Landrat 50 Millionen mehr für Klimaschutz: Baselbieter Grüne opfern dafür das Kantonsbudget und kritisieren Isaac Reber Die Partei will den Aufgaben- und Finanzplan 2022-25 zurückweisen, damit die Regierung mehr in die Umwelt investiert. Doch nicht einmal die SP unterstützt das überraschende Manöver. Michael Nittnaus 08.12.2021

Die Baselbieter Grünen erwarten von ihrem Regierungsrat Isaac Reber in Sachen Klimaschutz-Offensive mehr, als ab und zu einen Elektrobus einzuweihen. Archivbild: Nicole Nars-Zimmer

Es wäre eine schallende Ohrfeige für die gesamte Baselbieter Regierung: In einer Woche könnte der Kanton ohne Budget und ohne Aufgaben- und Finanzplanung (AFP) 2022 bis 2025 dastehen. Im jüngst publizierten Bericht der Finanzkommission (Fiko) steht, dass ein Antrag auf Rückweisung des AFP an die Regierung angekündigt wurde. Würde dies im Landrat eine Mehrheit finden, dürfte die Regierung so lange nur die für die Verwaltungstätigkeit unerlässlichen Ausgaben tätigen, bis er den AFP überarbeitet hätte. Mit der Rückweisung verbunden wäre der Auftrag an die Regierung, «den AFP mit einem Programm aus konkreten Massnahmen zugunsten des Klimas im Umfang von 50 Millionen Franken über die nächsten vier Jahre zu ergänzen», heisst es im Bericht.

Sogar Fraktionspartner EVP wurde vom Vorschlag überrumpelt

Wie die bz weiss, stecken die Baselbieter Grünen hinter diesem ungewöhnlichen Antrag. Fiko-Mitglied Klaus Kirchmayr bestätigt auf Anfrage, dass er das Anliegen in die Kommissionssitzung eingebracht hat:

«Wir finden es enttäuschend, dass man bei fast 100 Mittel- und Langfristzielen des AFP jene zum Klimaschutz an einer Hand abzählen kann. Für die Senkung der Vermögenssteuer für die Reichsten wird ein dreistelliger Millionenbetrag aufgewendet – fürs Klima kaum etwas. Der Kanton setzt die falschen Prioritäten. Damit sind wir nicht einverstanden.»

Jetzt sei der Zeitpunkt, endlich ins Klima zu investieren: «Wir haben die beste Finanzlage dieses Jahrtausends. Wann, wenn nicht jetzt?». Er zeigt sich zudem überzeugt, dass die Regierung die 50 Millionen Franken relativ rasch als Pauschalpositionen in den AFP einbauen könnte. Konkrete Massnahmen könnten dann später definiert werden.

In der Fiko blieben die beiden grünen Vertreter Kirchmayr und Laura Grazioli damit chancenlos. Mit zehn zu zwei Stimmen empfiehlt die Kommission dem Landrat, den Rückweisungsantrag abzulehnen. Was auffällt: Mit EVP-Landrat Thomas Buser hat sogar der Fraktionskollege der Grünen Nein gesagt, wie er der bz bestätigt: «Beim Budget geht es um konkrete Massnahmen und nicht um Pauschalforderungen. Ausserdem hat mich die Regierung überzeugt, dass im AFP durchaus diverse Klimaschutz-Ziele vorhanden sind.» Buser sei auch erst sehr kurzfristig von Kirchmayr informiert worden.

Grüne sind nicht glücklich mit ihrem Regierungsrat

Damit war Buser nicht alleine. «Wir wurden sehr überrascht vom Antrag», sagt auch SP-Mitglied Pascale Meschberger. Der Kanton brauche ein verabschiedetes Budget. «Wir von der SP kritisieren auch, dass es dem AFP beim Klimaschutz mangelt, aber der Weg der Grünen ist der falsche.» Besser seien konkrete Budgetpostulate.

Deutlich wird Saskia Schenker von der FDP: «Das buche ich unter reinem Vorwahlkampf der Grünen ab. Es kam kein konkreter Vorschlag, sondern man will bloss die Bühne der Budgetdebatte nutzen.» Der AFP sei nicht dafür gedacht, pauschal grosse Summen einzustellen. Schenker geht einen anderen Weg und fordert per Vorstoss erst eine Auslegeordnung über alle Umweltmassnahmen. Dabei sieht sie vor allem auch den grünen Bau- und Umweltschutzdirektor Isaac Reber in der Verantwortung. Tatsächlich übt hier auch Kirchmayr leise Kritik am eigenen Regierungsrat:

«Wir sind nicht glücklich und das bekommt Isaac durchaus von uns zu hören. Die Regierung ist nun gefordert.»

