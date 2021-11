Luftfahrt Prognose: Basler Euroairport schafft in diesem Jahr immerhin rund 3,6 Millionen Passagiere Die Passagierzahlen am Flughafen haben sich in diesem Jahr infolge gelockerter Reisebeschränkungen zaghaft erholt, wie eine Nachfrage bei Euroairport-Direktor Matthias Suhr ergab. Derweil ist die Stelle des stellvertretenden Direktors immer noch vakant. Rahel Empl Jetzt kommentieren 26.11.2021, 05.00 Uhr

Bitte einsteigen: Das Geschäft am Euroairport zog in diesem Jahr wieder an. Roland Schmid

Es war ein Absturz, wie er nicht brutaler hätte sein können: Im ersten Coronajahr 2020 brachen die Passagierzahlen am Euroairport (EAP) um 71 Prozent auf 2,6 Millionen ein. In den Jahren vor der Pandemie stieg diese Zahl unaufhaltsam an. Zuletzt, im Jahr 2019, wurde die Rekordmarke von 9 Millionen überschritten, was den Euroairport wiederholt zu den am stärksten wachsenden Regionalflughäfen Europas machte. Spätestens fürs Jahr 2021 ging die Direktion damals davon aus, dass die magische Marke von zehn Millionen gebrochen werden würde.

Nun gestaltet sich die gegenwärtige Lage vollständig diametral. Statt sich im zweistelligen Passagierzahlenbereich zu bewegen, ist man am Flughafen jetzt froh um jede noch so kleine Erholung. Und diese hat sich im laufenden Jahr tatsächlich eingestellt. Wie Matthias Suhr, Direktor des Euroairports, auf Anfrage der bz sagt, geht er davon aus, dass man am EAP für 2021 total 3,6 Millionen Passagiere zählen wird. Also rund eine Million mehr als noch vor einem Jahr.

Besser unterwegs als Zürich und Genf

Zu verdanken ist dies in erster Linie dem sich langsam erholenden Reiseverkehr in den Sommermonaten - als Resultat von gelockerten Einreisebestimmungen. Für die Monate Juli und August hat der EAP dem Vernehmen nach ein Volumen im Bereich von 60 Prozent im Vergleich zu denselben Monaten des Jahres 2019 verzeichnet. Besonders Strecken wie Pristina oder Istanbul – beliebte Ziele für Familienbesuche –, aber auch Feriendestinationen wie Nizza stiessen auf grosse Nachfrage. Insgesamt wurden im Sommerflugplan ab dem Euroairport 80 Destinationen angeboten.

Damit ist der Basler EAP besser unterwegs als die beiden anderen grossen Landesflughäfen, und somit bestätigt sich eine Auswertung des Portals zur Mobilität in der Schweiz (Mobimag) vom Frühherbst: Diese kam zum Schluss, dass sich die Passagierzahlen am EAP deutlich besser erholt haben als in Genf und Zürich. Der Grund: Der EAP gehört mit seinen Direktflügen zu den sogenannten Punkt-zu-Punkt-Flughäfen und ist nicht wie etwa Zürich ein Drehkreuz, das vom Transferverkehr zu anderen Hubs mit Langstreckenflügen abhängig ist. Hier involviert sind Märkte wie die USA, Südamerika und auch Asien, die teilweise immer noch strikte Reisebeschränkungen aufrechterhalten.

Zum Feiern zumute dürfte den Vertretern des Flughafens Basel dennoch nicht sein. Eine strukturelle Erholung der Luftfahrt wird sich nach Schätzungen von Experten erst um 2025 einstellen.

Auf der Suche nach einem Vizedirektor

Kurzfristig dürften die Direktion des EAP ohnehin andere Probleme umtreiben, etwa die Besetzung eines wichtigen Postens. Im Juli 2021 wurde bekannt, dass der stellvertretende Direktor Frédéric Velter nach sechs Jahren im Amt den Flughafen verlässt. Die Gründe dafür sind bis heute nicht geklärt, Insider tippten aber auf wiederholte Kompetenzüberschreitungen Velters. Fast ein halbes Jahr nach seinem Weggang ist der Posten noch immer vakant. Seit dem Sommer bekleidet diesen Philippe Gauthier, Leiter Infrastruktur, ad interim. Suhr sagt, die Rekrutierung mithilfe eines Headhunter-Teams sei in vollem Gange:

«Wir gehen heute davon aus, dass die Nachfolge bis Ende Jahr geregelt ist.»

Verkomplizieren tut das Ganze die Tatsache, dass der stellvertretende Direktor oder die Direktorin des Flughafens zwingend in Frankreich staatsangehörig sein muss. Denn laut dem Staatsvertrag von 1949 zum Flughafen muss das Amt des Direktors oder der Direktorin stets von Schweizer Staatsangehörigen - aktuell ist das Matthias Suhr - und jenes des Stellvertreterpostens von einer französischen Person bekleidet werden. Das umgekehrte Prinzip gilt für das Präsidium sowie das Vizepräsidium des Verwaltungsrats.

