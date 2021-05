Löhne Der Basler Millionenklub: So viel verdienen die Topmanager in der Region Nach den beiden Pharmakonzernen zahlt insbesondere die Firma Dufry fürstliche Löhne. Der Präsident der weltgrössten Betreiberin von Duty-free-Shops verdient trotz Milliardenverlust mehr – und sogar mehr als Novartis-Präsident Jörg Reinhardt. Andreas Möckli 15.05.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Topverdiener in der Region: Severin Schwan, Vas Narasimhan, Julian Diaz, Pierre-Alain Ruffieux und Jean-Paul Clozel (von links). Keystone/zvg

Wer denkt, Novartis und Roche seien in der Region einsame Spitze in Sachen Managerlöhnen, der irrt. Unter den Chefs reicht den beiden weltgrössten Pharmakonzernen zwar niemand das Wasser. Doch bei den Verwaltungsratspräsidenten schiebt sich die Firma Dufry an Novartis vorbei.

Der Betreiber von weltweit 2300 Duty-free-Shops zahlt seinen Topmanagern sehr fürstliche Löhne. So kommt Dufry-Präsident Juan Carlos Torres Carretero auf 4,5 Millionen Franken. Das sind knapp 700'000 Franken mehr, als Novartis-Präsident Jörg Reinhardt erhält. Der feine Unterschied: Novartis bringt an der Börse rund 37-mal mehr auf die Waage als Dufry.

Firmenchef Julián Díaz González, wie Carretero ein Spanier, hat im vergangenen Jahr knapp 6,1 Millionen Franken erhalten. Er befindet sich damit mit grossem Abstand auf Platz 3 im Millionenklub der Basler Topmanager.

Das Jahr 2020 war aufgrund der Coronamassnahmen ein Horrorjahr für Dufry. Der Umsatz sank um über 70 Prozent, eine Folge der geringen Reisetätigkeit. Da vor allem zu Beginn der Pandemie fast niemand mehr reiste, blieben die Dutry-free-Shops an den Flughäfen leer und wurden teils geschlossen. Schliesslich resultierte ein Rekordverlust von 2,7 Milliarden Franken.

Während der Lohn von Díaz sank, stieg jener von Carretero sogar noch. Wenig überraschend sorgt dies für scharfe Kritik. Dazu gehört die Genfer Anlagestiftung Ethos, die unter anderem Pensionskassen berät, wie sie an den Generalversammlungen von börsenkotierten Firmen abstimmen sollen. «Die Managerlöhne für die Herren Díaz und Carretero waren schon immer exzessiv», sagt Ethos-Direktor Vincenz Kaufmann. Die Vergütungen für das vergangene Jahr seien jedoch «besonders schockierend und inakzeptabel».

Kaufmann spricht etwa den Milliardenverlust an. Zudem habe sich der Aktienkurs halbiert, fast die Hälfte der Arbeitsplätze habe Dufry abgebaut. Hinzu kämen Entschädigungen für Kurzarbeit von 73 Millionen Franken. «Daher erwarten wir, dass Dufry keine Boni bezahlt», sagt Kaufmann.

Stossend sei auch der Umstand, dass Dufry die gesamte variable Vergütung in bar auszahle. Andere Unternehmen würden die Boni in Form von Aktien bezahlen, die zumindest teilweise dem Kursrisiko ausgesetzt seien. Ethos empfiehlt deshalb, sämtliche vergütungsrelevanten Traktanden an der kommenden Generalversammlung am kommenden Dienstag abzulehnen.

Bei Valora verdient es sich besser als bei der grösseren Baloise

Dufry mag ein Ausreisser sein, es gibt auch andere Unternehmen, die mit Blick auf ihre Grösse hohe Managerlöhne zahlen. Zu ihnen gehört etwa die Biotechfirma Idorsia, die im Zuge der Übernahme von Actelion durch Johnson & Johnson entstanden ist. Firmenchef Jean-Paul Clozel erhielt 3,4 Millionen Franken, obwohl sein Unternehmen derzeit hohe Verluste schreibt. Das ist zwar für eine Biotechfirma ohne marktreifes Medikament in den Anfangsjahren normal, der Lohn ist es nicht.

Clozel brachte vor Idorsia bereits Actelion zur Blüte. Schon damals fiel er nicht mit Bescheidenheit auf. In seinem letzten Jahr als Actelion-Chef erhielt er 2016 über 7 Millionen Franken.

Valora-Chef Michael Mueller. Bild: zvg

Auffällig viel verdient Valora-Chef Michael Mueller – gerade angesichts der Firmengrösse. Das Unternehmen wird an der Börse mit etwas über 800 Millionen Franken bewertet. Dennoch erhält Mueller deutlich mehr als sein Pendant beim Versicherer Baloise, der achtmal mehr wert ist. Die Geschäftszahlen des Kiosk- und Bretzelkönig-Betreibers waren von Corona gezeichnet – Reinverlust inklusive. Die Vergütung Muellers sank dagegen gerade mal um 108'000 Franken.

Lonza-Chef erhält Aktienpaket für entgangene Boni

Einen beachtlichen Lohn erhielt der neue Lonza-Chef Pierre-Alain Ruffieux. Für gerade mal zwei Monate Arbeit schauten 3,6 Millionen Franken heraus. Der Grossteil geht auf gesperrte Aktien zurück, die Ruffieux zum Amtsantritt erhielt. Diese dienten als Ersatz für entgangene Boni bei seinem früheren Arbeitgeber Roche. Ob er das Aktienpaket auch wirklich erhält, ist abhängig von seiner Leistung und ob er bei Lonza bleibt.

Noch-FCB-Präsident Bernhard Burgener. Bild: Georgios Kefalas / Keystone

Im Millionenklub taucht auch Noch-FCB-Präsident Bernhard Burgener auf. Der 63-Jährige ist Chef und Delegierter des Verwaltungsrats des Medienkonzerns Highlight Event and Entertainment. Die Zahlen der Firma sind von einem deutlichen Umsatz- und Gewinnrückgang geprägt. Nur ganz knapp schrammt das Unternehmen an den roten Zahlen vorbei. Burgeners Vergütung dagegen blieb stabil bei 1,7 Millionen Franken.

Neben den Grossverdienern sollen die Bescheidenen nicht unerwähnt bleiben. Der Pharmazulieferer Bachem etwa zahlt seinen Chef Thomas Meier weniger als 600'000 Franken. Dabei gehört das zuletzt sehr erfolgreiche Unternehmen zu den grösseren der Region, zumindest wenn auf den Börsenwert abgestellt wird. Präsident Kuno Sommer begnügt sich mit 210'000 Franken.