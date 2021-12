Lärm oder Tradition? Widerstand gegen Glocken-Nachtruhe in Basel: «Das Läuten gehört zu den Stimmen der Stadt» Eine Petition gegen das nächtliche Kirchenläuten liegt beim Regierungsrat. Jetzt plädieren Anwohnende des Münsters fürs Beibehalten der Tradition. Elodie Kolb Jetzt kommentieren 25.12.2021, 05.00 Uhr

Anwohnende des Münsters finden: «Wenn es uns nicht stört, wen dann?» Roland Schmid / BLZ

Vier Mal in der Stunde läuten noch immer die Kirchenglocken von sieben Kirchen im Kanton Basel-Stadt – auch in der Nacht. Zwar wurden bei einigen dieser Kirchen Mechanismen und Dämpfer eingebaut, um den Anwohnenden durchgängigen Schlaf zu ermöglichen, aber dennoch bleibt das Thema weit oben auf der Agenda der Baslerinnen und Basler: Anfang 2021 führte insbesondere das Geläut der Matthäuskirche bei Anwohnenden zu Diskussionen, woraufhin als Kompromiss ein Magnethammer installiert wurde, um die Lautstärke regeln zu können. Im selben Monat wurde die Petition «Glocken Nachtruhe – für einen ruhigen Schlaf in Basel» mit knapp 400 Unterschriften eingereicht. Die Petentschaft schlug darin zwei Varianten vor: Entweder sollen die Kirchenglocken zwischen 22 und 7 Uhr gar nicht mehr läuten oder zumindest nur noch jede Stunde statt wie jetzt im 15-Minuten-Takt.

Parlamentsmehrheit befürwortete Petition

Im Grossen Rat führte dieses Anliegen nicht zu grösseren Unstimmigkeiten – nur die SVP stellte sich geschlossen gegen eine Überweisung an den Regierungsrat und forderte, das Geschäft abzuschreiben. Mit 70 zu 17 Stimmen und einer Enthaltung war aber die Grossmehrheit des Basler Parlaments für eine Überweisung an die Regierung und dessen abschliessende Abklärungen für die Umsetzung der Petition.

Doch nun regt sich Widerstand bei den Glocken-Befürwortern: Der Verein pro Münsterplatz teilt der Regierung in einer Stellungnahme sein «Befremden» über die Entscheidung des Grossen Rats mit. Sowohl «Onlinereports» als auch dieser Zeitung liegt dieser Brief vor. Der Verein stellt dem nächtlichen Kirchengeläut Ruhestörungen von Menschen entgegen: «Gerade auf dem Münsterplatz – namentlich auf der Pfalz – kommt es regelmässig zu teils massiven Störungen der Nachtruhe durch feiernde Menschen mit Lautsprecherboxen», heisst es. Man versuche dem Bedürfnis junger Menschen nach Freiräumen möglichst verständnisvoll zu begegnen. Daher sei es für sie «völlig unverständlich», dass die Kirchenglocken nun in den Fokus rücken.

«Für uns ist Lärm etwas anderes. Ich empfinde den Klang der Glocken als schön, sanft und stimmungsvoll – und das sage ich als Person, die selbst direkt beim Münster wohnt. Wenn es uns nicht stört, wen dann?», sagt Andreas Lang, Verfasser der Stellungnahme des Vereins pro Münsterplatz auf Anfrage. Der Verein habe der Regierung insbesondere deshalb geschrieben, um auch ihre Meinung in die Diskussion einzuspeisen. Und: «Wegen der Befürchtung, dass das Verbot irgendwann auf den Tag ausgeweitet wird. Die generelle Tilgung vom Kirchengeläut fände ich einen grossen kultureller Verlust», sagt Andreas Lang. Gehört habe der Verein bisher noch nichts von der Regierung.

Zweck der Glocken sei die Atmosphäre

Das Glockenläuten in der Nacht hat keinen kirchlichen Zweck, wie in der Parlamentsdebatte ausgeführt wurde: Das nächtliche Läuten, das in gewissen Basler Kirchen erklingt, werde von bürgerlicher Seite organisiert und nicht im kirchlichen Auftrag abgehalten. Auch Lang ist sich bewusst, dass das Läuten in der Nacht längst keine pragmatische Bedeutung mehr hat: «Der Zweck ist für mich ein atmosphärischer. Die Glocken sind eine der vielen Stimmen der Stadt. Und ich finde es schön, wenn es nicht nur die Stimmen der Autobahn und der Flugzeuge sind.»

Annina von Falkenstein (LDP), Sprecherin der Petitionskommission, führte in der Grossratsdebatte die Entscheidung der Kommission aus: «Die Petitionskommission hat Verständnis für beide Seiten. In ihrer Diskussion hat sie die Bedürfnisse der Anwohnenden, deren Nachruhe durch den nächtlichen Glockenschlag unterbrochen werde, jedoch höher gewichtet.» Das Geschäft liegt nun beim Regierungsrat, der sich um die Umsetzung der Petition kümmert.

