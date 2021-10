Landrat zu zerstritten: Sozialhilfereform kommt wohl an die Urne

Am Donnerstag debattiert das Parlament über das, was Finanzdirektor Anton Lauber von der umstrittenen «Motion Riebli» übrig liess. Einig sind sich die Fraktionen nur in einem: Die Vorlage wird an die Urne kommen.

Michael Nittnaus Jetzt kommentieren 20.10.2021, 05.00 Uhr