Nicht-Verlängerung der Linie 64: Gleich zwei Vorstösse im Landrat

Linie 64 ÖV-Ausbau-Stopp: Allschwiler Landräte sind sauer Der Entscheid, die Buslinie 64 vorerst nicht erweitern, führt zu dringlichen Fragen im Baselbieter Parlament. Tomasz Sikora 1 Kommentar 22.09.2021, 20.52 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Sorgt weiterhin für Diskussionen: Der Nicht-Ausbau der Bus-Linie 64.





Nicole Nars-Zimmer Niz / BLZ

Die seit Langem geplante Verlängerung der Bus-Linie 64 vom Allschwiler Bachgraben ins Basler St. Johann-Quartier soll noch nicht realisiert werden. Als Grund gab die Baselbieter Bau- und Umweltschutzdirektion fehlende finanzielle Mittel aufseiten des Partnerkantons Basel-Stadt an. Angesichts der prall gefüllten städtischen Staatskasse überraschte der Entscheid und sorgt seither auf beiden Seite der Kantonsgrenze für Kritik.

Baselbieter Regierung soll auf Entscheid zurückkommen

Einer der zahlreichen Kritiker ist der Allschwiler SP-Gemeinde- und Landrat Andreas Bammatter: «Die Auslastung mag momentan klein sein, aber wir bauen ja im Bachgraben wie verrückt: Das Tropen-Institut, Idorsia, Alba.» Viele Arbeitsplätze würden kommen, Pandemie hin oder her. Das ÖV-Angebot müsse erhöht und nicht eingeschränkt werden, so Bammatter. Dass jetzt plötzlich ein Rückzieher gemacht werde, könne er nicht verstehen, enerviert sich Bammatter und er betont: «Wir müssen in die Zukunft schauen.» Er will die Baselbieter Regierung in die Pflicht nehmen:

«Ich will von ihr in der nächsten Fragestunde erfahren, was sie in dieser Sache zu tun gedenkt.»

Bammatter ist nicht allein. Auch der Allschwiler CVP-Landrat Felix Keller hat über den überraschenden Entscheid gestaunt: «Besonders die Idee, das linksufrige Bachgrabengebiet mit einem Probebetrieb ans St. Johann-Quartier anzuschliessen, war gut.» Deshalb schaltet auch er sich in die Debatte ein - mit einer dringlichen Interpellation, in der er kritische Fragen stellt. Er will vom Baselbieter Regierungsrat wissen, ob er zusammen mit seinen städtischen Kolleginnen und Kollegen auf den Entscheid zurückkommen wolle.

Ausbau der Bus-Linie 64 erst letzten Dezember beschlossen

Dass der Ausbau nun mit der Begründung verschoben wird, dass der ÖV wegen der Pandemie unter finanziellem Druck stehe, kann er nicht nachvollziehen: «Die Verlängerung der Bus-Linie ins St. Johann wurde erst im Dezember 2020 beschlossen. Die Begründung, dass man wegen Corona beim ÖV nun aufs Geld schauen müsse, finde ich darum seltsam – insbesondere weil Finanzdirektorin Tanja Soland erneut ein glänzendes Budget 2022 vorgestellt hat.»

Überhaupt sei der Zeitpunkt schlecht gewählt, findet der CVP-Landrat: «Im Bachgraben geht jetzt die Post ab, beispielsweise mit dem Tropen-Institut. Deshalb muss auch jetzt der ÖV-Anschluss kommen.» Auf die Frage, was er über die Hintergründe des Entscheids denkt, spekuliert Keller: «Möglicherweise überdenkt der Kanton, ob er einen Bus finanzieren will, der ein kantonsfremdes Gebiet erschliesst.»