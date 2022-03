Kunstausstellung Basel – ein Nährboden für feministisches Kunstschaffen Die Ausstellung «Frauen Körper Pornographie» rollt die Anfänge des feministischen Kunstschaffens in Basel neu auf. Es wurde auch Zeit. Rahel Empl Jetzt kommentieren 10.03.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Füllt mit ihrer Ausstellung und der dazugehörigen Masterarbeit eine Forschungslücke: die Zürcher Kunsthistorikerin Wanda Seiler. Kenneth Nars

Wanda Seiler hat ein schwarzes Tuch über den kleinen Tisch im Entrée der Amerbach Studios gelegt. Darauf platziert sie Dildos, Vibratoren und anderes Sexspielzeug, schön in Reih und Glied. Die 27-Jährige tut das, als sei es das Normalste der Welt. Ist es ja auch, im Jahr 2022, oder?

Seiler zuckt mit den Schultern: «Wir leben heute zwar in einer sehr sexualisierten Welt, und doch gibt es noch Tabus», sagt die Zürcher Kunsthistorikerin. Sie selber habe mit ihren Freundinnen erst ab 20 Jahren über die eigene Sexualität und sexuelle Bedürfnisse gesprochen. Die Dildos und Vibratoren seien dazu da, Hemmungen und Berührungsängste abzubauen.

Unerhört viel Raum für weibliche Lust

Im Sommer vor 41 Jahren gingen fünf befreundete Basler Künstlerinnen ziemlich ähnlich vor. Dildos und Vibratoren gab es zwar nicht wie heute an jeder Ecke oder gar im Internet zu kaufen, aber in Lörrach. Dort deckten sie sich mit Sexspielzeug ein und gaben diesen einen prominenten Platz in ihrer Ausstellung «Frauen Körper Pornographie», die im Basler Café Frauenzimmer stattfand, einem Treffpunkt unter Akteurinnen der Zweiten Frauenbewegung.

Sollen Hemmungen und Berührungsängste abbauen: die Dildos in Seilers Ausstellung. Kenneth Nars

Mit Sexheften, einer Diashow und eigenen Werken, bei denen sie die Pornografie und weibliche Lust aus der Sicht von Feministinnen ins Bild rückten, gaben sie dieser Lust unerhört viel Raum. Unerhört, weil 1981 Pornografie etwas ganz und gar Schmuddeliges anhaftete. Gerade unter Feministinnen herrschte die Haltung vor, Pornografie sei frauenverachtend und gewaltfördernd.

Basel als Nährboden für feministische Kunst

Die Künstlerinnen – darunter Miriam Cahn, Monika Dillier und Anna B. Wiesendanger – sahen das anders. Sie riefen mit ihrer Ausstellung zu einer weiblichen Aneignung des Mediums fernab von Blümchensex auf, wagten gar auszusprechen, was bis dato nur gedacht wurde: Beinhaltet Pornografie gar kreative und inspirierende Aspekte für Frauen? Ist es nicht vielmehr so, dass unsere Gesellschaft per se frauenunterdrückend ist und der Konsum von Pornografie daran nichts ändert?

Die Künstlerinnen stellten dabei die Frage ins Zentrum: Was ist Realität – und was ein Abbild der Fantasie? Was ganz und gar pionierhaft war, fast schon revolutionär, sagt Seiler: «In den USA fand erst zwei Jahre später eine ähnliche Bewegung statt. Die fünf Baslerinnen ebneten also als eine der ersten weltweit der Entwicklung einer sexpositiven Bewegung den Weg. Sie sorgten dafür, dass sich die Frau vom sexuell passiven zum sexuell aktiven Subjekt entwickeln konnte.»

Ein Aufbruch, der vergessen ging

Basel, ein Nährboden für feministisches Kunstschaffen – und niemandem war das so recht bewusst. Denn dieser Moment des kulturellen und für Frauen so wichtigen Aufbruchs geriet in den vergangenen 40 Jahren total in Vergessenheit.

Als sich Seiler im Rahmen ihrer Masterarbeit in Kunstgeschichte dem Thema feministische Kunst annahm, sah sie sich einer grossen Forschungslücke gegenüber: Obschon die Ausstellung «Frauen, Körper, Pornographie» ein eigentlicher Höhepunkt dieser Kunstbewegung in Basel darstellte, existiert in offiziellen Archiven keine einzige Zeile dazu, auch in der Literatur wurde sie nicht fündig.

Originalnotizen und Skizzen von Monika Dillier aus dem Jahr 1982 nach der Ausstellung, als sie sich weiter mit dem Thema Pornografie beschäftigte. Kenneth Nars

«Meine Recherche basierte auf unzähligen Interviews mit den damaligen Mitwirkenden. Dillier und Wiesendanger gewährten mir zudem den Zugang zu ihren Privatarchiven.»

Nur Frauen erlaubt – in den Redaktionen sassen derweil Männer

Einer der Gründe, warum die Ausstellung von 1981 in Vergessenheit geriet: «Der Fokus in der Kunstgeschichte richtet sich meist auf Einzelleistungen in einem bekannten Kunstraum. So drohen kollektive Ereignisse im semiprofessionellen Kunstraum, wie die Ausstellung von Miriam Cahn und ihren Freundinnen eine war, in Vergessenheit zu geraten», sagt Seiler.

Ausserdem: An der Ausstellung damals waren nur Frauen zugelassen, in den Feuilletons der Zeitungen arbeiteten derweil ausschliesslich Männer, die die Ausstellung somit als «Fraueli-Sach» abkanzelten und grösstenteils ignorierten.

An der Vernissage der Ausstellung «Frauen, Körper, Pornographie» in den Amerbach Studios, die sich diesem denkwürdigen Moment des Aufbruchs 1981 widmet, waren am vergangenen Freitag natürlich auch Männer willkommen. Um die 100 Besucherinnen und Besucher zählte die Kuratorin, «es war ein freudiges Fest, kam es doch zu generationenübergreifenden Gesprächen über Sexualität».

Eine hervorragend dokumentierte Ausstellung

Seiler, die von Dillier und Wiesendanger dazu motiviert worden war, ihre Arbeit einem breiten Publikum zugänglich zu machen, ist eine hervorragend dokumentierte Ausstellung gelungen. Es handelt sich dabei längst nicht nur um ein Konvolut an Archivmaterialien; gezeigt werden auch neuere Arbeiten von Dillier und Wiesendanger, die sich weiter mit weiblichen Darstellungsformen und intimer Häuslichkeit befassten.

Und dann sind da noch die Dildos, die nicht nur Berührungsängste abbauen sollen im Jahr 2022, sondern auch eine Reminiszenz sind an fünf mutige Frauen, die es vor 41 Jahren wagten, sich von den Ketten einer altertümlichen Denkweise zu befreien.

«Frauen Körper Pornographie»

Amerbach Studios, Amerbachstrasse 55A, Basel.

Bis 25. März, jeweils Freitag 17–20 Uhr, Samstag und Sonntag 15–18 Uhr.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen