den gesamten Innenausbau übernehmen sollte, alles in allem knapp zwei Millionen Franken, bei einem auf 15 Jahre befristeten Mietvertrag. Gleichzeitig stellte der Kanton hohe Ansprüche an den Betrieb: Das Restaurant sollte zur künftigen Kaserne passen, das Essen möglichst regional, frisch und nicht zu teuer sein. So liess sich kein Betreiber finden.

Nachtragskredit bräuchte den Segen des Parlaments

Mittlerweile hat dies auch der Kanton eingesehen. Mit einer neuen Ausschreibung soll nun doch noch ein Betreiber gefunden werden. Wie das Onlineportal «Primenews» berichtete, ist der Kanton mittlerweile gewillt, sich an den Investitionskosten «in einem gewissen Rahmen» zu beteiligen. Die Aussage ist brisant: Denn bisher beteuerte der Kanton stets, dass die Kaserne ohne weitere finanzielle Zuschüsse auskomme.

Und das Problem ist noch grösser: Gespräche mit regionalen Gastrounternehmern zeigen, dass der Kanton wohl den Löwenanteil der Kosten übernehmen muss, um ein attraktives Angebot bieten zu können. Da die Basler Regierung höchstens 300'000 Franken in eigener Kompetenz vergeben kann, wird wohl ein Nachtragskredit notwendig, den das Basler Parlament absegnen muss. Der politische Spiessrutenlauf für Regierungspräsident Beat Jans ist vorprogrammiert. Und bis die Finanzierung unter Dach und Fach ist, würde gut und gerne ein weiteres Jahr vergehen.

Der Ausfall ist auch problematisch, weil die Finanzierung der Kaserne darauf beruht, dass die höheren Mieteinnahmen der Gastrounternehmen die eher tiefer angesetzten Mieten im Hauptbau quersubventionieren sollen. Das Restaurant beispielsweise soll monatlich fast 14'000 Franken kosten. Die Leerstandsreserve des Betriebs wird also von Anfang an strapaziert.

Dazu kommt, dass der leicht versteckte Platz zwischen Kaserne und Rheinufer sich im vergangenen Sommer zu einem Hotspot entwickelt hat. Wenn dieser nicht bespielt wird, könnte das zu einem Problem für die ganze Kaserne werden.

Möglich wären auch mehrere Gastronomen

Der Basler Stadtentwickler Lukas Ott will sich von der Vakanz nicht die Vorfreude auf die Eröffnung verderben lassen. «Das neue Basler Kultur- und Kreativzentrum im Hauptbau der Kaserne wird ein ganz besonderes Juwel als zeitgenössisches, offenes und lebendiges Haus. Ich freue mich auf die initiativen, kreativen und begeisterten Betreiber, Mieter, Gastronomen und Veranstalter. Die Ausschreibungsunterlagen seien nochmals überarbeitet und angepasst worden, damit unterschiedliche Szenarien und Konzepte mit einer breiteren Auswahl an Bewerbungen zugelassen werden können», sagt Ott.

Davon hänge auch ab, wie stark sich der Kanton finanziell beteiligt. Möglich sei etwa auch eine Variante mit mehreren Gastronomen. Berücksichtigt werden soll letztlich die Bewerbung, die am besten zum Kasernenhauptbau passt und die inhaltliche und wirtschaftliche Ziele unterstützt. Bis im Sommer soll der künftige Gastgeber gefunden sein.

