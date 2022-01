Mein Leben im Dreiland: Die Südbadener gegen die Schwaben

Mein Leben im Dreiland Fusion Baden-Württemberg: Die Südbadener gegen die Schwaben Vor rund 70 Jahren wehrten sich die Südbadener vergeblich gegen die Fusion zum neuen Bundesland Baden-Württemberg. Sie unterlagen wegen eines Tricks. Peter Schenk 19.01.2022, 05.00 Uhr

Teil eines Wahlplakats, das die Landesteile Baden und Württemberg als Streithähne zeigt und dies durch die Fusion überwinden will. Landesmedienzentrum Baden-Württemberg

Vor rund 70 Jahren, genauer gesagt am 9. Dezember 1951, wurde durch eine Volksabstimmung die Schaffung des Landes Baden-Württemberg beschlossen. Südbaden sprach sich allerdings mit einer klaren Mehrheit von 62 Prozent eindeutig gegen die Fusion mit den Württembergern aus.

Geholfen hat der Widerstand nicht, und das lag an einem Trick. Abgestimmt wurde in vier Bezirken. Wenn in drei eine Mehrheit für die Schaffung des neuen Bundeslandes war, reichte das für den Zusammenschluss aus. In Nordwürttemberg und auch in Südwürtttemberg sprachen sich jeweils über 90 Prozent der Befragten dafür aus und in Nordbaden lag die Zustimmung immer noch bei 57,1 Prozent. Da halft es wenig, dass in beiden badischen Bezirken zusammen eine knappe Mehrheit für ein Bundesland Baden plädierte.

Ein Wahlplakat zur Abstimmung über die Fusion. Landesmedienzentrum Baden-Württemberg Ein Wahlplakat, das für das Bundesland Baden warb. Landesmedienzentrum Baden-Württemberg

Katholisches Südbaden gegen protestantisches Württemberg

Gründe für den vehementen südbadischen Widerstand waren das Misstrauen der überwiegend katholischen Region gegenüber dem protestantischen Württemberg, dessen höhere Industrialisierung und die Zugehörigkeit von Grossstädten wie Stuttgart gegenüber dem eher ländlichen Südbaden.

1970, fast zwei Jahrzehnte später, durften sich die Südbadener alleine in einer Abstimmung zur Fusion äussern. Da aber war der Zug schon abgefahren und die Wut verraucht: Nur noch jeder Fünfte wollte das Land Baden-Württemberg wieder verlassen. Dieses hatte sich mit seiner Wirtschaftskraft zum zweiten Industriestandort Deutschlands entwickelt. Ausserdem hatte die Landesregierung bewusst versucht, Südbaden zu stärken.

Vorbehalte gegen das ferne Stuttgart

Dennoch wird die ferne Landeshauptstadt Stuttgart auch heute noch in Südbaden bisweilen kritisch beäugt – ähnlich wie manche Basler Vorbehalte gegenüber Zürich. Da treffen die fleissigen und sparsamen Schwaben auf die eher gemütlichen und genussfreudigen Badener.

Werden die Deutschen in der Deutschschweiz und auch im Elsass bisweilen leicht kritisch als Schwaben bezeichnet, fühlt man sich im benachbarten Südbaden mit dieser Bezeichnung nicht gemeint. Ein anderes Fettnäpfchen stellt der im Raum Basel geläufige Ausdruck Badenser dar. Er nämlich wird bei den Badenern schon seit der Auflösung des Grossherzogtums Baden 1871 als geringschätzig und abwertend betrachtet.

peter.schenk@chmedia.ch