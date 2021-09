Basel: Der Grosse Rat entscheidet am Mittwoch über den Landhof

«Landhof für alle» Die wichtigsten Fragen und Antworten: Darum sorgt der Landhof für Diskussionen Das Areal mitten im Wettstein-Quartier soll zu einem offenen Ort werden. Das bezweckt der Ratschlag, über den das Basler Parlament am Mittwoch befindet. Trotz hehren Absichten wird das Projekt von fast allen Fraktionen abgelehnt. Silvana Schreier Jetzt kommentieren 07.09.2021, 17.49 Uhr

Der FC Basel nutzte den Landhof bis 1967 als Heimspielstätte. Seither wird das Areal von Anwohnern und Vereinen bespielt. Roland Schmid

Dem Basler Grossen Rat wird der «Ratschlag ‹Landhof für alle› zur Sanierung und Öffnung des Grün- und Freiraums Landhof mit Abbruch des Tribünengebäudes und dem Bau eines Pavillons mit öffentlichem WC» vorgelegt. Was kompliziert klingt, ist eigentlich simpel: Das Parlament muss entscheiden, ob das vorliegende Projekt den Bedürfnissen der Anwohnerschaft und den Nutzenden gerecht wird.

Wichtig zu wissen, ist, dass sowohl die Umwelt-, Verkehrs- und Energiekommission (Uvek) als auch die Bau- und Raumplanungskommission (BRK) dem Projekt zustimmten – wenn auch mit knappen Mehrheitsverhältnissen. Unterdessen ist jedoch klar, dass mit Ausnahme der GLP, die den Entscheid offen lässt, alle Fraktionen gegen das Projekt und für eine Zurückweisung an die Regierung stimmen werden.

Grünraum, Freizeitfläche und ein neues Infrastrukturgebäude: Für das Projekt «Landhof für alle» beantragte die Regierung zuerst 8,6 Millionen Franken. Mittlerweile ist der Betrag um 2 Millionen erhöht worden, weil die politische Beratung länger dauert.

Weiter soll die Fussballtribüne abgerissen werden. Eine Sanierung des Gebäudes erachtet die Regierung laut Ratschlag als nicht sinnvoll. Zu veraltet sei die Haustechnik, Teile des Gebäudes seien schadstoffbelastet und der Sanierungsbedarf damit zu gross. Für den Erhalt der ehemaligen FC Basel-Tribüne sprechen laut Regierung vor allem nostalgische Gründe.

Anstelle des Tribünengebäudes will die Regierung einen Pavillon bauen. Dieser soll das Areal aufwerten und mit zusätzlichen Kellerflächen für mehr Raum sorgen. Im Pavillon, der vermietet werden könnte, soll es einen Gastronomiebereich, öffentliche WC-Anlagen und Garderoben geben.

Dass der Landhof grün bleiben soll, entschied das Basler Stimmvolk im März 2010. Die Volksinitiative «Für die Umzonung des Landhofs: Der Landhof bleibt grün» wurde angenommen. Damit war klar: Auf dem Areal entsteht nicht etwa eine Überbauung, sondern die Fussballatmosphäre soll erhalten bleiben – und mit ihr das Rasenfeld, die Stehrampen, die Flutlichtmasten und der Totomat.

So sieht der Landhof heute aus. zvg

Dennoch war sich die Bevölkerung einig: Eine Aufwertung soll stattfinden. In der Mitwirkung zeigte sich, dass besonders ein neues Infrastrukturgebäude gewünscht wird. Der Platz soll für alle Altersgruppen zugänglich sein und von der gesamten Quartierbevölkerung genutzt werden können.

«Ich habe Mühe damit, den Ratschlag zurückzuweisen. Das Projekt ist seit der Abstimmung von 2010 eine Planungsleiche», sagt Grossrat René Brigger (SP). Seither seien alle Beteiligten angehört worden. Die sehr unterschiedlichen Bedürfnisse und Wünsche habe man versucht, miteinzubeziehen. Brigger: «Wenn wir das Projekt jetzt zurückweisen, dann geht die Arbeit wieder von vorne los. Dabei ist es jetzt an der Zeit, den Landhof zu öffnen.»

So sollte der Pavillon aussehen, der das bisherige Tribünengebäude ersetzen würde. Visualisierung: zvg

Neben einzelnen Grossrätinnen und Grossräten wie Brigger hat sich auch die GLP-Fraktion noch nicht für ein Votum entschieden.

Tonja Zürcher (Basta) kennt das Geschäft als langjähriges Mitglied der BRK gut. Doch vom Projekt hält sie nicht viel: «Es ist zu aufgesetzt für das Gebiet und wird dem Bedarf der verschiedenen Gruppierungen nicht gerecht.» Der «wilde Charakter» des Areals soll unbedingt beibehalten werden. Sowieso: «So wie der Landhof ist, ist es besser, als im Projekt.»

Zürcher kann die Argumente der FCB-Fans verstehen und wünscht sich den Erhalt der Tribüne auch für die Frisbee-Wettkämpfe. «Die Regierung muss sich bei einer Rückweisung beeilen und rasch ein gutes Konzept für den Erhalt und die Weiterentwicklung des Tribünenbaus vorlegen», so die Grossrätin.

BRK-Präsident und LDP-Grossrat Jeremy Stephenson begleitet das Projekt ebenfalls seit Jahren. Er sagt: «Es gibt etwa acht Player rund um den Landhof, die zwar alle sehr unterschiedliche Wünsche haben, aber sich in einem einig sind: Sie wollen das vorliegende Projekt nicht.» Würde der Grosse Rat es dennoch annehmen, würden sie geschlossen das Referendum ergreifen, so Stephenson. Darum werde auch er für die Zurückweisung des Ratschlags an die Regierung stimmen: «Auch wenn das heisst, dass wieder fünf Jahre lang nichts passieren wird.»

Mitte Mai wurde bekannt, dass sich die Investorengruppe Zum Greifen AG zurückgezogen hat. Die Investoren hätten den Zuschlag für das einstöckige Landhof-Parking mit rund 200 Parkplätzen gehabt. Über 90 Anwohnerinnen und Anwohner legten dagegen jedoch Rekurs ein.

Nachdem Rückzug der Zum Greifen AG gab die Basler Regierung bekannt, das Parking-Projekt nicht weiter zu verfolgen. Im Ratschlag, der am Mittwoch in den Grossen Rat kommt, spielt dieser Teil darum keine Rolle mehr.