Messe Basel Gedränge in Banksy-Ausstellung: Ist das noch coronakonform? Wochenende für Wochenende pilgern Hunderte Gäste aus der ganzen Schweiz nach Basel, um die Werke von Banksy zu sehen. Das wird der Ausstellung nun in Coronazeiten zum Verhängnis. Silvana Schreier 20.05.2021, 05.00 Uhr

Dicht gedrängt: Die Besucherinnen und Besucher der Banksy-Ausstellung in der Messehalle in Basel können die nötigen Abstände kaum einhalten. Bild: sil

«12.30 Uhr? Wer hat Tickets für 12.30 Uhr?» Die Schlange vor der Messehalle 5 in Basel bewegt sich gemächlich vorwärts. Rund 50 Menschen warten auf den Einlass. Alle halbe Stunde wiederholt sich der Vorgang. Die Ausstellung des britischen Streetart-Künstlers Banksy lockt täglich und besonders an den Wochenenden viele Gäste aus der Schweiz und dem nahen Ausland an. Die Tickets sind oftmals bereits Tage im Voraus ausgebucht.