Lockdown Besucherzahlen im Zolli Basel brechen um über 20 Prozent ein Zwei Mal musste der Tierpark im letzten Jahr wegen Covid seine Tore schliessen. Eine ähnliche Situation gab es in der Geschichte des Zolli erst einmal. Elodie Kolb 17.03.2021, 12.04 Uhr

Im Sommer verzeichnete der Zoo rund 15 Prozent mehr Besucher als im Vorjahr. Zoo Basel

Insgesamt musste der Zoo Basel letztes Jahr ganze 94 Tage wegen den beiden Lockdowns geschlossen bleiben. Das sei in der Geschichte des Tierparks erst einmal vorgekommen: Wegen der Maul- und Klauenseuche blieb der Zoo im Winter 1937/1938 75 Tage lang zu. Dies teilte der Zoo am Mittwoch in einer Mitteilung mit.