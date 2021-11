Legislaturplan 2021 bis 2025 Neues Energiegesetz, weniger häusliche Gewalt und tiefere Steuern: Diese Pläne hat die Solothurner Regierung Der Solothurner Gesamtregierungsrat stellte den neuen Legislaturplan vor. Dieser gibt für die nächsten vier Jahre grob die Richtung vor, in die sich der Kanton Solothurn entwickeln soll. Im Fokus stehen die Digitalisierung und der Klimawandel. Raphael Karpf und Dimitri Hofer Jetzt kommentieren 09.11.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der Gesamtregierungsrat in seiner neuen Zusammensetzung. V. r. n. l.: Staatsschreiber Andreas Eng, Sandra Kolly, Vorsteherin des Bau- und Justizdepartements, Brigit Wyss, Vorsteherin des Volkswirtschaftsdepartements, Susanne Schaffner, Vorsteherin des Departements des Innern, Remo Ankli, Vorsteher des Departements Bildung und Kultur, Peter Hodel, Vorsteher des Finanzdepartements. Anna-Lena Holm

Am Ende der Amtsperiode in vier Jahren wird sich zeigen, wie viele der Ziele sie umsetzen konnten: Vor wenigen Tagen stellten die fünf Solothurner Regierungsräte den Legislaturplan für die Jahre 2021 bis 2025 vor. Mit Sandra Kolly (CVP) und Peter Hodel (FDP) gehören der Regierung zwei neue Mitglieder an. Susanne Schaffner (SP) und Brigit Wyss (Grüne) starteten in ihre zweite Legislatur. Für Schwarzbube Remo Ankli (FDP) ist es bereits die dritte Amtszeit.

In allen Departementen soll die Digitalisierung vorangetrieben werden. Die Regierungsräte sind sich einig, dass die Verwaltung mit dem gesellschaftlichen Wandel von analog zu digital unbedingt Schritt halten muss. Der zweite grosse Schwerpunkt ist der Klimawandel. Es gelte, einen Beitrag zu leisten, um die Lebensräume zu schützen. In den unten stehenden Texten soll ein Blick auf die Vorhaben in den fünf Departementen geworfen werden.

Sandra Kolly (CVP) ist seit diesem Jahr Vorsteherin des Departements Bau und Justiz. Die Folgen des Klimawandels abzufedern, wird eine ihrer Hauptaufgaben. José R. Martinez

Geht es um die Folgen des Klimawandels, ist vor allem das Bau- und Justizdepartement von Sandra Kolly gefordert. Künftig werden extreme Wetterereignisse zunehmen. Das bedeutet zum Beispiel häufiger Hochwasser.

Nachdem man das Hochwasserschutzprojekt an der Emme abgeschlossen hat, rückt nun die Dünnern in den Fokus. Kolly:

«Wir wollen die Dünnern fit machen für die Zukunft.»

Ziel ist es, dass die dafür benötigte Richtplanänderung bis 2024 aufliegt.

Auch sollen Gemeinden, die aktuell noch Hochwasserschutzdefizite haben, bei der Umsetzung von Projekten unterstützt werden.

Eine Zunahme von extremen Wetterereignissen bedeutet gleichzeitig aber auch: häufigere Dürreperioden. Mit damit einhergehender, drohender Wasserknappheit. Kolly: «Wir müssen Lösungen suchen, um die Trinkwasserversorgung robuster zu organisieren.» Heisst konkret: Die Wasserversorger sollen besser miteinander verknüpft werden, sodass Gemeinden, sollte eine Wasserfassung ausfallen, auf andere zurückgreifen können.

Nicht nur bei Wasserknappheit hilft diese Massnahme, sondern auch bei Verunreinigungen bestimmter Wasserfassungen wie zuletzt wegen des Pestizids Chlorothalonil. Denn so könnten verunreinigte Fassungen ausser Betrieb genommen werden, ohne dass den Gemeinden gleich das Wasser ausgeht.

Nächster grosser Punkt: Gleich mehrere, grosse Bauprojekte stehen an oder sind im Gange: der Neubau des Bürgerspitals Solothurn, ein neues Zentralgefängnis in Flumenthal, ein neuer Polizeistützpunkt in Oensingen, die Neugestaltung des Oltner Bahnhofplatzes und die Verkehrsanbindung Thal. Dazu bemerkte Kolly, dass sämtliche Planungsarbeiten, die solchen Grossprojekten vorgelagert sind, immer komplizierter würden. Für das neue Zentralgefängnis sowie den Polizeistützpunkt ist geplant, den Verpflichtungskredit Ende 2024 vors Volk zu bringen.

Sandra Kolly erklärt die Projekte in ihrem Departement. Kanton Solothurn

2017 wurde Brigit Wyss (Grüne) in den Regierungsrat gewählt. Rahmenbedingungen zu schaffen, um möglichst viele Fachkräfte in den Kanton Solothurn zu locken, wird eine ihrer Herausforderungen. José R. Martinez

«Der Kanton Solothurn ist attraktiv», begann Brigit Wyss, Vorsteherin des Volkswirtschaftsdepartements. Aber das ändere nichts daran, dass grosse Herausforderungen bevorstünden. Gerade für Betriebe: Tausende «Babyboomer» werden in den nächsten Jahren pensioniert werden. Wyss prognostiziert:

«Es wird einen riesigen Wettbewerb um jeden gut ausgebildeten Mitarbeitenden geben.»

Die Aufgabe des Kantons (und gleichzeitig auch die grosse Herausforderung): so gute Rahmenbedingungen zu schaffen, dass sich Fachkräfte für den Kanton Solothurn entscheiden. Zu diesem Zweck gibt es bereits die «Standortstrategie 2030», die weiter überarbeitet und vorangetrieben werden soll.

Neu soll künftig noch etwas mehr Werbung für den Kanton gemacht werden. «Wir wollen unseren Aussenauftritt stärken. Und uns klarer und pointierter positionieren als in der Vergangenheit», sagte Wyss. Bis Ende 2022 soll eine solche Positionierung erarbeitet werden.

Eine weitere, grosse Baustelle des Volkswirtschaftsdepartements: Nachhaltiger werden im Energiebereich. Die Ziele: Neue wie auch bestehende Gebäude sollen energieeffizienter werden. Die Fotovoltaik soll stärker gefördert werden. Und die Steuern und Gebühren für Motorfahrzeuge sollen überarbeitet werden. Als Leitfaden für all diese Bemühungen soll die Energiestrategie 2050 des Bundes dienen.

Ziel von Wyss: Das überarbeitete Energiegesetz soll 2025 in Kraft treten. Sicher kein einfaches Unterfangen, sagte die Bevölkerung doch zuletzt 2018 hochkant Nein zu einer Überarbeitung des Energiegesetzes.

Und schliesslich will Wyss auch die Landwirtschaft noch weiter zur Nachhaltigkeit bewegen. Eine ganze Reihe von Programmen, die bereits angelaufen sind, soll weitergeführt werden. Dabei geht es unter anderem um die Vermeidung von Pestiziden, um die Bekämpfung der Afrikanischen Schweinepest und um Programme zur nachhaltigen Bewirtschaftung des Bodens.

Brigit Wyss erklärt die Projekte in ihrem Departement. Kanton Solothurn

Peter Hodel (FDP) ist seit diesem Jahr Vorsteher des Finanzdepartements. Er will einen Gegenvorschlag zur «Jetz si mir draa»-Initiative durchbringen, der die Kantonsfinanzen weniger stark belastet. José R. Martinez

«Die Steuern für mittlere Einkommen sind im Vergleich zu Nachbarkantonen hoch», begann Vorsteher Peter Hodel seine Ausführungen zum Finanzdepartement. Das soll sich ändern. Aktuell arbeitet er am Gegenvorschlag zur «Jetz si mir draa»-­Inititiave. Der Gegenvorschlag soll die Initiative «massvoll» umsetzen und die Kantonsfinanzen nicht ganz so stark belasten. Ziel ist es, dass die Vorlagen 2022 vors Volk kommen und der Gewinner 2023 in Kraft tritt.

Nächster grosser Brocken im Finanzdepartement: Die Personalstrategie soll überarbeitet werden. Denn: Es werde zunehmend eine Herausforderung, geeignete Mitarbeitende zu finden, so Hodel. Zwar sei der Kanton durchaus ein attraktiver Arbeitgeber. Nur würde die Konkurrenz rundherum eben auch nicht schlafen. Dabei gehe es nicht nur um den Lohn, sondern auch um Fragen wie: Wie gut ist Homeoffice möglich? Wie sieht es mit der Arbeitsplatzgestaltung aus?

Auch würden sogenannte «Personalmanagement-Massnahmen» immer wichtiger werden, so Hodel. Damit gemeint sind etwa die Unterstützung für Vorgesetzte oder Mitarbeitende in schwierigen Situationen oder Weiterbildungsangebote. Nur fehle der Kantonsverwaltung heute eine übergeordnete Strategie, um solche Massnahmen effizient voranzutreiben. Darum soll ab 2022 eine HR-Strategie erarbeitet werden.

Und Stichwort Lohn der Kantonsangestellten: Für Hodel der dritte grosse Brocken, der ansteht. Denn: Das Lohnsystem der kantonalen Verwaltung ist 30-jährig. Hodel:

«Nach 30 Jahren über ein Lohnsystem nachzudenken, ist nicht ganz falsch.»

So soll ab 2022 das Lohnsystem analysiert werden. Aufgrund dieser Erkenntnisse soll dann entschieden werden, ob einzelne Anpassungen reichen, um das Lohnsystem brauchbar auf einen aktuellen Stand zu bringen. Oder ob gleich eine Totalrevision des Lohnsystems nötig wird. Mit grossem Respekt vor dieser Aufgabe sage er das, betonte Hodel. Denn eine Totalrevision wäre dann wirklich ein richtig grosser Brocken.

Peter Hodel erklärt die Projekte in seinem Departement. Kanton Solothurn

Remo Ankli (FDP) wurde 2013 in die Kantonsregierung gewählt. Er will den Sprachaustausch mit dem Kanton Neuenburg fördern. José R. Martinez

Kulturschaffende wurden von der Pandemie besonders hart getroffen. Vor diesem Hintergrund sei es besonders wichtig, in dieser Branche über die Bücher zu gehen, meinte Remo Ankli, Vorsteher des Bildungs- und Kulturdepartements.

Bereits 2020 hat der Kanton ein Kulturleitbild verabschiedet, um die Kultur zu fördern. Dieses soll nun unter Berücksichtigung der Folgen der Pandemie umgesetzt werden. Das bedeute zum Beispiel eine Überarbeitung der Förderkriterien, so Ankli. Auch solle die Gesuchsabwicklung digitalisiert werden. Bis 2025 sollen mittelfristige Massnahmen umgesetzt sein.

In der Bildungslandschaft stehen sogar noch grössere Veränderungen an. Um gleich beim Stichwort Digitalisierung zu bleiben: Bereits wurde damit gestartet, alle Schülerinnen und Schüler ab der 3. Klasse mit einem Tablet auszurüsten. Bis 2024 soll das in allen Schulen passiert sein.

Zudem soll jeder Schüler und jede Schülerin eine elektronische «Bildungsidentität» bekommen. Diese ID entspricht mehr oder weniger einer digitalen Version einer Bibliothekskarte, damit sollen Lernmaterialien bezogen werden können. Ziel: Bis 2025 soll die Nutzung der elektronischen Bildungs-ID bei 80 Prozent liegen.

Und schliesslich sollen die IT-Fähigkeiten von Kindern und Jugendlichen gezielter gefördert werden.

Etwas Kopfzerbrechen bereiten Ankli die Französischkompetenzen der Solothurner Jugend. Diese seien schlicht noch zu schlecht. Um das zu verbessern, soll der Sprachaustausch mit dem Kanton Neuenburg intensiviert werden. Zudem soll der Unterricht vermehrt zweisprachig stattfinden.

Und ein allerletztes Schwerpunktthema: der Fachhochschulstandort Olten. Dieser soll gestärkt werden. In diesem Zusammenhang soll überprüft werden, ob die pädagogische Fachhochschule in Solothurn allenfalls nach Olten verlegt werden soll. Und in Olten selbst soll überprüft werden, ob auf dem Campus der FHNW ein Erweiterungsbau möglich wäre. Bis Ende 2022 soll diesbezüglich ein Grundsatzentscheid gefällt werden.

Remo Ankli erklärt die Projekte in seinem Departement. Kanton Solothurn

Seit 2017 ist Susanne Schaffner (SP) Regierungsrätin. Sie will den Bestand der Kantonspolizei aufstocken. José R. Martinez

Wohl kein Departement wurde von der Pandemie so grundsätzlich auf den Kopf gestellt wie das Departement des Innern, dem unter anderem das Gesundheitsamt angehängt ist. Und auch wenn die Pandemie weiter aktuell bleibe: So gebe es in den nächsten Jahren auch noch andere wichtige Themen, sagte Vorsteherin Susanne Schaffner.

Etwa in Sachen Integration: von Ausländerinnen, von Sozialhilfebezügern und von Menschen mit einer Behinderung. Ziel sei es hier vor allem, Hürden in der Verwaltung abzubauen, sagte Schaffner. Diese Bemühungen laufen schon: Seit November 2020 hat der Kanton ein sogenanntes «Integrales Integrationsmodell». Dieses Modell hat vor allem zum Ziel, sämtliche Stellen (sei es in der Sozialhilfe oder im Asylwesen) besser miteinander zu verknüpfen und so effizienter zu werden. Ziel ist es, das Projekt bis Ende 2024 vollständig umzusetzen.

Und für Menschen mit einer Behinderung ist geplant, Angebote, Arbeitsmöglichkeiten und Wohnformen zu überprüfen. Denn heute würde es oft schlicht am fehlenden Angebot liegen, dass Menschen mit Behinderungen nicht selbstständig leben könnten, so Schaffner.

Zu einem nächsten Schwerpunkt wird die Bekämpfung häuslicher Gewalt. Zwar gebe es mehrere, gut funktionierende Stellen. Von Polizei über Schulen (Prävention) bis hin zu Beratungs- und Opferhilfestellen. Nur müssten diese besser zusammenarbeiten, so Schaffner. Dafür soll eine Koordinationsstelle geschaffen werden. Ziel ist es, häusliche Gewalt früher zu erkennen. Bis Ende 2024 sollen die Massnahmen zur koordinierten Bekämpfung häuslicher Gewalt umgesetzt sein.

Als letzter Schwerpunkt sei an dieser Stelle die Bekämpfung von Cyberkriminalität erwähnt. Schaffner:

«Wir alle bewegen uns viel häufiger im digitalen Raum.»

Und deswegen leider auch mehr Kriminelle. Dort müsse die Polizei künftig noch präsenter werden. Bis 2025 soll der Bestand der Kantonspolizei von 568 auf 575 Pensen erhöht werden.

Susanne Schaffner erklärt die Projekte in ihrem Departement. Kanton Solothurn

Auch die Staatskanzlei hat sich für die anstehende Legislatur Ziele gesetzt. Welche, sagt Staatsschreiber Andreas Eng im Video.

Staatsschreiber Andreas Eng erklärt, was in der Staatskanzlei alles geplant ist. Kanton Solothurn

Da sich die Regierung im Legislaturplan teilweise ganz konkrete Ziele steckt, kann ihr «Erfolg» auch gemessen werden. Dazu einige ausgewählte Eckpunkte aus dem Legislaturplan 2017 bis 2021.

Ein Ziel war es, bei den Firmensteuern schweizweit ins Mittelfeld zu kommen. Das gelang nicht. Allerdings lehnte das Stimmvolk 2019 eine höhere Senkung der Gewinnsteuern ab. Damit wird das Thema trotzdem als erledigt angeschaut.

450 neue Arbeitsplätze pro Jahr zu schaffen war ein weiteres Ziel. Das verfehlte man zuletzt. 2020 waren es 332. Nicht zuletzt Covid-19 sei hier allerdings mitschuldig. Das Thema bleibt aber sowieso weiterhin auf dem Tapet.

Bis 2021 wollte die Regierung ein E-Voting-System einführen. Da nach einigen Problemen beide Anbieter ihre Systeme zurückzogen, ist die Sache aber vom Tisch.

Sein E-Government wollte der Regierungsrat ausbauen: Der Amtsverkehr sollte weitgehend elektronisch abgewickelt werden können. Dieses Ziel wurde erreicht: «my.so.ch» ist seit dem 3. November 2020 in Betrieb.

Hochwasserschutz und Revitalisierungsmassnahmen an der Emme und Aare hatte sich die Regierung vorgenommen. Beides wurde erledigt.

Energieeffizienter und nachhaltiger wollte die Regierung werden und dazu unter anderem eine Revision des Energiegesetzes prüfen. Das tat man, das neue Energiegesetz wurde an der Urne allerdings verworfen. Das Thema bleibt auf dem Tapet.

Die Kitaplätze bis 2020 um 10 Prozent gegenüber 2017 erhöhen war ein weiteres Ziel. Das wurde erreicht. 2021 waren es sogar 23 Prozent mehr.

Häusliche Gewalt wollte man reduzieren, mit einem Gewaltpräventionsprogramm. Das Programm wurde genehmigt, das Ziel ist erreicht. Auf dem Tapet bleibt es aber trotzdem, weitere Massnahmen sind geplant.

Die Sicherheit sollte erhöht werden. Die Delikte pro 1000 Einwohner sollten unter dem Wert der Jahre 2013 bis 2016 liegen. Das wurde erreicht. 2013 bis 2016 waren es 61,4 Straftaten pro 1000 Einwohner, 2017 bis 2020 53,8.