Mein Leben im Dreiland Der Krieg im Museum Im Sundgaustädtchen Dannemarie, 40 Kilometer westlich von Basel, wurde vor Kurzem ein eindrückliches neues Museum eröffnet, das sich neben der Geschichte des Elsass vor allem dem Ersten Weltkrieg widmet. Peter Schenk 28.10.2021, 05.00 Uhr

Einblick in die Ausstellung. Peter Schenk

Eingerichtet wurde das «Mémorial de Haute-Alsace», so der Name, in einer ehemaligen Textilfabrik, in der zuletzt Peugeot Motorroller herstellte. Kernstück ist ein Schützengraben, in dem sich Franzosen und Deutsche gegenüberliegen. Zu sehen sind Puppen in Uniformen, Krankenstuben, Fernschreiber und Operationsräume und unzählige Waffen wie Kanonen, Maschinenpistolen, Gewehre und Granaten.