MCH Group Ein Kräftemessen an der Messe-Spitze James Murdoch hat sich gegen Basel-Stadt durchgesetzt. Sein Kandidat Andrea Zappia wird Präsident der MCH Group. Als Überzähliger droht Hans Kristian Hoejsgaard auszuscheiden. Dabei stand er in die Poleposition für das Präsidium. Christian Mensch 22.02.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Andrea Zappia, ein langjähriger Vertrauter von James Murdoch, soll den neuen Kurs vorgeben. Sky Group

Andrea Zappia (58) bereitet sich auf sein Amt als Verwaltungsratspräsident der MCH Group vor. Mit neuen Aufgaben begründet er jedenfalls seinen kürzlichen Rücktritt aus dem Aufsichtsgremium der italienischen Fineco-Bank. Mehrfach ist er bereits am Hauptsitz des Messekonzerns in Basel gesichtet worden. Dieser liegt praktisch in der Mitte seiner bisherigen beruflichen Tätigkeitsorte Mailand und London. Wie sehr Basel für ihn mehr sein wird als ein Zwischenhalt, ist nicht abzusehen.

Zappia ist seit 2003 Manager beim europäischen TV-Anbieter Sky. Dieser gehörte damals zum Einflussbereich des australischen Medienmoguls Rupert Murdoch. Zappia war zunächst dessen Mann in Italien. Sky ist er treu geblieben, auch als James Murdoch die Sparte an Disney und Disney sie weiter an Comcast verkaufte. Als Europachef ist Zappia mittlerweile abgelöst worden, nun verantwortet er die strategische Weiterentwicklung. Zudem amtet er als Verwaltungsrat des Brillenkonzerns Luxottica.

Der vormalige Marketingchef für Ferrari und Maserati gilt als eloquent. Lehrbuchmässig, wie auf Youtube nachzusehen ist, kann er vortragen, was einen empathischen, zielstrebigen Manager ausmacht. Er referiert ausgiebig über die Schnittstellen von Technologie, Medien und Telekommunikation. Es scheint ihn für die Spitze des Messekonzerns zu qualifizieren. Vor allem ist er aber der Kandidat von James Murdoch.

Der Dealmaker Hoejsgaard

Hans-Kristian Hoejsgaard hat der MCH Group in höchster Not geholfen.

Annika Buetschi

In der Poleposition stand allerdings ein anderer: Hans Kristian Hoejsgaard. Der dänische Manager hat sich in Basel nach sieben Jahren bei Oettinger Davidoff einen Namen gemacht. Er verfügt über Expertise im Luxussegment und hat als Verwaltungsrat des Auktionshauses Bonhams eine Nähe zur Kunstwelt. Dazu hat ihm die MCH Group einiges zu verdanken: Als Verwaltungsratspräsident Ueli Vischer den langjährigen Konzernchef René Kamm 2018 zur Schadensbegrenzung entliess, sprang Hoejsgaard kurzfristig in die Bresche. Interimistisch übernahm er die Konzernleitung, entwarf die bis heute gültige Strategie und zusammen mit dem Finanzchef Beat Zwahlen ein Spar- und Sanierungsprogramm. Er war es auch, der den Kontakt zu Murdoch herstellte, der mit seiner Holding Lupa Systems als neuer Ankeraktionär einstieg.

Als mit Bernd Stadlwieser Anfang 2019 ein neuer Konzernchef gefunden war, erhielt Hoejs­gaard einen Posten im Verwaltungsrat. Dort hatte sich eine Vakanz aufgetan, weil Multiverwaltungsrat Marco Gadola nach lediglich drei Jahren wieder demissionierte. Er hatte zu viele Ämter angehäuft, und das MCH-Group-Mandat bot ihm damals ein höheres Reputationsrisiko als andere. Mit dem angekündigten Rücktritt von Vischer auf die kommende Generalversammlung schien der Weg von Hoejsgaard ins Präsidium geebnet. Doch es ist anders gekommen. Nach derzeitigem Stand der Dinge droht ihm gar der Rauswurf.

Unabhängige erhalten faktisch nur einen Verwaltungsratssitz

Mit der neuen Machtstruktur im Aktionariat wurde auch eine Verkleinerung des Verwaltungsrates auf neun Sitze beschlossen: Ein Drittel ist für Delegierte der öffentlichen Hand reserviert, und diese Posten sind vergeben. Basel-Stadt schickt alt Regierungsrat Christoph Brutschin, der somit sitzen bleiben darf, sowie die Bankerin Dagmar Maria Kamber Borens, eine von nur gerade zwei Frauen. Stadt und Kanton Zürich halten an ihrem Delegierten Balz Hösly fest.

Ein zweites Drittel besetzt die Lupa Systems, wobei James Murdoch persönlich Einsitz nehmen wird sowie mit Jeff Palker und Eleni Lionaki zwei enge Mitarbeiter namentlich nominiert hat. Die restlichen drei Plätze sind theoretisch für unabhängige Verwaltungsräte reserviert. Erhard Lee, der den grössten Anteil der unabhängigen Aktionäre vertritt, setzt dabei auf Markus Breitenmoser, der die Gruppierung schon heute im Verwaltungsrat vertritt.

Basel-Stadt pokerte und erntete das Vizepräsidium

Marco Gadola sollte Präsident werden, nun wird er Vizepräsident der MCH Group.

Nicole Nars-Zimmer

Die Machtfrage stellte sich beim Präsidium Ein Gerangel hinter den Kulissen ist um die beiden Plätze entstanden, die gleichzeitig das Präsidium und das Vizepräsidium bedeuten. Sowohl Basel-Stadt als auch die Lupa Systems stiegen mit einem Zweiervorschlag in die Diskussion: Basel-Stadt zog als Trumpf den Rückkehrer Marco Gadola aus dem Ärmel, der zusammen mit Hans Kristian Hoejsgaard den Verwaltungsrat komplettieren sollte. Lupa Systems hatte auch den Dealmaker Hoejsgaard auf dem Ticket, für das Präsidium portierte Murdoch jedoch seinen Vertrauten Andrea Zappia, der schon früh eingebunden war.

Das Resultat der Ausmarchung gab die MCH Group Mitte Januar bekannt, als es galt, die Negativbotschaft mit dem Eklatrücktritt des CEO Bernd Stadelwieser mit einer Positivbotschaft zu schmücken: Zappia sei designierter Präsident, Gadola solle zum Vizepräsidenten gewählt werden. Ohne Stuhl blieb in diesem «Reise-nach-Jerusalem»-Spiel Hoejsgaard.

Es gibt Platz für Hoejsgaard - wenn ein anderer Mann weicht

Auf Anfrage sagt Hoejs­gaard, er stehe weiterhin als Verwaltungsrat zur Verfügung. Um eine Lösung wird weiter gerungen. Entweder Murdoch oder Basel-Stadt müssten einen ihrer Nominierten zurückziehen, ein Mann müsste es zudem sein, zwei bleiben übrig, und Christoph Brutschin ist einer davon. Es steht Prestige auf dem Spiel. Im März, so heisst es, falle der definitive Entscheid.