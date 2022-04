Landrat Was es zur Schneeräumung von Velowegen im Baselbiet zu sagen gibt Manchmal verbeisst sich das Baselbieter Parlament geradezu lustvoll in Nebensächlichkeiten. Diesmal drehte sich der Streit um die wenigen Schneetage im Jahr. Bojan Stula 07.04.2022, 15.55 Uhr

Verschneite Radwege (hier in Olten) stellen Velofahrende immer wieder vor Probleme. Sollen Baselbieter Radwege nun mit höherer Priorität geräumt werden oder Velos bei Schneefall abgestellt bleiben? Bruno Kissling/Oltner Tagblatt

Nirgends sonst können sich die politischen Lager derart schön in die Haare kriegen, als wenn im Landrat Verkehrsfragen anstehen; mögen diese noch so partikular sein. Schneetage gibt es zwar im Baselbiet gefühlt immer seltener, aber die Frage nach einer besseren Räumung von verschneiten Velowegen beschäftigte das Parlament am Donnerstagvormittag für beinahe eine Dreiviertelstunde.

Den Wunsch einer höheren Priorisierung der Radrouten bei der Schneeräumung, eventuell sogar der Schaffung von speziellen Winterradrouten, hatte die Liestaler Grüne Erika Eichenberger eingebracht. Entsprechend logisch und vehement war die Unterstützung, die sie aus ihrer Fraktion und Reihen der SP erfuhr.

SP-Fraktionschef Roman Brunner schränkte zwar präventiv ein, dass es hier bloss um eine Klärung der Räumungsprioritäten gehe und nicht um die generelle Bevorzugung des Velos. Die Kampfarena war gleichwohl eröffnet.

So viele Fraktionen, so viele Meinungen

Also stellte Mitte-Sprecher Felix Keller klar, wie klar die Räumungsprioritäten bereits seien. Zuerst kämen die Routen für Blaulichtorganisationen und den öffentlichen Verkehr dran. Daran sei nicht zu rütteln.

Also forderten die SVP-Redner Andreas Trüssel und Hanspeter Weibel, Velofahrende sollten zuerst Verkehrssteuern zahlen, ehe sie mit immer neuen Forderung kämen.

Also appellierten die FDP-Vertreter Thomas Eugster und Marc Schinzel, die Verkehrsteilnehmenden sollten bei der wettergemässen Wahl der Verkehrsmittel Eigenverantwortung walten lassen und die Verwaltung nicht mit solchen Petitessen beschäftigen.

Also rief der Grünliberale Yves Krebs aus, wie sehr er sich trotz des «G» in seinem Partei-Namen über solch unnötige Vorstösse ärgere.

Also konterte der Grüne Marco Agostini, wie sehr er sich darin bestätigt sehe, wie sehr jeweils die Minderheit der Radfahrenden von den Bürgerlichen diskriminiert werde und er deshalb gleich einen neuen Vorstoss einreichen wolle, mit der Forderung nach einer ganzjährig besseren Velowegreinigung.

Also gab der velofahrende SVPler Peter Brodbeck zu bedenken, dass man kaum je Radrouten vollständig vom Schnee räumen und deshalb die Velofahrenden durch eine solche Etikettierung auch in falscher Sicherheit wiegen könne.

Also forderte der FDP-Fraktionschef Andreas Dürr per Ordnungsantrag die Schliessung der Rednerliste.

Also warnte der grüne Verkehrsdirektor Isaac Reber vor falschen Erwartungen, denn Räumungsequipen und Maschinen seien bei Schneefall bereits jetzt schon voll ausgelastet, täten alles, was in ihrer Macht stehe, und nicht immer könne alles geräumt werden.

Also stimmte der Landrat schliesslich über den Vorstoss von Erika Eichenberger ab und stimmte der Überweisung mit 44:37 Stimmen bei 2 Enthaltungen zu. Die Regierung hatte übrigens bereits im Vorfeld der Landratssitzung ihre Zustimmung signalisiert, die Frage der Räumungsprioritäten an den wenigen Schneetagen im Baselbiet überprüfen zu wollen.