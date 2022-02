Mein Leben im Dreiland On-Schuhe locken nach Lörrach Die beliebten Schweizer Freizeitschuhe sind in Deutschland erheblich günstiger. Mit der Erstattung der Mehrwertsteuer lassen sich sogar 70 Franken sparen. Peter Schenk 11.02.2022, 05.00 Uhr

Werbung mit dem Schweizer Kreuz, aber dort viel teurer als in Lörrach Peter Schenk

Neulich habe ich einen schönen Samstagvormittag in Lörrach verbracht, und das verdanke ich On. Ich hatte mehrmals in Basel gehört, dass die bequemen Schweizer Freizeitschuhe dort viel weniger kosten als in der Schweiz. Das Lörracher Sportgeschäft Drescher in der Nähe des Markts hat eine grosse Auswahl und war so freundlich, mir nach meiner telefonischen Nachfrage die navyblauen wasserdichten Cloud-Waterproof-Schuhe in meiner Grösse zurückzulegen.

Ich hatte schon mal ein Exemplar, das ich für 210 Franken im Onlineshop von On gekauft habe. Weil sie schon nach drei Monaten begannen, an den Fersen einzureissen, habe ich sie zurückgeschickt. Nach einiger Wartezeit wurde mir der Betrag kommentarlos wieder gutgeschrieben.

Weil die Schuhe so bequem sind, mache ich einen neuen Versuch. Dass sie in Deutschland billiger sind, hat mir die Entscheidung erleichtert. Normalerweise kaufe ich in Basel ein: Ich möchte nicht, dass die Geschäfte oder mein Velomechaniker pleitegehen, weil ich sie hier brauche und nicht in Lörrach.

Einkaufen in Lörrach als Notwehr gegen horrende Preise in der Schweiz

Aber es gibt Ausnahmen. So weigere ich mich, die horrenden Schweizer Preise für Drogerieprodukte zu zahlen, und empfinde das Einkaufen in Deutschland als Notwehr. Dazu gehört jetzt auch On, das mit dem Schweizer Kreuz und dem Schriftzug Swiss Engineering Werbung macht, aber in der Schweiz hohe Margen abschöpft.

So hat mein Schuh in Lörrach mit 160 Euro umgerechnet über 40 Franken weniger gekostet als in Basel. Weil ich auch noch 25 Euro Mehrwertsteuer zurückbekomme, kostet er mich 140 Franken: Ich habe 70 Franken gespart.

Bei meinem Ausflug nach Lörrach war ich auch auf dem schönen Markt, Café trinken, in einer Buchhandlung, im Drogeriemarkt und im indischen Restaurant Ganges essen. Ich bin extra mit dem Velo gefahren, damit ich am Zoll die Mehrwertsteuer-Bescheinigung abstempeln lassen konnte.

Abstempeln der grünen Zettel geht auch im Badischen Bahnhof

Ich wusste nicht, dass das auch im Badischen Bahnhof möglich ist – von den Gleisen Richtung Stadt nach der Unterführung links (Mo bis Fr 7.30 bis 18 Uhr und Sa 10 bis 18 Uhr). Aber so habe ich mich bewegt und mir auf der Rückfahrt die schöne Georgia O’Keeffe Ausstellung in der Fondation Beyeler angeschaut. Merci On.

peter.schenk@chmedia.ch