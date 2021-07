Lokalberühmtheit Wie ein wandelndes Lexikon: So tickt der Basler Stadtführer Grabmacherjoggi Seit über 18 Jahren führt das Basler Original Roger Jean Rebmann als Grabmacherjoggi Hunderte von Menschen durch die Stadt. Trotz seiner frühen Liebe zur Lokalgeschichte war dieser Weg aber keineswegs vorbestimmt. Larissa Gassmann 03.07.2021, 05.00 Uhr

Roger Jean Rebmann an einem seiner Lieblingsorte, dem Kreuzgang des Basler Münsters. Kenneth Nars

So richtig will er optisch nicht in die heutige Zeit passen. Während bunt gekleidete Schulkinder lärmend und zum Bersten mit Leben gefüllt über den Münsterplatz rennen, steht Roger Jean Rebmann in seinem weissen Leinenhemd im Kreuzgang des Basler Münsters. Unter seinen Füssen die Toten. Über seinem Haupt schwere Balken. Das Endliche und Vergängliche hängt in der Luft. «Es befreit von der Hast des Lebens. Vom Gedanken, alles schaffen zu müssen», sagt Rebmann.

Und Hast, das kennt der als Grabmacherjoggi bekannte Stadtführer allzu gut. Denn Rebmann kann sich nicht zurückhalten. Durch die Stadt zu laufen, ohne an jeder noch so kleinen Ecke eine Geschichte zu erzählen, scheint für ihn ein Ding der Unmöglichkeit zu sein. Der 52-Jährige hebt den Kopf, zeigt auf den Durchgang vom Bischofshof zur Kirche. Dort, wo romanische auf keltische Baukunst trifft. Wo sich Geschichte vermischt, wie es früher schon so oft passiert ist und auch in Zukunft noch passieren wird. Rebmann redet von der Pest. Lässt ein Zitat von Shakespeare einfliessen, um seine Aussage zu unterstreichen, parodiert dann eine Szene aus einem Horrorfilm. Wir springen durch die Zeiten. Dass sein Bekanntenkreis selbst den verrücktesten Gedankengängen folgen kann, sei ihm wichtig, sagt er.

«Ich spreche auf eine breite Allgemeinbildung an. Ich bin einfach so gepolt. Und das war schon in der Schule so», sagt Rebmann. Dass sich längst nicht jeder für Vergangenes interessiert, stört ihn kaum. «Ich hatte nie eine Jeans von Marcel Scheiner, war nie im Xenon in der Disco. Heute würde man mich einen Aussenseiter nennen», sagt er. Dabei habe er bloss nicht die gleichen Interessen wie alle anderen gehabt. Ausgang und Reiserei, all das holt er später nach.

«Jahreszahlen konnte ich mir merken, die Sache mit Algebra nicht»

Die Liebe zur Lokalgeschichte wird bei ihm derweil früh durch den Heimatkundeunterricht im Brunnmattschulhaus geweckt. Nach und nach fliegen ihm die Sechser zu – allerdings nur in diesem Fach, was Rebmanns Lehrer regelmässig zur Verzweiflung treibt. «Jahreszahlen konnte ich mir merken, die Sache mit Algebra nicht», so Rebmann. Dass Historisches oft als «langweilig» verschrien wird, erklärt er sich primär mit der Geschichtsvermittlung. «Hierzulande haben wir ein gar akademisches Verhältnis dazu.»

So erzählt er nicht ohne Stolz von seinem Ur-Ur-Grossvater, einem Landwirt, dessen Geschichtsbücher er erben durfte. Der Schlüsselmoment aber findet bereits Jahre zuvor statt. Natürlich kann Rebmann ihn genau datieren: 1974. Das Jahr, in dem es zu seinem festen Ritual gehört, abends mit seinem Vater Radio zu hören. Das Jahr, in dem es zu seinem festen Ritual gehört, abends mit seinem Vater Radio zu hören. In den Nachrichten ist auf einmal die Rede vom südostasiatischen Kriegsschauplatz Vietnam. Rebmann hört genauer hin als sonst. Hat mehr Fragen als sonst. Dass seine Mutter befürchtet, er würde all das noch nicht verstehen, ignorieren Vater und Sohn gleichermassen – der Funke ist längst übergesprungen.

Anders ist dies bei seinem 19-jährigen Sohn, der sich mehr für Kunst interessiert. «Ich habe nie versucht, ihn in eine bestimmte Richtung zu lenken. Das sollte man nicht tun», sagt Rebmann. Wenn es um den heiss geliebten Jahresbericht der Archäologischen Bodenforschung geht, stösst er bei seiner Familie so auf taube Ohren. «Wann immer ich ihn meiner Ex-Frau hinlege, ödet sie das grauenhaft an», sagt er. Doch Rebmann sieht, was andere nicht wahrnehmen. Keine gruseligen sterblichen Überreste, keine verstaubten Archivalien. Rebmann sieht Geschichten. «Jedes noch so rostige, freigelegte Objekt hängt mit Menschen zusammen», sagt er.

Von der Radiologie und Securitas zum Stadtführer

Und doch ist Begeisterung nicht genug. Für ein Studium reicht es nicht. Rebmann macht eine Ausbildung in der Grafischen Industrie. Nach der Lehre folgt der Umbruch, sicher geglaubte Stellen verschwinden. Rebmann landet in der Hausdruckerei des Merian-Iselin-Spitals, irgendwann in der Radiologie. Nebenbei arbeitet er für die Securitas an Messen. Rebmann probierte vieles aus, nichts passt. Bis er schliesslich innehält. Die Messebesucher, die ihn wieder und wieder nach Ausflugstipps fragen, lassen eine Idee erwachsen. Rebmann will Basels Geschichte und Schönheit in eine einzige Website pressen. Der Zeit voraus sein. Für einmal. Noch während seiner Patrouillen erstellt er Anfang der 2000er-Jahre in seinem Kopf einen Plan.

Auf das Projekt altbasel.ch folgen schliesslich Stadtführungen. Als Frau und Sohn kamen, sei es ihm wichtig gewesen, gefestigte Bahnen zu haben, sagt Rebmann. Seit 18 Jahren hat er nie mehr ans Aufhören gedacht. Basel rauf und runter. Ellenlange Monologe. Sein Gehirn muss seither einem Karteikasten gleichen, alles fein säuberlich abgelegt. Nur auf ein Stichwort wartend. Und schon sprudelt jahrhundertealte Geschichte zwischen seinem grau-weissen Bart hervor.

Nur daheim, nach den Führungen, da ist es still. Seinen Sohn sieht er «nur auf dem Weg zum WC und in die Küche», wie Rebmann sagt. Seine Ex-Frau lebt längst mit ihrem neuen Mann zusammen – allerdings nur einen Stock höher. «Daheim bin ich schweigsam wie ein finnischer Holzfäller», sagt Rebmann. Man glaubt ihm alles Erzählte sofort. Nur das nicht.

Auch Zürich hat «ganz ketzerisch gesagt» seinen Reiz

Einmal aber gerät er an diesem Morgen ins Grübeln. Dann, als er die Stadt in drei Worten beschreiben soll. «Mir würde so vieles einfallen», sagt Rebmann dann. Sein Blick schweift über den Münsterplatz. Nach langem Schweigen fallen die Begriffe doch noch: Offenheit, Traditionspflege und Hilfsbereitschaft. Letzteres habe er an einer Führung erlebt, als eine ältere Person am Bahnhof stürzte. Auch er selbst musste während eines Rundgangs schon die Rollen wechseln: Nach einem Unfall leistete er Erste Hilfe, während seine Gruppe brav daneben wartete.

Und wie ist das mit der Offenheit? «Die Stadt blickt in verschiedene Richtungen, spürt Verschiedenes. Wir sind an der Grenze, verfügen über einen weiten Horizont. Basel hat etwas Kosmopolitisches», sagt Rebmann. Wäre dieser letzte Satz nicht, er hätte sich wohl gleich beschrieben – an seinen Beruf gebunden, hat er Basel nie für längere Zeit verlassen. Ob es einen Ort gibt, der genauso schön ist? «Ganz, ganz sicher», sagt Rebmann. «Wir neigen immer dazu, das Nächst­lie­gen­de als das einzig Wahre zu betrachten.» Doch Zürich etwa habe auch seinen Reiz, «ganz ketzerisch gesagt».

Den Dorfcharakter, der Basel so «heimelig» mache, möchte Rebmann trotzdem nicht missen. Auch nicht, dass er auf der Strasse immer wieder angesprochen wird. Manche dieser Begegnungen enden in einer Beiz, bei anderen wird die Tramfahrt ganz einfach verlängert, weil er mit derart vielen Fragen gelöchert wird. Dann springt Rebmann wieder. Von Jahreszahl zu Jahreszahl.

Keine Angst vor Social Media

Manchmal aber, da ist er ganz im Hier und Jetzt. Auf Twitter etwa, wo er täglich Fotos und Sprüche teilt. Dass er dazu neigt, Basel zu verklären, verneint er. «Ich bin kein Narr, ich weiss, welche Probleme die Stadt birgt. Ich arbeite seit Jahren auf der Strasse, ich sehe alles», sagt er. Und doch: «Auf Twitter etwas schlechtzureden, ist keine Kunst. Das machen so einige. Und zu ihnen will ich nicht gehören.»

Angst, dass dank Internet irgendwann niemand mehr auf Stadtführungen angewiesen ist, hat er keine. «Bei mir ist keine Führung wie die andere», sagt Rebmann. Es klingt wie ein Werbespruch. Doch man mag es sich sofort vorstellen. Jeden Tag ein neuer Spruch, jeden Tag neue Gedankensprünge. 18 Jahre und nichts bleibt mehr gleich. «Sie leben», sagt Rebmann. Unter seinen Füssen der bepflasterte Münsterplatz. Über seinem Haupt der blaue Himmel. Ob er die Führungen oder die Toten im Kreuzgang meint, bleibt offen.