Landwirtschaft Basel, eine Agrar-Stadt? Die Stadt verpachtet seit über 100 Jahren Agrarflächen in der ganzen Schweiz Der Kanton Basel-Stadt betreibt sieben Pachthöfe – jedoch liegen nur drei davon auf dem Stadtgebiet. Der Grund dafür liegt in der Grösse und der hohen Bevölkerungsdichte. Julian Förnbacher 12.10.2021, 05.00 Uhr

Der Neuhof (Basler Pachthof) in Reinach. Roland Schmid

Basel tickt urban. Das ist nicht nur ein Credo, das sich Bewohnerinnen, Bewohner und Institutionen der Stadt gerne auf die Fahne schreiben –, sondern auch eine Tatsache. Mit 5324 Einwohnern pro Quadratkilometer weist Basel die mit Abstand höchste Bevölkerungsdichte aller Kantone auf. Entsprechend liegt es auf der Hand, dass man die Stadt zunächst nicht unbedingt mit Landwirtschaft in Verbindung bringt.

Umso überraschender ist es daher für viele, dass der Kanton sehr wohl über Agrarflächen verfügt – und dies nicht zu knapp: Sieben Pachthöfe betreibt Basel-Stadt. Eine Praxis, die auch in anderen Kantonen wie etwa Zürich Anwendung findet. Mit dem Hof Klosterfiechten, dem Hof Bettingen und dem Bäumlihof befinden sich jedoch nur drei der Höfe auch tatsächlich auf baselstädtischem Boden. Hinzu kommen vier im Baselbiet: das Margarethengut in Binningen, der Neumatthof in Aesch, der Hof Oberaesch und der Neuhof in Reinach.

49 Bewerbungen für den Reinacher Neuhof

Insbesondere Letzterer gab zuletzt zu reden. Weil das aktuelle Pächterpaar Ende 2022 in Pension geht, schrieb der Kanton den Hof aus – mit grossem Erfolg. 49 Bewerbungen sind bisher eingegangen, wie Jennifer Meier, Leiterin Immobilienbewirtschaftung bei Immobilien Basel-Stadt sagt: «Wir waren positiv überrascht, wie gross das Interesse ist, einen Hof nach stadtnahen Standards zu betreiben.» Damit meint Meier zentrale Vorgaben, welche die Pachtherrin ihren Landwirten macht.

So müssen die städtischen Höfe etwa, wo möglich, nach Biostandards arbeiten. «Ebenfalls ist es uns ein grosses Anliegen, dass ein Hof Öffentlichkeitsarbeit betreibt», sagt Meier und erklärt:

«Die Pachthöfe sind für uns ein zentraler Anker, um der Stadtbevölkerung die Landwirtschaft näher zu bringen. Entsprechend muss jeder unserer Höfe über Angebote verfügen, um diese Aufgabe zu erfüllen.»

So betreiben gewisse Höfe etwa einen Direktvertrieb für Biolebensmittel, andere führen Projekte mit Schulklassen durch.

Die ersten dieser Höfe erwarb die Stadt Basel in den 1890er-Jahren, wie aus Dokumenten des Staatsarchivs hervorgeht. Eine weitere Offensive im Erwerb von Ländereien fand in der Zeit der beiden Weltkriege und in den Jahrzehnten danach statt. Gerüchten zufolge seien die Landkäufe damals aus einer Angst vor dem Krieg hinaus getätigt worden, um die Möglichkeiten zur städtischen Selbstversorgung zu vergrössern. Ein Blick in die Geschichtsbücher zeigt jedoch, dass die Käufe eher langfristig-pragmatischer Natur waren.

So steht im «Ratschlag betreffend Ankauf des Schlossgutes Angenstein» des Regierungsrats vom 22. November 1950: «Der Gürtel von öffentlichen Grundbesitz, der sich jetzt um die Stadt zieht, wird mit der Zeit zum Teil verschwinden; dafür sollte aber weiter aussen eine neue Zone von öffentlichem Eigentum entstehen.»

Ein Hofgut, das sich über drei Kantone erstreckt

Man wollte demnach frühzeitig auf steigende Bevölkerungsdichte reagieren – und die Bedürfnisse nach Agrar- und Grünflächen über die Kantonsgrenzen hinaus verlagern. Perfektes Beispiel: Ebendieser Ankauf des Schlossgutes Angenstein, das sich von Duggingen, welches damals noch bernisch war, über Dornach bis Aesch erstreckte und gleich in drei Fremdkantonen lag. 686000 Franken liess sich Basel das Gut, das mit Angenstein und Oberaesch zwei Höfe beherbergte, kosten – und bezahlte pro Quadratmeter gerade mal 73 Rappen. Seither werden die Ländereien im Auftrag der Stadt verpachtet.

Akquirierungsgeschichten wie diese liessen sich noch zahlreiche erzählen. Immobilien Basel-Stadt verfügt mittlerweile neben seinen Pachthöfen über ein üppiges Portfolio an sonstigen Agrarflächen – und nur wenige davon liegen im Kantonsgebiet. Während zahlreiche im Baselbiet, in Solothurn und im grenznahen Ausland liegen, besitzt die Stadt auch an exotischeren Locations Agrarflächen. So verpachtet man etwa eine 16215 Quadratkilometer grosse Parzelle in Vaz/Obervaz (GR) und auch im Wallis tritt Basel gleich an drei Orten als Pachtherrin auf. Dies alles neben den sieben eigenen Pachtbauernhöfen – Basel tickt also trotz seiner geografischen Situation doch nicht ausschliesslich urban.