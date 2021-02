Street-Art Banksys Trittbrettfahrer inszenieren in Basel ein Kunstereignis, das die Gemüter erhitzt Eine kommerzielle Wanderausstellung mit Objekten des Künstlers Banksy wird am Ort der Art Basel als Kunstereignis inszeniert. Die Street-Art-Szene ist empört. Lea Meister und Christian Mensch 27.02.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Ein Banksy-Stencil beim Borough Market in London. Simon Woodcock / RETNA

Nun also auch in Basel. Am Montag eröffnet in den Hallen der MCH Group eine Ausstellung, die verspricht, ein Ereignis zu werden. 130 Werke, Objekte, Gadgets des britischen Künstlers, der sich Banksy nennt und seine wahre Identität nicht preisgibt, würden präsentiert. Sie zeigten sein gesamtes Schaffen der vergangenen zwanzig Jahre. Es werde dies eine beeindruckende Veranstaltung.

Der Ort ist doppelt gewichtig. Einerseits sind Messehallen quasi der Olymp der Kunstwelt, wenn in ihnen mit der Art Basel die weltweit wichtigste Messe ihrer Art stattfindet. Andererseits gehört Basel zu den internationalen Hotspots der Street-Art-Bewegung. Doch Anschluss und Akzeptanz findet die Banksy-Ausstellung weder in der einen noch in der anderen Kunstwelt.

Aufrufe zum Boykott

Auf Facebook kursieren seit Wochen Aufrufe zum Boykott der Ausstellung. Sie stammen von Künstlerinnen und Künstlern der Graffiti-/Street-Art-Szene, die nicht akzeptieren, dass Street-Art-Grössen wie Banksy kommerziell ausgebeutet werden. Denn davon gehen sie aus.



Ein Kunstwerk in der Marsh Lane in Bristol, Banksys Heimatstadt. Keystone

Metamorfosi nimmt sich den Gassenhauern an

Produziert ist die Basler Show von der italienischen Associazione Culturale Metamorfosi des Kulturunternehmers Pietro Folena. Dieser ist auch Politiker in wechselnden Parteien, Autor und zuletzt Gründer der Privatschule Università dell’Uguaglianza (Universität für Gleichstellung).

Metamorfosi nimmt sich seit Jahren die Gassenhauer der europäischen Kulturgeschichte vor, um Events im italienischen Inland und im Ausland zu veranstalten. Waren es in der Vergangenheit Michelangelo, Leonardo da Vinci, Caravaggio und Botticelli, mit denen Metamorfosi auf Reisen ging, so ist es nun der Künstler Banksy, mit dem sie zu Veranstaltungen lockt.

«An Artist Known as Banksy»

Die erste Metamorfosi-Banksy-Show ging 2016 in Rom über die Bühne, für 2020 waren gleich drei geplant. In Palermo fand «An Artist Known as Banksy» statt, die beiden anderen Events wurden coronabedingt ins neue Jahr verlegt. Doch nun ist in der italienischen Kleinstadt Sarzana «Banksy in Fortezza Firmafede» zu sehen und in Basel startet «Building Castles in the Sky». Als Co-Kurator ist jeweils Acoris Andipa beteiligt, dessen gleichnamige Londoner Galerie mit Banksy-Werken handelt und für den Nachschub an Ware besorgt sein kann.

Ein Kunstwerk Banksys auf dem Rettungsschiff Louise Michel. Banksy bemalte und bezahlte ein weiteres Schiff, welches 130 Migranten rettete, die auf einem Gummiboot auf dem südlichen Mittelmeer gestrandet waren. Keystone

Banksy ist für den Veranstalter ein idealer Kandidat; hoch aktuell, hoch gehandelt und die Vermarktung ist wie bei den längst verstorbenen Altmeistern kaum durch Urheber- und Markenrechte eingeschränkt.

Wer ist Banksy? Der britische Künstler Banksy wurde anfangs in Bristol und in London bekannt. Es wird vermutet, dass er in den Siebzigerjahren geboren worden ist. Seine Schablonenkunstwerke (auch Stencils genannt) erlangten schon bald weltweite Berühmtheit. Banksy bemüht sich seit Jahren darum, seine Anonymität zu wahren. Ob er also alleine arbeitet oder es sich gar um ein Kollektiv handelt, ist nicht bekannt. (mei)

Banksy hatte selbst den Spruch geprägt «Copyright ist für Verlierer». Doch dies wird ihm mittlerweile selbst zum Verhängnis. SRF brachte es kürzlich auf den Punkt: «Die Werke des Street-Art-Künstlers sind Millionen wert. Einkassieren tun jedoch die Aussteller.»

Originale gibt es fast nur noch über Banksy selbst

Einen echten Banksy zu erwerben ist mittlerweile fast ein Ding der Unmöglichkeit. Es gibt weder Galerien noch Institutionen, die den Künstler offiziell repräsentieren. Die einzige Möglichkeit, an eine mit Sicherheit originale Studioarbeit von Banksy zu kommen, läuft über «Pest Control», wie er seinen offiziellen und alleinigen Aussenkontakt nennt. Sie ist nicht nur die einzige verlässliche Informationsquelle, sondern auch Banksys «gesetzlicher Vormund». Und auf deren Website heisst es: «Nothing available.» Keine Werke erhältlich.

Immer wieder müssen Banksys Kunstwerke in der Öffentlichkeit geschützt werden, wie in diesem Fall in Taibach, Port Talbot, in Südwales. Keystone

Verschiedene Aussteller sind auf Tournee

Die «Ausstellung ist nicht autorisiert», schreiben die Veranstalter des Basler Events in ihrer Ausschreibung. «Der als Banksy bekannte Künstler ist in keiner Weise beteiligt», das Material stamme vollständig aus privaten Sammlungen. Es ist dies die gängige Formulierung, um zu signalisieren, dass mit der Ausstellung rechtsfreier Raum genutzt wird.

Auf einer Website listet Banksy mittlerweile 27 Veranstaltungen mit seinen Werken auf, die er als «fake» bezeichnet und seine Liste ist nicht vollständig. Metamorfosi ist nicht alleine auf den Banksy-Zug aufgesprungen. In Wien gastierte im vergangenen Sommer eine türkisch-rumänische Produktion, die ebenfalls seit 2016 weltweit unterwegs ist und über eine dreiviertel Million Besucher verzeichnete. Die österreichische Presse lästerte über die «billig produzierte und teuer vermarktete» Show und riet jedem Banksy-Interessierten von einem Besuch ab. So wie nun auch in Basel Kenner der Street-Art-Szene abraten.

Geister, die Banksy gerufen hat, wird er nicht mehr los

Banksy, zu dessen Kunst die Kapitalismuskritik am Kunstmarkt gehört, ist der Trittbrettfahrer allmählich leid. Doch ein Gegenmittel hat er bisher nicht gefunden. Um seine Urheberrechte geltend machen zu können, müsste er aus der Anonymität treten. So versuchte er es mit der Absicherung von Markenrechten. Doch auch damit ist er Ende vergangenen Jahres vor einem europäischen Gericht gescheitert. Dieses stellte fest, dass er für Graffiti, die er ohne das Einverständnis der Eigentümer auf deren Mauern malt, keine Ansprüche anmelden könne. Er lasse sich nicht fraglos als Eigentümer solcher Werke identifizieren. Es könne auch nicht sein, dass er über den Umweg des Markenrechts gehe, nur weil er sich aufgrund seiner Anonymität nicht auf die Urheberrechte berufen könne.

Banksy hat sich also in gewisser Weise selbst ein Bein gestellt. Der Weg ist damit frei, um weiterhin im grossen Stil mit Banksys Namen zu geschäften. Wer die Basler Ausstellung besuchen will, hat im Vollpreis 24 Franken zu bezahlen. Wer sich ein Erinnerungsstück in Form eines Merchandiseprodukts mit nach Hause nehmen will, dem hat Banksy allerdings den Ratschlag gegeben: «Wenn etwas wie ein Banksy-Produkt aussieht, ist es das mit fast hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit nicht.»