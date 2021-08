Landwirtschaft «Katastrophale Folgen»: Der viele Regen verdirbt die Getreideernte im Baselbiet Die Aussichten sind trüb, auch wenn die Landwirte noch am Einbringen sind. Beim Mais sieht es besser aus. Die Regenfälle waren für die Landwirtschaft auch positiv. Simon Tschopp 13.08.2021, 05.00 Uhr

Zuerst eine enttäuschende Kirschensaison, dann die miese Zwetschgenernte: Das Steinobst litt unter den Frostnächten im April. Auch beim Getreide zeichnet sich Unbefriedigendes ab. Derzeit stehen Mähdrescher auf den Feldern im Dauereinsatz. Nach den vielen Regenfällen muss die trockene Zeit dafür genutzt werden. Die permanente Nässe seit Frühling hat dem Getreide arg zugesetzt. Dessen Ernte setzte bis zwei Wochen später ein als üblich.

Zwiespältige Zwischenbilanz

Samuel Guthauser, Interims-Geschäftsführer des Bauernverbands beider Basel (BVBB), sagt zwar, es sei noch zu früh, eine verlässliche Antwort zu geben. Dennoch zieht er schon eine zwiespältige Bilanz:

«Teils qualitativ gut, aber auch sehr viel schlechte Qualität.»

Die Durchschnittsqualität sei «deutlich schlechter» als in den vergangenen Jahren, was grosse Einkommenseinbussen für die Landwirtschaft bedeute.

Der Brotweizen, der momentan eingefahren wird, litt stark unter dem Regen. Das grösste Problem ist der Auswuchs. Guthauser erklärt:

«Wenn das Korn zu keimen beginnt, nimmt die Backfähigkeit rasant ab. Fällt die Messgrösse unter einen bestimmten Wert, kann man das Korn nicht mehr als Backmehl verwenden.»

Dann wird es zu Futtermittel verarbeitet mit der Folge, dass der Preis deutlich tiefer ist und dadurch der Gesamtertrag sinkt.

In beiden Basel werden auf 1600 Hektaren Brotweizen und auf 250 Hektaren Futterweizen angebaut. Die Anbaufläche von Gersten beträgt über 700 Hektaren, diejenige von Dinkel 340. Mit gut 40 Hektaren ist Roggen eher unbedeutend.

Bessere Aussichten beim Mais trotz vereinzelt Hagels

Beim Mais klingt die Prognose des BVBB zuversichtlicher. «Bis jetzt sieht es verhältnismässig gut aus», meint Samuel Guthauser. Der Mais befindet sich derzeit in der Blüte. Danach fängt er an, Korn und Kolben zu bilden. Entscheidend ist nun, wie sich das Wetter bis in den Herbst verhält. Erst dann könne man beurteilen, wie es um Ertrag und Qualität stehe. Teils waren Hagelschäden zu beklagen.

«Für einzelne Betriebe hatte dies katastrophale Folgen»,

berichtet Guthauser. Aber im Grossen und Ganzen sei unsere Gegend bezüglich Hagel «sehr gut davongekommen», verglichen mit anderen Regionen.

Regen brachte auch Vorteile

Die regnerischen Monate hatten auf die Landwirtschaft auch positive Effekte. So wuchs das Gras kräftig, was erfreuliche Erträge ermöglichte. Auch wenn wegen fehlender Sonne die Qualität nicht optimal ist. Die Lage ist jedoch bedeutend komfortabler als in den letzten Jahren mit den trockenen Sommern, als das Vieh schon früh mit Winterfutter versorgt werden musste.

Andrerseits hat auf Weiden, auf denen die Tiere sömmerten, das Futterangebot gelitten. Dort war es immer nass, was Trittschäden verursachte. «Es gibt viele Faktoren, die mitspielen. Sie wirken sich bei jedem Betrieb anders aus», so der Geschäftsführer ad interim des BVBB.

In den vergangenen Jahren sei es einfacher gewesen, das benötigte Wasser für Bewässerungen zu bekommen, als heuer der Feuchtigkeit Herr zu werden, betont Samuel Guthauser. Und bringt es auf den Punkt:

«Wir Landwirte arbeiten mit der Natur und spüren die Auswirkungen eins zu eins.»