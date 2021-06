Chemie-Deponie Maienbühl: Letzte Chance zur Sanierung

Maienbühl Wegen dieser Deponie wurde schon ein Spielplatz geschlossen – aber Riehen will nicht sanieren Das Autal soll ein besonderes Naturschutzobjekt werden. Gleichzeitig fliesst aus einer nahen Chemiedeponie verunreinigtes Wasser ins Tal. Nun bietet sich eine vielleicht letzte Chance, bevor der Deckel für Jahre drauf bleibt. Benjamin Rosch 17.06.2021, 05.00 Uhr

Die Deponie Maienbühl am oberen Ende von Riehen nahe der Grenze zum deutschen Inzlingen ist heute vollständig überwachsen und im Wald verschwunden. Unten im Tal liegt das idyllische Reservat Autal, das auch von Grundwasser aus der ehemaligen Deponie gespiesen wird. Kenneth Nars

In einem der hinteren Winkel des Basler Stadtgebiets versteckt sich das Autal. Ohne Übertreibung darf man von einer kleinen Oase sprechen: In und um mehrere kleine Weiher herrscht ein aussergewöhnliches Artenreichtum. Hier leben Erdkröten, Ringelnattern und sogar die besonders bedrohten Kammmolche. Hobby-Ornithologen können eine schweizweit bedeutsame Spechtpopulation im angrenzenden Wald beobachten. Seit 2001 zählt das Biotop zum Bundesinventar der Amphibienlaichgebiete von nationaler Bedeutung. «Damit trägt der Kanton Basel-Stadt eine hohe Verantwortung zum ungeschmälerten Schutz dieses Lebensraumes», heisst es in einem kürzlich veröffentlichten Bericht des Bau- und Verkehrsdepartements. Denn das gesamte Autal soll ein geschütztes Naturobjekt werden.

Etwas quer dazu steht eine Diskussion, die derzeit die Gemeinde Riehen führt. Das Gebiet um die Hintere Auquelle diente früher der Trinkwassergewinnung. Weil eine Leitung aber seit mehr als zwei Jahrzehnten kaputt ist, möchte der Gemeinderat die Grundwasserschutzzone aufheben, wie verschiedene Medien berichteten. Der Hintergrund ist brisant: Die Gemeinde Riehen will damit verhindern, dass sie eine Basler Altlast beseitigen muss.

Hauskehricht, Kadaver und die Basler Chemie

Die Deponie Maienbühl ist eine wie viele in der Region: In der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts begann man damit, den einstigen Steinbruch mit Abfall zu füllen. Kadaver, Alteisen, Altöl und Hauskehricht landete in der Grube, die sich just an der Grenze zu Deutschland befand. Irgendwann, so genau lässt sich das nicht rekonstruieren, begann auch die Chemische Industrie damit, ihren Abfall dort zu entsorgen. Später schüttete die Gemeinde die Grube zu und liess erst Gras und später einen kleinen Wald über die Sache wachsen. 2200 Tonnen Müll und Sondermüll liegt schätzungsweise noch immer an diesem äussersten Zipfel des Kantons. Diese Zahl hatte eine Arbeitsgruppe der Basler Chemie ermittelt, die in den Nullerjahren eingesetzte Interessengemeinschaft Deponiesicherheit Regio Basel.

Lange war die Deponie Maienbühl auch der Gemeinde Riehen nicht ganz geheuer. Vor einigen Jahren schloss Riehen ihretwegen sogar einen Spielplatz, wie Recherchen dieser Zeitung zeigen. Selbst «Tages-Anzeiger» und «Neue Zürcher Zeitung» berichteten schon über die Basler «Problemfläche». Anhaltspunkte auf den Inhalt der Altlastdeponie liefert der Aubach, der durchs Tal fliesst. Nach und nach werden die Stoffe nämlich ausgewaschen, darunter Arzneimittelrückstände wie Crotamiton, ein Medikament zur Behandlung von Krätzen und Milben. Obwohl die Gemeinde 1997 einen Deckel auf die Deponie setzte. Rückstände sind auch der Grund, weshalb die Deponie saniert werden müsste: Die Altlastenverordnung von 2018 kennt beim Trinkwasser keine Toleranz mehr.

Weil aber das Bundesamt für Umwelt die gefundenen Messwerte als sehr tief einstuft, ist gleichzeitig eine Sanierung der Grube nicht zwingend. Dieser Entscheid hat vor allem eine finanzielle Tragweite: Ohne den Ukas des Bundes fliesst kein Geld aus Bern. Wahrscheinlich müsste die Gemeinde Riehen die Kosten für eine Deponie-Sanierung selber tragen. Alleine eine Detailuntersuchung der einstigen Müllhalde verschlänge wohl einen sechsstelligen Betrag.

Bald hat der Einwohnerrat das Wort

Genau dies verlangt SP-Einwohnerrat Paul Spring in einer Motion, die seit gestern aufliegt. Es sei eine Kreditvorlage zu erstellen, um die Deponie und ihre Abwasser zu untersuchen, steht darin. Damit gelangt das Geschäft doch noch ins Parlament. Die Aufhebung der Grundwasserschutzzone hatte der Gemeinderat in Eigenregie beschlossen. Ein Vorstoss von Thomas Grossenbacher im Grossen Rat hatte der Regierungsrat abgelehnt mit der Begründung, dafür sei die Gemeinde zuständig. Es ist so etwas wie eine letzte Chance für eine Deponiesanierung: Scheitert die Motion, ist das Geschäft für Jahre ausser Ratschlag und Traktanden.