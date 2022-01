Ein Architekturwettbewerb für den Rosentalturm

Messeplatz Der Rosentalturm erhält eine Chance Ein prominent besetzter Architekturwettbewerb soll das Bauprojekt der MCH Group und des Baukonzerns HRS voranbringen Christian Mensch 13.01.2022, 18.07 Uhr

Der Entwurf des Büros Herzog & de Meuron aus der Testplanung. MCH Group / Visualisierung HdeM

Der Bebauungsplan für den Ersatz des alten Messeparkings durch einen multifunktionalen Rosentalturm war eine Zangengeburt. Wer ­jedoch in Basel Parkplätze bauen und dabei Bäume fällen will – und beides ist mit dem Bau am Basler Messeplatz verbunden – handelt sich automatisch politische Erschwernisse ein.