Baselland: Zu wenig psychiatrische Heimplätze für Jugendliche

Lange Wartelisten Jugendliche zwischen Stuhl und Bank: In der Region gibt es zu wenig intensivbetreute Heimplätze Wenn die Betreuung in einem Jugendheim nicht ausreicht, eine psychiatrische Klinik aber nicht mehr nötig ist, gibt es zu wenig Angebote, die diese Lücke füllen. Nun tut sich was in Baselland. Michael Nittnaus Jetzt kommentieren 26.04.2022, 05.00 Uhr

Michael Durrer von der Therapiestation des Kinder- und Jugendheims Laufen kämpft seit der Eröffnung 2018 mit langen Wartelisten. Nicole Nars-Zimmer

Sie leiden unter Depressionen, ADHS, Ess- oder Angststörungen, haben psychosoziale Traumata, wurden teilweise sexuell oder psychisch missbraucht: Die Jugendlichen, die auf der Therapiestation für Adoleszente des Kinder- und Jugendheims Laufen (KJLA) leben, brauchen intensive pädagogische, psychiatrische und sozialtherapeutische Betreuung. Viele von ihnen waren zwar schon in psychiatrischen Kliniken, stehen nun aber an einem Punkt, der es ihnen ermöglicht, in eine offenere Heimumgebung zu wechseln.

«Wenn der Schritt in ein gewöhnliches Jugendheim noch zu gross wäre, weil weiter intensive Betreuung nötig ist, kommen wir ins Spiel», sagt Michael Durrer. Er leitet die Therapiestation, die mit dem Neubau des KJLA 2018 als Ergänzung der beiden bisherigen Wohngruppen geschaffen wurde. Hier ist der Betreuungsschlüssel höher und es sind diverse Fachspezialisten direkt im Haus verfügbar, neben Sozialpädagogen, Lehrerinnen und Arbeitsagogen eben auch Psychologinnen sowie ein Kinder- und Jugendpsychiater.

Jugendliche aus der ganzen Deutschschweiz wollen nach Laufen

Das Problem: Die Therapiestation bietet nur sechs Einzelzimmer für Jugendliche zwischen 13 und 18 Jahren sowie ein Notfallbett. Der Bedarf an solchen Intensiv-Heimplätzen ist weitaus grösser, wie Durrer sagt – und das unabhängig von der Coronakrise:

«Wir könnten unsere sechs Plätze seit dem Start vor vier Jahren ohne Probleme dreifach belegen. Die Warteliste ist lang und uns erreichen Anfragen aus der ganzen Deutschschweiz und sogar Liechtenstein.»

Der 37-jährige Durrer, der auch Präsident der Grünen Baselland ist, bemängelt, dass in den vergangenen Jahren in der Schweiz stationäre Plätze eher abgebaut worden seien, dies zu Gunsten des ambulanten Angebots.

Brigitte Contin, Leiterin Kinder- und Jugendpsychiatrie der Psychiatrie BL. Nicole Nars-Zimmer

Das weiss auch Brigitte Contin. Die Leiterin der Kinder- und Jugendpsychiatrie (KJP) der Psychiatrie Baselland sagt auf Anfrage: «Die Heimlandschaft in der Schweiz ist grösstenteils nicht auf so komplexe Fälle ausgerichtet, unter anderem sicher wegen der hohen Kosten. Dabei sind Angebote wie in Laufen sehr wichtig.» Sie betont, dass die KJP immer auf der Suche nach Anschlusslösungen für die Jugendlichen sei, wenn diese nicht direkt nach Hause könnten:

«Finden wir keine freien Heimplätze, müssen wir die Jugendlichen länger bei uns behalten, wodurch sie wiederum Klinikplätze besetzen.»

Ein Teufelskreis. Die KJP versucht laut Contin, etwas gegen den Platzmangel im Klinikbereich zu tun: Im Rahmen der Campusentwicklung der Psychiatrie Baselland sei beabsichtigt, die sechs bestehenden intensivtherapeutischen Akutplätze für suizidale Jugendliche 2024 an einem neuen Standort auf dem Areal zu etablieren. Gleichzeitig werde geprüft, die sechs auf zwölf Plätze zu verdoppeln. Die Akutplätze sind zurzeit noch in unmittelbarer Nähe zur Erwachsenenpsychiatrie untergebracht, wenn auch organisatorisch und personell klar getrennt.

In Arlesheim startet im Mai eine neue Wohngruppe

Das Kinder- und Jugendheim Laufen ist ebenfalls nicht untätig. Es wird bereits diesen Mai in Arlesheim eine neue Aussenwohngruppe mit vier bis fünf Plätzen eröffnen, wie Durrer verrät. Diese sei zwar nicht so aufgestellt wie die Therapiestation, doch ermögliche sie Verschiebungen zwischen den verschiedenen Wohngruppen, wodurch wieder Platz entstehen könnte.

Das Kinder- und Jugendheim Laufen konnte 2018 einen Neubau beziehen. Erst seit dann gibt es die Therapiestation für Adoleszente, die als Schnittstelle zwischen psychiatrischer Klinik und gewöhnlichem Jugendheim fungiert. Nicole Nars-Zimmer

Davon geht auch der Kanton aus. Franziska Gengenbach, Leiterin des Amts für Kind, Jugend und Behindertenangebote (AKJB), betont, dass das Angebot der stationären Kinder- und Jugendhilfe laufend weiterentwickelt werde. Und:

«Die Schnittstelle zwischen Kinder- und Jugendhilfe und Kinder- und Jugendpsychiatrie ist im Rahmen der aktuell laufenden Psychiatrieplanung der beiden Basel ebenfalls ein wichtiges Thema.»

Gengenbach verweist zudem darauf, dass auch die Therapieabteilung des Zentrums Erlenhof in Reinach Plätze in diesem Bereich biete. Und selbst in regulären Wohngruppen der Jugendheime der Region gäbe es oft psychologische oder psychiatrische Unterstützung.

In Reinach nur für junge Männer, in Laufen auch für junge Frauen

Tatsächlich ist ein Teilangebot des Erlenhofs wohl am ehesten mit Laufen vergleichbar. Die bz erreicht Eveline Noti. Sie leitet in Reinach die pädagogisch-therapeutische Wohngruppe Rebhalde. Sechs bis acht Plätze gibt es. Sie wurden 2014 bei der Schaffung der Therapieabteilung des Erlenhofs aufgebaut. Wie in Laufen ist die Schule integriert und Fachpersonal im Haus. «Auch wir haben eine lange Warteliste und stellen einen zunehmenden Bedarf fest, dass Jugendliche in Heimen auch begleitende Therapien brauchen», so Noti.

Einen Unterschied zu Laufen stellt sie allerdings fest: In der Rebhalde werden nur männliche Jugendliche aufgenommen, in Laufen sind auch junge Frauen willkommen. Noti:

«An Plätzen für Mädchen und junge Frauen mangelt es besonders.»

Schillingsrain in Liestal weckt Hoffnungen Vielleicht kommt bald eine weitere Baselbieter Institution hinzu, die sich dem Mangel an Intensiv-Heimplätzen annimmt. Recherchen der bz ergeben, dass sich der Verein Sommerau entsprechende Überlegungen macht. Erst vergangenen Sommer teilte dieser mit, ab August 2022 neuer Ankermieter auf dem Schillingsrain in Liestal zu sein. Das Areal mit mehreren Gebäuden auf der Anhöhe zwischen Liestal und Frenkendorf gehört dem Basellandschaftlichen Armenerziehungsverein und war über 100 Jahre lang ein Heim für verhaltensauffällige Knaben, ehe es schliessen musste. Aktueller Mieter ist der Erlenhof, der dort ein Wohngruppen- und Schulangebot betreibt. Doch kommenden August übernimmt der Verein Sommerau. «Momentan diskutieren wir, was genau wir im Schillingsrain anbieten wollen», sagt Sommerau-Co-Präsidentin Christine Mangold. Die ehemalige Gelterkinder Gemeindepräsidentin geht davon aus, dass «Mofa», die Tagessonderschule für verhaltensauffällige Sekundarschüler, von Birsfelden nach Liestal ziehen wird, dazu noch zwei Schulklassen, die derzeit auf der Sommerau in Rümlingen sind. Doch sie sagt auch: «Wir haben auf dem Schillingsrain-Areal sicher noch Platz für etwas Zusätzliches.» Zwar sei noch nichts spruchreif und man müsste dies mit dem Kanton besprechen, gleichwohl hält Mangold fest: «Dass es an Therapie-Wohnplätzen mangelt, ist uns bewusst und wir haben das Thema auch schon im Vorstand diskutiert.» Allerdings würde die Schaffung solcher Plätze für den Verein keine leichte Sache, ist er doch bis jetzt spezialisiert auf Kinder mit Verhaltensauffälligkeiten, ohne diese psychiatrisch betreuen zu können. «Wir müssten das Angebot komplett neu aufbauen. Das wäre sicher herausfordernd und etwas Neues», so Mangold. Etwas ist dabei klar: Sollte man sich dazu entscheiden, stünden die Plätze nicht bereits diesen August zur Verfügung. «Wenn wir es machen, dann machen wir es richtig.» (mn)

