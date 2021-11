Landrat Sozialhilfe: Baselland steht ein heikler Abstimmungskampf bevor Die Mehrheit des Landrats unterstützt die Teilrevision des Sozialhilfegesetzes, das letzte Wort hat aber das Baselbieter Stimmvolk. Zankapfel ist der Langzeitabzug. Und am Horizont droht schon eine SVP-Initiative. Michael Nittnaus Jetzt kommentieren 04.11.2021, 20.04 Uhr

Das Bündnis «Verkehrt Baselland» der Sozialinstitutionen wehrte sich am Donnerstag vor dem Regierungsgebäude in Liestal gegen die Revision des Sozialhilfegesetzes. zVg Verkehrt BL

«Sozialhilfe stärken - Armut lässt sich nicht wegsparen», prangt es gross auf den violetten Plakaten vor dem Regierungsgebäude in Liestal. Dazu die Forderung, die Teilrevision des Baselbieter Sozialhilfegesetzes abzulehnen. Dahinter steht das Bündnis «Verkehrt Baselland», das nicht weniger als 20 sozial engagierte Institutionen der Region vereint, darunter Caritas beider Basel, die Gewerkschaft VPOD, die Heilsarmee oder das Rote Kreuz.

Im Gebäudeinneren beriet am Donnerstag der Landrat in zweiter Lesung die Vorlage von Finanz- und Sozialdirektor Anton Lauber. Der Tenor von «Verkehrt Baselland» wurde dabei von SP und Grünen aufgenommen. Wie sich schon nach der ersten Lesung vor zwei Wochen abgezeichnet hatte, hielt die politische Mitte um CVP/GLP sowie die Mehrheit der EVP in dieser Frage aber zu den Bürgerlichen und bescherte dem Sozialhilfegesetz eine klare Mehrheit. Bei der Schlussabstimmung standen 53 Ja-Stimmen 31 Nein-Stimmen gegenüber, dies bei einer Enthaltung. Da aber das Vierfünftel-Mehr deutlich verfehlt wurde, kommt die Vorlage vors Volk. Voraussichtlich am 15. Mai 2022 dürfte der Urnengang stattfinden.

Langzeitabzug bleibt im neuen Gesetz drin

Argumentativ könnte der Abstimmungskampf für links wie rechts allerdings zur Herausforderung werden. Für die Linken, da es sich bei der Gesetzesrevision um alles andere als eine Sparvorlage handelt. Letztlich investiert der Kanton fast zwei Millionen Franken in ein Assessmentcenter als Schnittstelle zwischen Arbeitslosigkeit und Sozialhilfe. Zudem sollen mit einem Motivations- und einem Beschäftigungszuschuss finanzielle Anreize gesetzt werden, wieder in den Arbeitsmarkt zurückzufinden. «Verkehrt Baselland» hält in seiner Medienmitteilung selbst fest:

«Es ist grundsätzlich als positiv zu bewerten, dass die zuletzt beratene Fassung die ursprünglichen massiven Kürzungsvorstellungen nicht mehr beinhaltet.»

Am Ende geht es um einen einzigen Punkt des ganzen Pakets: den Langzeitabzug von 40 Franken pro Monat für Menschen, die länger als zwei Jahre sozialhilfeabhängig sind. «Für die Betroffenen ist dies eine Sozialhilfekürzung von vier Prozent», hielt SP-Fraktionschef Roman Brunner im Rat fest. Die Gesamtvorlage beinhalte tatsächlich einige Verbesserungen, aber: «Jenen, die vom Langzeitabzug betroffen sind, nützt das nichts. Und das sind die Schwächsten der Schwachen.» Die SP wiederholte deshalb ihren vor zwei Wochen gescheiterten Antrag, den Paragrafen mit dem Langzeitabzug komplett zu streichen.

SVP-Fraktionschef Peter Riebli, der mit seiner Motion 2017 den Anstoss zur Gesetzesrevision gegeben hatte, verwies auf die diese Woche von Lauber vorgestellte Studie, wonach 8700 arbeitende Baselbieter Haushalte schlechter gestellt seien als die 4400 Haushalte in der Sozialhilfe: «Mit dem Langzeitabzug setzen wir ein Zeichen, dass es sich lohnen muss zu arbeiten.» Und FDP-Sprecherin Saskia Schenker hielt fest, dass die Vorlage ohne den Paragrafen nicht mehr austariert sei: «Für uns ist jetzt das Limit erreicht.» Das sah sogar die Mehrheit der EVP so, die nicht zu ihren grünen Fraktionspartnern hielt. «Ich habe ein sehr soziales Gewissen, doch die Vorlage ist ein guter Kompromiss», sagte etwa Irene Wolf. So wurde die Streichung mit 47 Nein- zu 36 Ja-Stimmen bei zwei Enthaltungen abgelehnt, was den Widerstand der Linken gegen die Gesamtvorlage besiegelte.

SVP will definitiv mit einer Volksinitiative nachstossen

Keinen Erfolg hatte auch Sozialdirektor Lauber mit seinem Schlussvotum Richtung Rot-grün. Vergeblich warnte er: «Passt auf, was wir bei einem Nein zur Vorlage alles verlieren. Die Gelegenheit, in der Sozialhilfe etwas zu bewegen, wird nicht so schnell wiederkommen.» Der bevorstehende Urnengang wird aber auch für die SVP nicht einfach. Sie macht kein Geheimnis daraus, dass die Regierungsvorlage kaum noch etwas mit der Motion Riebli zu tun hat. Gegenüber der bz hält Riebli denn auch fest:

«Wir akzeptieren das Gesetz, werden aber sicher nicht an vorderster Front dafür kämpfen.»

Stattdessen arbeitet die Partei hinter den Kulissen weiter an einer eigenen Volksinitiative, welche das heutige Sozialhilfeniveau stark unter Druck setzen dürfte. Riebli bestätigt, dass die Initiative mit allergrösster Wahrscheinlichkeit kommen werde – und das unabhängig davon, wie die Abstimmung im Mai ausfällt.