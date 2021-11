Lörrach Apotheker warnt mit Plakat vor Corona-Impfungen Am Eingang seiner Lörracher Hirsch-Apotheke warnt Birger Bär vor den Nebenwirkungen einer Impfung. Er kritisiert, dass noch viele Ergebnisse von Langzeituntersuchungen fehlen würden. Deshalb fordert er eine offene Diskussion. Peter Schenk 1 Kommentar 09.11.2021, 05.00 Uhr

Die Hirsch-Apotheke in Lörrach engagiert sich gegen Impfungen beziehungsweise informiert über die Nebenwirkungen. Kenneth Nars

In Lörrach ist Birger Bär (51) stadtbekannt. In den letzten anderthalb Jahren ist der gebürtige Südbadener und Apotheker mit dem skandinavischen Vornamen als Corona-Aktivist bekannt geworden. Zweimal kam es auch zu Verfahren vor dem Lörracher Amtsgericht, weil er sich geweigert hatte, im Freien eine Maske zu tragen. Weil zum Beispiel auf dem Marktplatz nur wenige Menschen standen, wurde er freigesprochen, musste aber die Kosten des Verfahrens tragen.

Birger Bär kritisiert, dass Langzeitstudien zur Corona-Impfung noch fehlen würden. Kenneth Nars

Noch heute ist er überzeugt davon, dass das Tragen von Masken nichts bringt. Am Eingang der Hirsch-Apotheke beim Kaufhaus Karstadt, deren Eigentümer Bär seit zehn Jahren ist, warnt seit einem halben Jahr ein Plakat vor den vermeintlichen Nebenwirkungen einer Corona-Impfung wie Autoimmunkrankheit, Hirnhautentzündung oder Schlaganfall. «Wir sind noch in der Versuchsphase. Es fehlen viele Ergebnisse von Langzeituntersuchungen», kritisiert der Apotheker. Für andere Impfungen, die er nicht ablehnt, würden diese vorliegen. Er verweist auf die Debatte um den deutschen Fussballnationalspieler Joshua Kimmich, der sich wegen fehlender Langzeitstudien nicht gegen Corona impfen lassen will.

Bär fordert vor allem eine offene Diskussion über Nutzen und Risiken der Coronamassnahmen. «Wer diese anstösst, wird diskreditiert.» Er hat Pharmazie studiert und erhielt vom Staat die Approbation als Apotheker.

Schwere Nebenwirkungen nur bei 0,02 Prozent

Im Berliner Ministerium für Gesundheit ist man mit seinen Argumenten nicht einverstanden. So seien Apotheken «wichtige Akteure im Kampf gegen die Pandemie», auch wenn sie selbst nicht impfen dürfen. Impfreaktionen dauerten meist nur einen Tag.

«Sie sind Zeichen einer Immunreaktion des Körpers und deshalb unbedenklich.»

Schwerwiegende Nebenwirkungen würden hingegen nur bei 0,02 Prozent auftreten und die Impfstoffe seien in klinischen Prüfungen mit mehreren zehntausend Personen mit einem positiven Nutzen-Risiko-Verhältnis bewertet. Das Ministerium hält auch das Tragen einer Maske weiter für nötig, um andere Personen vor Ansteckung zu schützen.

Viele Kunden äussern sich positiv

In den sozialen Medien wurden die Positionen des Lörracher Apothekers sehr kontrovers diskutiert. Laut «20 Minuten» führte ein Aufruf auf dem coronakritischen Portal «Telegram» nach anfänglich massiver Kritik zu viel Unterstützung für ihn.

Bär besitzt insgesamt vier Apotheken, drei in Lörrach und eine in Weil am Rhein. Gegen die Coronamassnahmen macht er allerdings nur in der Hirsch-Apotheke mobil. 50 bis 60 Prozent seiner Kunden kommen dort aus der Schweiz. «Sie äussern sich mehrheitlich positiv», sagt Bär. Er räumt aber auch ein:

«Ich habe durch meine Stellungnahmen Kunden verloren, dafür aber andere gewonnen.»

Offiziellen Druck gab es bis auf einen Brief des Justiziars der Landesapothekenkammer Baden-Württemberg nicht. Dieser hatte angemahnt, dass Bär im Schaufenster für das coronakritische Buch «Corona Fehlalarm?» Werbung gemacht und es zum Selbstkostenpreis verkauft hatte. «Auf meine Antwort habe ich aber nie wieder etwas gehört.» Die Kammer war nach mehreren Beschwerden aus der Bevölkerung aktiv geworden, heisst es dort. Sie kam aber zum Schluss, dass sein Verhalten durch das Grundrecht auf freie Meinungsäusserung abgedeckt sei.

Radikal, aber kein Wirrkopf

Ein grosses Plakat mit aktuellen Zahlen zu den Impfnebenwirkungen hat Bär abgehängt. «Man musste die Zahlen ständig aktualisieren. Ausserdem finde ich, dass ich jetzt genug getan und mich klar positioniert habe.» Trotz manch radikaler Stellungnahmen wirkt der Apotheker nicht wie ein Wirrkopf. Gegenüber Spekulationen, Bill Gates sei für Corona verantwortlich, grenzt er sich ab. Einzuräumen gilt auch, dass die Forderung nach offenen Grenzen, die er im Frühjahr 2020 vertrat, heute in der Region Basel Allgemeingut ist.