Kontrolle ist besser Was passiert, wenn das Publikum die Ausstellung in der Kunsthalle Basel überwacht? Doppelt hält besser: Die Kunsthalle Basel stellt trügerisch harmlose Objekte von Lydia Ourahmane und Joachim Bandau aus. Hannes Nüsseler 10.03.2021, 05.00 Uhr

Das Publikum überwacht die Ausstellung von Lydia Ourahmane gleich selbst. Philipp Hänger

Selten hat sich die Kunsthalle Basel ebenerdiger angefühlt als bei ihrer Rückkehr aus dem Lockdown. Gleich zwei – und auf den ersten Blick sehr unterschiedliche – Ausstellungen werden gezeigt. Und doch läuft auf der Treppe zwischen den beiden Ausstellungsräumen das leise Erstaunen mit, wie stufenlos sich die beiden Kunstschaffenden ergänzen und weitererzählen. Leiterin und Kuratorin Elena Filipovic beschert ihrem Publikum ein Ganzes, das aus mehr als zwei Hälften besteht.

Beginnen wir bei der jungen Algerierin Lydia Ourahmane, Jahrgang 1992, die zwischen angeranztem Mobiliar auf einem Sofa sitzt und ein Buch durchblättert. «Die hier habe ich gesucht», strahlt sie unter ihrer Hygienemaske und zeigt auf einen Stapel Fotos. Sie gehören der Künstlerin wie auch ein Teil der Bücher, Schallplatten und Gebrauchsartikel, die sie zusammen mit den Möbeln aus ihrer Heimat nach Basel gebracht hat.



Lydia Ourahmane beim Aufbau von «Barzakh». Dominik Asche

Die Einrichtungsgegenstände stammen aus ihrer Wohnung in Algier – der 34., die Ourahmane als alleinstehende Frau besichtigt hatte. Den Zuschlag erhielt sie nur deshalb, weil sie sich dazu verpflichtete, die Wohnung so zu übernehmen, wie sie ihre verstorbene Vorgängerin hinterlassen hatte. Die Künstlerin ergänzte das Bestehende mit ihren eigenen Habseligkeiten, die jetzt als Teil ihrer Ausstellung «Barzakh» zu sehen sind. Das arabische Wort bezeichnet ein metaphysisches Dazwischen, aber auch eine Zufluchtsstätte.

Ein seltsames Zuhause ist das, in dem Lebende zu Geistern werden. «Wir haben die Wohnung in Algier für die Dauer der Ausstellung gemietet», erklärt Filipovic. «Sie steht jetzt leer.» Auch die piefigen Möbel, die jeglicher Exotik spotten, sind nur Leihgaben. Edward Saids Buch über «Orientalismus» darf Ourahmane zugeschrieben werden, das Regal aber, die Kommoden und das Sofa sind reinstes Sechzigerjahre-Mitteleuropa – die frühere Besitzerin hatte sie nach ihrer Ehe mit einem Deutschen nach Algerien importiert.



Trügerisch harmlos: «Die Nichtschönen» von Joachim Bandau. Philipp Hänger

Wie anders nehmen sich dagegen die Objekte aus, die Joachim Bandau (Jahrgang 1936) ebenfalls in den Sechzigern in Deutschland schuf! Als Kunstwerke konzipiert, strahlen sie trotz ihres Alters eine Unverwüstlichkeit aus, die auf trügerische Weise optimistisch stimmt: alles so glänzend, bunt – und aalglatt. Doch von Anfang an schwingt da auch ein Befremden mit, das sich aus der anthropomorphen Dimension und den eigenartig organischen Ausformungen der Skulpturen speist.

Aus der Garage in die Ausstellung

«Wenn man es nicht weiss, bemerkt man kaum, dass Bandau für seine Werke Teile von Schaufensterpuppen verwendet», erklärt Elena Filipovic. Und tatsächlich befällt einen ein schauriger Pompeji-Moment, wenn unter einer Kunstharzwelle versteinerte Gesichtszüge auftauchen. Wobei der Archäologievergleich gar nicht so verfehlt ist, wie die Kunsthalleleiterin zustimmt, die für Bandaus Ausstellung «Die Nichtschönen» tatsächlich einige Nachforschungen anstellen musste.



Joachim Bandau in der Kunsthalle. Philipp Hänger

«In den Achtzigerjahren hatte Bandau seine Werke in einer Garage eingelagert», erzählt Filipovic. Enttäuscht von der mangelnden Resonanz der Kunstwelt, wollte der geborene Kölner sein Werk ursprünglich vernichten. «Aber seine Tochter nahm ihm den Schlüssel weg», schmunzelt Filipovic. «Sie sagte: Nein, das machst du nicht.» So blieben an die 150 Objekte erhalten, die zeitweise und aus Platzgründen sogar in Bandaus Wohnung standen. «Aber nicht lange», relativiert Filipovic. «Sie waren zu beunruhigend.»



Auch ohne die näheren historischen Begleitumstände zu kennen, überträgt sich das Unbehagen des Künstlers am Nachkriegsdeutschland unmissverständlich. Materialien wie Fiberglas, Gummi oder Polyester mögen industrieller Natur sein, doch unter der Oberfläche lauert ein verstörender Fetisch, wenn menschliche Gliedmassen als Ersatzteillager oder Schnittstellen für monströse Maschinen herhalten müssen. «Die Fantastik eines H.R. Giger ist sicher nicht weit weg», bestätigt Filipovic die Assoziation. «Auch wenn Bandaus Sozialkritik schärfer ist.»



Alles ersetzbar, besonders Menschen

Stellvertretend dafür steht eine Gruppe mobiler Objekte mit Titeln wie «Panzerwagen» oder «Kanonensessel», die Bandau mit Fabrikarbeitern des Kriegsgewinnlers Daimler-Benz entwickelte. In den rollenden Sarkophagen fahren Menschen, ohne Einfluss auf die Richtung oder die Geschwindigkeit nehmen zu können. «Die Themen, die damit angesprochen werden, sind relevanter denn je», sagt Filipovic: die Ersetzbarkeit von Menschen, das Abdelegieren von Verantwortung an die Technologie.

Im harmloseren Fall wird daraus ein Roboterstaubsauger, im schlimmeren ein Drohnenkrieg. Zur Zeit der Studentenunruhen, die gegen das braune Erbe der Bundesrepublik Deutschland aufbegehrten, setzte Bandau der autoritären Staatsmacht mit «Wasserwerfer» ein exquisites Denkmal: zwei martialische Stahlrohre, die aus einem fast biedermeierlichen Unterbau wachsen.



Die Staatsmacht lässt grüssen: «Wasserwerfer» von Joachim Bandau. Philipp Hänger

Auch Ourahmanes Ausstellung handelt von Überwachung und Kontrolle, davon, wie sich Menschen durch Räume und über Grenzen bewegen. Die doppelte Türe mit den vielen Schlössern, welche die Künstlerin aus der Wand brechen liess, spricht Bände über die Ungewissheit einer kolonialen Vergangenheit und die Paranoia während des algerischen Bürgerkrieges, als kein Zuhause Schutz bot. Unterstrichen wird das Fremdsein in den eigenen vier Wänden durch Abhörgeräte, die unter mundgeblasenen Glocken im ganzen Raum verteilt stehen. Wer die Ausstellung besucht, erhält eine Telefonnummer, um sich einwählen zu können: Die Ausstellung ist so tatsächlich 24 Stunden abhörbar.



Ourahmane weiss noch nicht, ob sie nach der Ausstellung wieder nach Algerien heimkehren wird. Aber welche Geborgenheit verspricht schon ein Heim, das dank Alexa und Siri sperrangelweit offen steht? Vom Fenster des ersten Stockes schickt die Künstlerin einen Laserstrahl auf die Reise, quer über den Hof der Kunsthalle, wo er mittels eines Umlenkspiegels wieder in das Gebäude zurückgeworfen wird und seine gesammelten Informationen ein brummelndes Geräusch erzeugen: So hört sich der Pocket Call von Big Brother an.



Keine Frage, in der Kunsthalle ist die postindustrielle Gesellschaft mit ihren Zweifeln ganz bei sich.

Lydia Ourahmane: «Barzakh», bis 16. Mai 2021

Joachim Bandau: «Die Nichtschönen», bis 6. Juni 2021.

