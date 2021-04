Lockerungen «Wir spielen wieder!» – Basels Kultur steht in den Startlöchern Ab kommendem Montag sollen auch in Innenräumen wieder Veranstaltungen mit bis zu 50 Personen stattfinden dürfen. Die regionale Szene ist freudig überrascht. Stefan Strittmatter und Hannes Nüsseler 14.04.2021, 19.54 Uhr

Es geht los! Kaspar Ewalds Exorbitantes Kabinett spielen im Rahmen von Offbeat am 28. April im Gare du Nord. zVg

Mavi Behramoglu, Presseverantwortliche des Theater Basel, spricht auf Anfrage von einer «freudigen Überraschung». Man habe weiterhin geprobt und sei entsprechend in den Startlöchern. So war auf der Homepage des Theaters schon wenige Minuten nach Verkündung der Teilöffnungen zu lesen: «Wir spielen wieder!» Los gehts am 22. April mit Herbert Fritschs Inszenierung der Oper «Intermezzo» und Jan Bonnys «Philoktet». Am 23. wird dann «endlich» (Behramoglu) das 20-Jahr-Jubiläum von Richard Wherlock gefeiert.



Auch die Kaserne Basel ist bereit, wie der künstlerische Leiter Sandro Lunin bekanntgibt. Bereits am Freitag, 23. April, werde man die seit langem geplante Premiere von «Born to Shine» des Jungen Theaters in der Regie von Sebastian Nübling und Ives Thuwis feiern können. Gleiches gelte für die Premiere von «Behind Your Eyeballs» von Salma Said und Miriam Coretta Schulte am 28. April. Im Mai folge ein volles Programm mit Konzerten, Tanz- und Theatervorstellungen.

Die Öffnung mache Sinn, so Lunin, auch wenn die Einnahmen «sehr gering» ausfielen. Man suche nun nach kreativen Möglichkeiten, mit der beschränkten Platzzahl umzugehen. Er und sein Team freuten sich riesig, so Lunin. Doch hätte man sich noch mehr gefreut, wenn das «Basler Konzept», das flexiblere Besucherzahlen vorsieht, zum Zug gekommen wäre. Vielleicht, so gibt sich Lunin hoffnungsvoll, werde die Grösse der Spielorte ja beim nächsten Öffnungsschritt mitberücksichtigt.

Urs Blindenbacher zeigte sich auf Anfrage euphorisch. Der Veranstalter des Jazzfestival Basel hatte sein Konzerte ein Jahr lang in regelmässigen Abständen verschieben müssen – «zum letzten Mal gestern Nacht». Doch habe er eben nicht nur eine grosse Nase, sondern auch einen guten Riecher, sagt er lachend: Die auf Ende April geplanten Shows finden nun wahrhaftig statt. Den Auftakt der Offbeat-Series machen das Atom String Quartet am 27. sowie Kaspar Ewalds Exorbitantes Kabinett am 28. April, beide im Gare du Nord. Wie bereits vor einem Jahr kurz vor dem Lockdown finden zwei Shows pro Abend statt.



Finanziell sei das auf Dauer aber nicht machbar, so Blindenbacher – «es sei denn, man ist subventioniert». Vorerst hofft er, dass die Fallzahlen nicht eine erneute Schliessung erzwingen: Dann wären nämlich die Flüge, die er für seine Künstler gebucht habe, nicht mehr stornierbar. Sollte der Bundesrat aber seinen Beschluss so stehen lassen, dann finde die 31. Ausgabe des Jazzfestival Basel wie geplant ab Mai statt.

Tobias Faust, Co-Geschäftsleiter des Kultkino Basel, begrüsst die Entscheidung und will ab Donnerstag, 22. April, loslegen. «Wir freuen uns natürlich, endlich wieder Kinos bespielen und die Säle real fürs Publikum öffnen zu können.» Das Ausmass der Lockerungen hat Faust aber auch überrascht. Als Betrieb sei man auf diese Situation natürlich vorbereitet gewesen. «Persönlich hatte ich allerdings den Eindruck, dass wir uns noch etwas gedulden müssen, bis wir wirklich lockern können.»

Ziel müsse es sein, langfristig und ohne Einschränkungen Kino machen zu können. «Natürlich weiss niemand genau, wohin die Reise geht, aber wir wünschen uns schon sehr fest, dass es keine neuen Rückschritte gibt.» Das Programm, das ab nächsten Donnerstag gezeigt werde, sei von vielen Faktoren abhängig, also auch von den Filmstarts im umliegenden Ausland. «Das macht es natürlich nicht einfacher.» Trotzdem freue man sich darauf, endlich wieder ein Programm zusammenstellen zu dürfen, das auf kultkino.ch laufend aktualisiert werde.

Auch Stadtkino-Direktorin Nicole Reinhard sagt: «Wir freuen uns auf unsere Gäste, die wir sehr vermisst haben.» Man hoffe sehr, dass die Öffnung zum richtigen Zeitpunkt komme und man sich in wenigen Wochen nicht wieder mit Schliessungen konfrontiert sehe. «Das wäre schlimm.» Das Kino öffnet seine Türen am 1. Mai.

«Tatsächlich hätte ich mir bezüglich der Auslastung ein dynamischeres Modell gewünscht, wie es das Netzwerk Kulturpolitik vorgeschlagen hat», sagt Reinhard. Doch man sei gut vorbereitet, jetzt gelte es, das Stadtkino aus dem Winterschlaf zu holen.



Geplant seien ein buntes Programm und auch einige Live-Events: «Wir ehren die kämpferische Simone Signoret mit einer grossen Hommage, freuen uns auf den charismatischen Indie-Darsteller Adam Driver und auf Mira Nairs farbiges und gesellschaftskritisches Kino aus Indien.» Zudem freue man sich auf die Premiere von Pascal Hoffmans Film «Not me – a Journey with Not Vital» in Anwesenheit von Regie und Kamera.