Materialmangel auf dem Bau: Branche in Basel kämpft

Lange Lieferfristen Materialmangel auf dem Bau: «Das habe ich in meinen 18 Jahren in der Branche noch nie erlebt» Aufgrund der weltweit hohen Nachfrage fehlt es in der Region Basel etwa an Konstruktionsholz, Dämmmaterial oder Kunststoffrohren. Die Planung wird dadurch schwieriger, die Preise steigen. Andreas Möckli 26.07.2021, 05.00 Uhr

Der Mangel an diversen Materialien erschwert die Arbeit auf den Baustellen der Region. Im Bild: das Projekt «BaseLink» in Allschwil. Kenneth Nars

Die Baubranche hat ein Problem. Der Mangel an Material ist gross und vielfältig. Konstruktionsholz, Dämmmaterial, Kunststoffrohre oder Bewehrungsstahl sind nur einige Beispiele. Das bringt die Bauunternehmer in der Region in Bedrängnis. Aufgrund langer Lieferfristen wird die Planung schwieriger, durch die höheren Preise werden Bauprojekte teurer.

Beim Bauunternehmen Stamm mit Sitz in Arlesheim mangelt es neben Holz insbesondere an Stahlrohren und Gipswerkstoffen. Dabei seien Preissteigerungen von teils über 30 Prozent zu verzeichnen, sagt Firmenchef Oscar Elias. Eine solche Situation habe er in seiner 18-jährigen Laufbahn in der Branche noch nie erlebt. Zwar würden die Lieferanten häufig versuchen, per Anfang Jahr höhere Preise durchzusetzen. Doch dies normalisiere sich rasch. Nicht so in diesem Jahr.

Das grösste Problem: Oft würden Auftraggeber bei Ausschreibungen fixe Preise einfordern, sagt Elias. Doch zwischen dem Beginn der Ausschreibung bis zum Ende der Planung verstreiche viel Zeit, was angesichts der Preissteigerungen zum Problem werde. Oft verlangten die Bauherren eine während dreier Monate gültige Offerte. «Deshalb müssen wir uns derzeit offenhalten, später die Preise beim Lieferanten nochmals anzufragen und die Offerte entsprechend anzupassen», sagt Elias.

Bei einigen Verträgen, die noch vor den Preiserhöhungen abgeschlossen wurden, musste die Baufirma drauflegen. Denn nicht immer haben die Auftraggeber Verständnis für die höheren Materialpreise. Bei gewissen Ausschreibungen, bei denen ein fixer Preis gefordert werde, beteilige sich Stamm nicht, sagt Elias. Das Unternehmen mit Sitz in Arlesheim beschäftigt rund 450 Mitarbeitende.

«Sobald wir einen Auftrag erhalten, müssen wir sofort Material bestellen»

Betroffen ist auch die Firma PM Mangold Holzbau AG. «Konkret spüren wir den Mangel an Weichfaserplatten, Konstruktionsholz und verleimte Platten», sagt David Schreiber, Geschäftsführer des Ormalinger Unternehmens, das knapp 100 Angestellte beschäftigt. Weichfaserplatten kommen vor allem bei energetischen Sanierungen etwa in Dächern zum Einsatz. Konstruktionsholz wird sowohl bei Neubauten als auch Sanierungen verwendet.

«Sobald wir einen Auftrag erhalten, müssen wir das Material sofort bestellen», sagt Schreiber. Auf Vorrat liessen sich Weichfaserplatten nur schwer halten, da je nach Bauprojekt eine unterschiedliche Dicke der Platten notwendig sei. Normalerweise beziehe PM Mangold das Material zur Hälfte aus Europa und zur Hälfte aus der Schweiz. Der hiesige Markt sei fast ausgebrannt, es gebe Lieferanten, die erst im Januar wieder Ware anbieten könnten.

An Arbeit fehlt es der Braubranche nicht, an verschiedenen Materialien schon. Kenneth Nars

Der Mangel zeigt sich auch in Form höherer Preise. Je nach Material sei dieses teils doppelt so teuer als in gewöhnlichen Zeiten, sagt Schreiber. «Da die Holzpreise generell nicht indexiert sind, ist es schwierig, die höheren Einkaufskosten an die Kunden weiterzugeben.» Auf Empfehlung des Verbands Holzbau Schweiz sei die Firma dazu übergegangen, die Materialpreise den Kunden gegenüber offenzulegen. Das bringe einen höheren administrativen Aufwand mit sich, sagt Schreiber.

Aufgrund der Unwetterschäden fürchtete der Geschäftsführer gar, wegen des fehlenden Materials nicht alle Aufträge erfüllen zu können. Dies sei jedoch nicht eingetreten, einzelne Aufträge würden jedoch später abgeschlossen als geplant. Mit einer Entspannung rechnet Schreiber erst nächstes Jahr.

Bauabwicklung verzögert sich

Der Mangel an Baumaterialien ist auch beim Verband Bauunternehmer Region Basel und seinen Mitgliedern ein grosses Thema. Neben Holz seien insbesondere Dämmmaterial, Kunststoffrohre und Bewehrungsstahl von markanten Preissteigerungen und Lieferengpässen betroffen, sagt Geschäftsführer Theodor Häner. Besonders die Planung sei dadurch zu einer Herausforderung geworden. Die Zeitpläne seien knapp bemessen, die Abläufe auf den Baustellen eng gestaffelt. «Kann eine Firma wegen fehlender Materialien ihre Arbeiten nicht rechtzeitig beginnen oder beenden, dann wirkt sich das auf die nachfolgenden Unternehmen aus, die nicht weiterarbeiten können», sagt Häner. Dies könne insgesamt zu Verzögerungen bei der Bauabwicklung führen.

Theodor Häner ist Geschäftsführer des Verbands der Bauunternehmer der Region Basel. zvg

Ein Auslöser des Engpasses sind die Hersteller von Baumaterialien, die teils ihren Betrieb wegen Corona herunterfahren oder gar stilllegen mussten. Die reduzierten Produktionskapazitäten wirken sich nun mit Verzögerung aus. Hinzu kommt, dass mit der Lockerung der Coronamassnahmen gerade in China und den USA ein eigentlicher Bauboom eingesetzt hat, der von staatlichen Investitionen befeuert wird. Dadurch steigt die Nachfrage selbst in Europa und damit die Preise. «Ob die Preise wieder auf das ursprüngliche Niveau sinken, ist eine andere Frage», sagt Häner.

Die höheren Preise bekommen auch die Baufirmen, Generalunternehmer und die Kunden zu spüren. Wurde ein fixer Preis vereinbart, so komme der Generalunternehmer in die Bredouille, sagt Häner. Ansonsten gerate der Bauherr in Schwierigkeiten, weil die mit der Bank vereinbarte Hypothek nicht ausreiche. Bei einer Bauinvestition von einer Million Franken sind Kostensteigerungen im fünfstelligen Bereich keine Seltenheit. Das führe zu viel Gesprächsbedarf zwischen Baufirmen, Banken und Auftraggebern.