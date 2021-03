Lehrstellensuche «Noch bleiben uns mehrere Wochen»: So funktioniert Schnuppern trotz Corona Schnupperlehren als wichtiger Bestandteil in der Berufsfindung vieler Jugendlicher werden durch Corona erschwert ‒ doch kreative Lösungen sind vielerorts in Sicht. Julian Förnbacher 01.03.2021, 05.00 Uhr

Als Handwerker schnuppern, ist derzeit gut möglich ‒ als Koch schaut es schon anders aus. Hansruedi Aeschbacher



Mit dem Frühling beginnt auch wieder die Zeit der Lehrstellensuche, in der sich Hunderte Schülerinnen und Schüler allmählich Gedanken machen, wo sie ab dem Spätsommer ihre Lehrstelle antreten möchten. Ein traditionell beliebtes Werkzeug in diesem Prozess sind Schnupperlehren, in denen Jugendliche einerseits ihren beruflichen Horizont erweitern und andererseits einmal in das Arbeitsumfeld ihres potenziellen neuen Arbeitgebers eintauchen können – zumindest in normalen Jahren.

Denn die Coronapandemie macht auch vor der Berufswahl nicht Halt. Viele Unternehmen dürfen momentan gar nicht öffnen, in anderen herrscht Homeofficepflicht: Das erschwert entsprechend auch Schnupperlehren oder verunmöglicht diese sogar.

Mehr Anmeldungen für das zehnte Schuljahr

Die Gefahr besteht, dass Schüler, die sich über ihre Berufswünsche noch nicht klar sind, unentschlossen bleiben oder sich unzureichend informiert in eine Lehrstelle stürzen – was mittel- bis langfristig zu vermehrten Lehrabbrüchen führen könnte, wie Experten befürchten. Ob dieser Effekt eintreten wird, bleibt abzuwarten. Dass die Pandemie und die reduzierten Schnuppermöglichkeiten definitiv eine Verunsicherung im Berufswahlprozess darstellen dürfte, beweist die Tatsache, dass die Anmeldungen für das zehnte Schuljahr nach dem Lockdown im vergangenen Frühling angestiegen sind.

«Die aktuelle Situation ist weder für Lehrstelleninteressierte noch für Lehrbetriebe angenehm. Aber sie ist deutlich weniger prekär als noch vor einem Jahr, wo auch die Schulen geschlossen wurden und den Schülern entsprechend weniger Unterstützung geboten werden konnte»,

sagt Lars Hering, Leiter der Basler Fachstelle für Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung. Dieses Jahr empfindet er die Verunsicherung jedoch als ungleich kleiner: «Ich gehe davon aus, dass sich, ähnlich wie im Vorjahr, alles um einige Wochen nach hinten schieben wird. Aktuell ist der gewohnte Rekrutierungsprozess mit persönlichem Kennenlernen und Schnupperlehren erschwert. Die Lehrverträge können gut bis Ende Juli abgeschlossen werden – noch bleiben uns also mehrere Wochen. Einige davon hoffentlich ohne Lockdown.»

Stadtgärtnerei und Migros bieten Schnupperlehren an

Trotzdem: Die Coronasituation bringt angehende Lehrlinge und Lehrbetriebe gleichermassen in die Bredouille und stösst bewährte Abläufe um. Einige Branchen, vor allem jene im handwerklichen Bereich, kommen dabei glimpflicher davon, wie beispielsweise die Stadtgärtnerei Basel-Stadt auf Anfrage bestätigt: «Schnupperlehren sind sehr wichtig, vor allem in den handwerklichen Berufen. Denn Handfertigkeiten und Geschick sowie auch die Teamorientierung sind dort erkennbar.» Entsprechend ermöglicht die Stadtgärtnerei Lehrstelleninteressierten das Schnuppern und hat eigens dafür Schutzkonzepte ausgearbeitet.

Ähnlich klingt es bei der Migros. Der Grossverteiler bietet ebenfalls Schnupperlehren an. Die Jugendlichen würden im Vorfeld für die Einhaltung der Schutzkonzepte sensibilisiert und ausgerüstet.

Onlinealternativen sind gross im Kommen

Anders sieht es in anderen Branchen aus, etwa in der Gastronomie, in der Hotellerie, im kaufmännischen Bereich oder in der Informatik, die alle aktuell am stärksten von Lockdown und Homeofficepflicht betroffen sind. Hier kann kaum geschnuppert werden – entsprechend müssen andere Wege gegangen werden.

Einer ist die Lehrstellenbörse, die vom Gewerbeverband, der Berufsberatung und den Mittelschulen Basel-Stadt organisiert wird. Diese erhält in diesem Jahr ein neues Gewand – um der Schnupperproblematik angemessen entgegentreten zu können, wie Mitorganisatorin und Lehrstellenvermittlerin Bianca Jacob erklärt:

«Wir haben im ersten Lockdown gemerkt, dass die Kommunikation zwischen Lehrstellensuchenden und Lehrbetrieben nicht mehr geklappt hat. Dieses Vakuum wollten wir füllen und haben uns deshalb entschlossen, eine Plattform zu bieten, auf der ein erstes Kennenlernen digital stattfinden kann.»

Statt wie bis anhin an einem Tag die Messehalle mit Ständen und Prospekten zu füllen, bietet die Lehrstellenbörse nun an je einem Mittwoch pro Monat von Januar bis Juni Betrieben und Jugendlichen aus der ganzen Nordwestschweiz die Möglichkeit für ein gegenseitiges Beschnuppern. Stimmt die Chemie, kann der reguläre Bewerbungsprozess beginnen – nach Möglichkeit dann auch mit einer richtigen Schnupperlehre. «Es braucht jetzt einfach mehr Flexibilität, Kreativität und Geduld», sagt Jacob. So könne man etwa auch in einem Restaurant ein Probekochen in einer leeren Küche organisieren, wenn es um die Vergabe einer Lehrstelle gehe.

Hybridlösung für die Zukunft

Die digitale Börse findet grossen Anklang, wie Jacob erzählt: «Wir haben noch 2020 einen Pilotversuch gemacht. Damals waren 17 Lehrbetriebe dabei, bei der letzten Austragung im Februar waren es schon 41. Was uns enorm freut, ist die grundsätzliche Bereitschaft, neue Wege zu gehen. Beim Pilotversuch war etwa eine alteingesessene Zimmerei mit dabei, die prompt zwei Lehrlinge gefunden hat.» Jacob plädiert dafür, die Onlineformate auch künftig beizubehalten, jedoch als Hybridlösung mit bewährten, physischen Kennenlernen. Fachstellenleiter Hering pflichtet ihr bei:

«Solche Formate können gewisse Probleme abfedern. Aber sie ersetzen es nicht, die Hektik in einer Mittagsküche einmal hautnah zu erleben.»