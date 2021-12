Lörrach: Synagoge bekommt Sicherheitszaun

Lörrach Die Synagoge bekommt einen Sicherheitszaun Die Lörracher Israelitische Gemeinde will sich wegen Bedrohungssituation besser schützen – die Ausgaben für die Sicherheit sind in Basel erheblich höher. Peter Schenk 30.12.2021, 05.00 Uhr

Der neue Sicherheitszaun für die Synagoge in Lörrach wird im Februar montiert. Der 60 Zentimeter hohe Betonsockel dafür ist schon fertig. Roland Schmid

Als in Lörrach 2008 die neue Synagoge der jüdischen Gemeinde eingeweiht wurde, verstand man sich als offener Ort und hatte sich bewusst gegen einen Sicherheitszaun entschieden. Als Sicherheitsbarriere gab es lediglich Betonblöcke. Mittlerweile aber hat sich die Lage verändert – so ist es in Halle im Herbst 2019 zu einem rechtsextremistischen Angriff auf die Synagoge gekommen, bei der zwei Menschen starben. Nur die massive Eingangstür hatte Schlimmeres verhindert. Dazu kam der rechtsextreme Terrorakt von Hanau von Februar 2020, bei dem neun Personen mit Migrationshintergrund erschossen wurden.

Aufgrund der neuen Sicherheitslage hat sich die Gemeinde nun doch für einen Sicherheitszaun entschieden. Er wird auf einen 60 Zentimeter hohen Betonsockel gesetzt, der 40 Zentimeter tief im Boden versenkt ist. Der Sockel ist bereits fertig, im Februar soll der zwei Meter hohe Zaun darauf installiert werden. Insgesamt ist er also 2,60 Meter hoch. Auch Tor und Türe werden im Februar montiert. Zuständig für den Bau ist das Lörracher Architektenbüro «Wilhelm und Hovenbitzer», das auch die Synagoge gebaut hat.

Zaun soll möglichst wenig auffallen

Fritz Wilhelm betont: «Ästhetisch war uns wichtig, dass der Zaun möglichst wenig auffällt und keine zusätzlichen Bezüge zur Synagoge hat.» So habe man absichtlich auf weitere Zitate wie den Davidsstern, der bereits am Bau vorhanden sei, verzichtet. «Wir haben den Zaun so entworfen, dass er ohne Pfosten kontinuierlich verläuft und beidseitig an einer Eingangstüre und einem automatischen Schiebetor endigt.» Kosten soll er 105'000 Euro.

Bereits im Frühjahr hatte die Israelitische Gemeinde die Stadt um eine Unterstützung von 50'000 Euro gebeten. Der zuständige Hauptausschuss und auch das Stadtparlament sprachen sich laut Alexander Fessler, Mediensprecher der Stadt, einstimmig dafür aus. Mit 20'000 Euro beteiligt sich die Israelische Religionsgemeinschaft Baden, die aus zehn Gemeinden mit 5500 Mitgliedern besteht. Die Lörracher Gemeinde hat rund 500 Mitglieder und bringt einen Eigenanteil von 35'000 Euro ein.

Ausserdem wird es einen gesicherten Zugangsbereich mit Schleuse am Haupteingang und schusssichere Fenster im Erdgeschoss geben, berichtete die «Badische Zeitung». Zusätzliches Wachpersonal ist laut Fessler in den Planungen für die neue Schleuse nicht vorgesehen.

Gelder fliessen auch aus Stuttgart

Unter dem Eindruck von Halle hat das Land Baden-Württemberg ein Sonderprogramm zum Schutz jüdischer Einrichtungen aufgelegt. 2021 standen für bauliche Sicherungsmassnahmen eine Million Euro zur Verfügung, für 2022 seien 500'000 Euro vorgesehen, teilte Christoph Neethen mit, Mediensprecher im Staatsministerium. Bis 2024 sollen weiter jährlich 1,17 Millionen Euro für personelle Sicherheitsmassnahmen sowie für Alarm und Meldesysteme fliessen. Unterstützt wird mit den Geldern auch die Lörracher Gemeinde, wie viel genau sie erhält, schrieb Neethen nicht.

Im zuständigen Ausschuss der Stadt sagte Rabbiner Moshe Flomenmann laut «Badische Zeitung»: «Ein einfacher Zaun kann schon viel bewirken.» Man werde daran arbeiten, dass der Zaun irgendwann – möglichst bald – wieder entfernt werden könne.

Die alte Lörracher Synagoge befand sich seit 1808 am jetzigen Neuen Marktplatz und wurde in der Progromnacht vom 9. November 1938 von den Nationalsozialisten zerstört. In der Nacht vom 8. auf den 9. November dieses Jahres warf ein Unbekannter zwei Eier auf die Synagoge. Ausserdem war es einmal zu einem antisemitischen Zwischenfall an einer Lörracher Schule gekommen. Die Mitglieder der Lörracher Gemeinde stammen zum Grossteil aus der ehemaligen Sowjetunion. Sie ist 1995 neu gegründet worden und seitdem rasant gewachsen.

Kanton unterstützt Basler Israelitische Gemeinde bei Sicherheit

Die Sicherheitsausgaben in Lörrach stehen in keinem Verhältnis zu den Summen, die in Basel für die Israelitische Gemeinde Basel (IGB) anfallen. Sie hat 850 Mitglieder. Laut dem Ausgabenbericht der Basler Regierung «Jüdische Sicherheit Basel» vom Juni 2020 wird der Zutritt zur Synagoge mit einem Kontrollraum und Schleuse sowie eine neue Einfriedung mit Karusselldrehtür und ein Poller in der Hofzufahrt 765'000 Franken kosten. Die Hälfte davon übernimmt der Kanton, die andere die IGB. Für bauliche und technische Massnahmen auf der Allmend hat der Grosse Rat 223'000 Franken bewilligt. Schon ab 2019 finanziert der Kanton die laufenden Ausgaben für acht zusätzliche bewaffnete Sicherheitskräfte der Polizei im Jahr mit 746'000 Franken.

Zum Stand der Arbeiten möchte sich die IGB nicht äussern. «Weil es sich um äusserst sensible Informationen handelt, geben wir zum Thema Sicherheit keine Auskünfte», teilt Geschäftsführerin Isabel Schlerkmann mit.

Laut IGB-Präsident Emmanuel Ullmann sind die laufenden Kosten für die Sicherheit durch den Beitrag des Kantons grossmehrheitlich gedeckt. In der Vergangenheit waren der Gemeinde dadurch jährliche Defizite in Höhe von einer halben Million Franken entstanden.

Durch Bund und Kanton fühlt er sich genügend unterstützt: «Wir haben regelmässig Kontakt und die Zusammenarbeit ist sehr gut», sagt er. So sei es möglich, auf unterschiedliche Themen schnell zu reagieren. Zur Frage, ob sich die IGB derzeit bedroht fühle, sagte Ullmann nur: «Die Situation für jüdische Gemeinden in ganz Europa ist seit vielen Jahren angespannt.»