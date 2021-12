Kunstmalerin Sibylle Laubscher schliesst ihren Laden in Arisdorf

Ladenschliessung Wegen Baustelle: Arisdörfer Kunstmalerin gibt ihren kultigen Laden auf Sibylle Laubscher schliesst an Heiligabend ihren Laden für immer. Stattdessen widmet sie sich nun ganz ihrer Kunst. Und die 50-Jährige hat viele gute Ideen. Boris Burkhardt Jetzt kommentieren 21.12.2021, 05.00 Uhr

Sibylle Laubscher (50) in ihrem Laden in Arisdorf. In Zukunft will sie sich ganz auf die Malerei konzentrieren. Boris Burkhardt

Sibylle Laubschers Laden Schöni Sache in Arisdorf hat Corona vielleicht besser überstanden als andere. Seit 16 Jahren wissen ihre Kunden, dass sie bei ihr Dinge bekommen, die es sonst nirgends in der Schweiz zu kaufen gibt: handgemachte Teelichter, Geschirr, Babykleider, Taschentücher kleiner Marken aus London und Wien. Die Hersteller kennt Laubscher «zu 99 Prozent» persönlich.

Im kommenden Jahr wird aber nun die Hauptstrasse direkt vor ihrer Ladentür aufgerissen und über das Jahr saniert – das ist Laubscher genug, um den Verkauf zum 24. Dezember einzustellen. Und dann ist da noch die Malerei, die schon immer mehr als ein Hobby war. Und der sich Laubscher nun einzig widmen will:

«Ich sehe die Umstände als Chance, mich neu zu orientieren.»

Derzeit schmücken Laubschers Lädeli Gemälde mit den Themen Weihnachten und Winter: Acryl auf Papier, Öl auf Leinwand, Tinte und Handdrucke, Wichtelmännchen mit Christbaumkugeln und Tannenreisig, Madonnen mit Jesuskind, verschneite Dorfansichten von Arisdorf, «Christi Geburt» als abstrakte Farbexplosion. «Ich habe einiges beruflich ausgeübt, vom Detailhandel bis zum Marketing im Investmentbanking; aber die Malerei ist das, was mich immer am meisten reizte und herausforderte», sagt Laubscher.

Geboren in Liestal, aufgewachsen in London

Laubscher malt in vielen Stilen: Ihr ist das «Raumerlebnis» wichtig, die Herausforderung, «dem Geistig-Seelischen Form zu geben und in ein Material umzusetzen». «Wenn ich die Natur zeige, muss ich sie steigern, erhöhen, nicht nur kopieren», erklärt sie: «Das Gemalte muss offen sein, dass der Betrachter sich darin erkennen kann.» Sie zeigt auf ein Bild eines Buchenhains im Herbst: «Kathedrale» heisst es, «weil die Bäume dem Himmel entgegenstreben wie eine gotische Kathedrale».

Die 50-Jährige studierte in Manchester Textildesign, acht Jahre in Wien berufsbegleitend Malerei und seit zehn Jahren unter anderem in Liestal Kunstphilosophie und -theorie beim privaten Kunstdozenten Martin Rabe. Laubscher ist zweisprachig aufgewachsen: Sie ist in Liestal geboren; ihre Eltern zogen aber mit ihr und ihrem jüngeren Bruder nach London, als sie fünf war. Zu Hause wurde Englisch gesprochen. Wenn sie Standarddeutsch spricht, kann man einen feinen britischen Akzent hören. Die Eltern leben inzwischen in Wales; Laubscher kaufte 2005 das Haus ihrer Grosseltern in Arisdorf und zog mit Mann, Sohn und Tochter ein. Ihre Kinder sind unterdessen 16 und 14 – auch ein Grund, warum Laubscher jetzt mehr Zeit für die Malerei hat.

Im Coronajahr 2021 war Laubscher auch nicht langweilig: Drei eigene Ausstellungen hat sie organisiert und an drei Gruppenausstellungen teilgenommen, darunter eine im Bundeshaus von der Organisation Schweizerische Gesellschaft Bildender Künstlerinnen.

Hauswand auf sieben Metern bemalt

Den bisherigen Verkaufsraum im Erdgeschoss will Laubscher zukünftig als Atelier und Ausstellungsraum nutzen. Sie ist jedoch nicht nur eine klassische Ateliermalerin: Jüngst nahm sie sich eine Woche Zeit, um eine Hauswand im Züribiet auf sieben Metern zu bemalen. Seit drei Jahren malt sie jeweils eine Woche einsam in den Alpen auf 2100 Metern Höhe. 2022 will sie für sechs Wochen nach London, wo sie schon früher Inspiration fand.

Auch im eigenen Badezimmer und in der Küche verzierte Laubscher während Corona die Wand mit einer Meerjungfrau und einem Garten. Sie plant deshalb im Februar die Ausstellung «The Painted House», in der sie durch die eigene Wohnung führt. «Meine Kinder sind nicht begeistert», sagt Laubscher lachend. Ihre Kunden empfängt Sibylle Laubscher noch einmal zu verlängerten Öffnungszeiten am 23. Dezember von 14 bis 18 Uhr und am 24. Dezember von 10 bis 14 Uhr.

Der Namen des Ladens, «Schöni Sache», ist übrigens eine Hommage an ihren Grossvater Hans Schöni. Der Name des zukünftigen Ateliers wird kein Wortspiel mehr enthalten: «Atelier und Ausstellungsraum Sibylle Laubscher» heisst es nüchtern. «Schöni Sache» gibt es dort trotzdem weiterhin.

