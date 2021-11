Kritik an der PH in Muttenz geht in die nächste Runde

Lehrerausbildung Nicht enden wollende Kritik an der Pädagogischen Hochschule in Muttenz geht in die nächste Runde 2024 soll die FHNW einen neuen Leistungsauftrag erhalten. Jetzt werden Stimmen laut, welche fordern, dass dieser einen besseren Praxisbezug des Lehrkörpers an der Pädagogischen Hochschule sicherstellt. Tomasz Sikora Jetzt kommentieren 03.11.2021, 05.00 Uhr

Steht seit Jahren in der Kritik: Die Pädagogische Hochschule in Muttenz Bild: Benjamin Wieland

Seit Jahren steht die Pädagogische Hochschule (PH) in Muttenz in der Kritik – besonders an Praxiserfahrung scheint es zu fehlen. Diesen Eindruck erhält jedenfalls, wer sich die Motion «Praxisbezug im Lehrkörper der FHNW» von Grünen-Landrat Klaus Kirchmayr anschaut. Vor allem der Bereich Didaktik leide darunter, schreibt Kirchmayr:

«Wenn Didaktik-Dozierende ohne praktische Unterrichtserfahrung angehender Lehrpersonen in die Tricks des Unterrichtsalltags einführen sollen, dann ist das nicht selten mit einem Glaubwürdigkeitsproblem verbunden.»

Damit sich die Situation verbessert, fordert Kirchmayr in der Motion, dass die Erteilung des nächsten Leistungsauftrags der Regierung an Bedingungen geknüpft wird: Mindestens 75% des Lehrkörpers sollen über ein Minimum von fünf Jahren Unterrichtspraxis verfügen.

Studenten studieren lieber an anderen PHs

«Die neue Leitung ist nicht mehr so wissenschaftlich und deutlich praxisorientierter als früher und auf frühere Kritik hin wurden mehr Praktika ins Studium integriert», gibt Kirchmayr zu. Trotzdem kenne er in seinem Umfeld persönlich einige Personen, die wegen der Situation an andere PHs ausgewichen seien.

Es gebe diverse Professorinnen und Dozenten mit keiner oder sehr wenig praktischer Unterrichtserfahrung, welche Didaktik unterrichteten. «Ohne genügende Unterrichtserfahrung angehende Lehrpersonen im Unterrichten zu unterrichten, ist einfach nicht glaubwürdig. Es fehlt der Bezug zur gelebten Praxis», so Kirchmayr.

Mit seinen Eindrücken und seiner Kritik sei er nicht allein, betont Kirchmayr:

«In allen vier Trägerkantonen bin ich auf viel Unterstützung für das Anliegen gestossen und entsprechende Vorstösse wurden eingereicht.»

FDP-Landrat Marc Schinzel, Mitglied der interparlamentarischen Kommission der Trägerkantone der FHNW, ist das Problem schon lange bekannt. «Es wird immer wieder beanstandet, auch von Absolventen.» Das zeige, dass die Kritik der fehlenden Praxisorientierung nicht von irgendwelchen Stereotypen geleitet sei, sondern von innen komme. Auch er kenne wie Kirchmayr einige Personen, die wegen der Kritik an der PH anderswo in der Schweiz studiert haben. «Das darf nicht sein», sagt Schinzel und fordert, dass jetzt Nägel mit Köpfen gemacht werden, denn:

«Wir schleppen dieses Problem schon lange mit uns herum.»

Auch vom Lehrerinnen- und Lehrerverein Baselland, dem Berufsverband der Baselbieter Lehrpersonen, erhält Kirchmayrs Forderung Rückenwind. PH-Studierende monieren seit Jahren, dass eine Vielzahl PH-Dozierender im Bereich Fachdidaktik über zu wenig oder keine praktische Berufs- und Unterrichtserfahrung verfügen. «Sie kennen also den realen Schulbetrieb gar nicht», sagt Philipp Loretz, Vizepräsident des Lehrervereins Baselland (LVB).

Verwissenschaftlichung entfernt von der Praxis

Das sei früher anders gewesen, erklärt Loretz und ordnet die Situation historisch ein: «Vor der Entstehung der Pädagogischen Fachhochschulen in den frühen 2000er-Jahren wurden angehende Lehrpersonen von Dozierenden ausgebildet, die über eine langjährige Berufserfahrung verfügten oder sogar aktiv im Schuldienst standen.» Mit der Verwissenschaftlichung an den PHs sei dieses praxisorientierte Setting zunehmend entsorgt worden:

«Die hohen Anforderungen an geleistete akademische Arbeiten verunmöglichen es praxiserfahrenen Lehrpersonen, sich berufsbegleitend zu Fachdidakterinnen und Fachdidaktikern weiterbilden zu lassen.»

Mit der Kritik konfrontiert, betont PH-Sprecher Christian Irgl: «Über 71% der Lehrenden der PH FHNW verfügt über ein Lehrdiplom und mehrjährige Praxiserfahrung». Auf Nachfrage hin präzisiert Irgl: «Mehrjährige Praxiserfahrung heisst mindestens drei Jahre. Sie liegt in der Regel höher.» Mit anderen Worten: Dass fast ein Drittel des Lehrkörpers über keine praktische Unterrichtserfahrung verfügt, ist für FDP-Landrat Schinzel «offensichtlich ein Problem».

Sprecher Irgl betont, dass für die Lehrkräfte der PH bezüglich Qualifikationen die verbindlichen Reglemente und Vorgaben der Schweizer Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren gelten. Diese sähen vor, dass die Dozentinnen und Dozenten einer PH über einen Hochschulabschluss im zu unterrichtenden Fachgebiet, hochschuldidaktische Qualifikationen, sowie «in der Regel» über ein Lehrdiplom und Unterrichtserfahrung auf der Zielstufe verfügen.

«Weiter möchte ich anmerken, dass die PH FHNW mit den Praktika-Anteilen an die Obergrenzen der Vorgaben geht.»

Welcher Anteil der Lehrkräfte im Bereich der Fachdidaktik über die als so wichtig empfundene, mehrjährige Unterrichtserfahrung verfüge, könne er nicht sagen, so Irgl, denn: «Separate Zahlen zur Fachdidaktik liegen nicht vor.»