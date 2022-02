Privatspitäler 2021 mit über 1000 stationären Behandlungen mehr

Medizin Trotz Corona-Pandemie: Über 1'000 stationäre Behandlungen mehr im 2021 Im Vergleich zum Vorjahr ist die Anzahl stationärer Behandlungen in den insgesamt sieben Basler Privatspitälern gestiegen. Zudem wurden mehr Pflegetage verzeichnet, wie die Basler Privatspitäler-Vereinigung mitteilt. Nora Bader 14.02.2022, 15.39 Uhr

In den sieben Privatspitälern, zu denen das Bethesda-Spital (im Bild) gehört, gab es im vergangenen Jahr 2'848 Vollzeitstellen. Kenneth Nars

Im Jahr 2021 liessen sich 26'745 Patientinnen und Patienten in den sieben der Basler Privatspitäler-Vereinigung (BSPV) angehörenden Kliniken Adullam Spital, Bethesda Spital, Klinik Sonnenhalde Riehen, Merian Iselin Klinik, Palliativzentrum Hildegard, REHAB Basel und St. Claraspital stationär behandeln. Gegenüber dem Jahr 2020 ist dies eine Zunahme von rund 1'000 Behandlungen.

Die Anzahl Pflegetage und -nächte aller Institutionen betrug 221'744 – im Jahr 2020 waren es 215'443. Davon entfielen gemäss Medienmitteilung vom Montag auf den Akutbereich 119'540, auf die Rehabilitation 73'005, auf die Psychiatrie 22'641 und auf die Palliativmedizin 6'558.

Die meisten Pflegetage für Patientinnen und Patienten aus Basel-Stadt

104'115 Pflegetage entfielen auf Patientinnen und Patienten aus Basel-Stadt, 72'258 auf solche aus Baselland, wie die BSPV mitteilt. 34'557 Pflegetage betrafen Patientinnen und Patienten aus der übrigen Schweiz und 10'814 solche aus dem Ausland.

Der Anteil Pflegetage aller Privatspitäler an Allgemeinversicherten habe 160'279 oder 72,3 Prozent betragen; derjenige der Halbprivat- und Privat-Versicherten belief sich gemäss Vereinigung auf 61'465 oder 27,7 Prozent. «Mit diesem hohen Anteil an Allgemeinversicherten leisten die gemeinnützigen Basler Privatspitäler einen beachtlichen Beitrag an die Grundversorgung der Bevölkerung in der Region», so die BSPV.

Beitrag zur Bewältigung der Pandemie

In enger Zusammenarbeit mit dem Kanton und den öffentlichen Spitälern würden die Privatspitäler auch im Jahr 2021 einen grossen Beitrag zur Bewältigung der Covid-19-Pandemie leisten. «Die sieben Basler Privatspitäler decken in den Bereichen Akutmedizin, Psychiatrie, Rehabilitation und Palliativmedizin rund einen Viertel der regionalen Gesundheitsversorgung in beiden Basel ab. Sie stellen mit 2'848 Vollzeitstellen einen gewichtigen Wirtschaftsfaktor dar», so die BSPV weiter.