«Tagi»-Redaktion wehrt sich für entlassenen Redaktor

Medien Nach antisemitischen Klischees: «Tagi»-Redaktion wehrt sich für entlassenen Journalisten Der «Tages-Anzeiger» hat einen Redaktor nach einem missglückten Porträt entlassen. Dabei habe die Qualitätssicherung versagt. Christian Mensch 16.02.2022, 18.42 Uhr

Bei den Tamedia-Titeln wird die Qualitätssicherung gross geschrieben. Bei der Umsetzung scheint das System jedoch fehleranfällig zu sein. Gaetan Bally / KEYSTONE

Das Porträt der Zürcher FDP-Politikerin Sonja Rueff-Frenkel im «Tages-Anzeiger» war problematisch. Der Reporter Kevin Brühlmann bediente sich bei der Beschreibung antisemitischer Klischees. Was bereits am Tag der Publikation vor gut drei Wochen von kaum jemandem bestritten worden ist, war in der Produktion des Beitrags niemandem aufgefallen. Dabei hatte der Text das ganze «Qualitätsmanagement» durchlaufen, das die Zeitungsgruppe in den vergangenen Jahren aufgebaut hatte.