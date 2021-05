Mindestlohn-Initiative Nun schaltet sich der nationale Gastroverband ein: «Wenn es sein muss, dann bitte den Gegenvorschlag» Gastrosuisse-Präsident Casimir Platzer lehnt zwar staatliche Eingriffe in die Löhne grundsätzlich ab. Vor die Wahl gestellt, sei der Gegenvorschlag zum Basler Mindestlohn jedoch das kleinere Übel. Der Basler Wirteverband lehnt dagegen beide Vorlagen ab. Andreas Möckli 29.05.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Casimir Platzer, Präsident des Verbands Gastrosuisse, schaltet sich in den Abstimmungskampf um einen Basler Mindestlohn ein. Roland Schmid

Neben den fünf nationalen Abstimmungen wird auch das Basler Votum zum Mindestlohn schweizweit einige Beachtung finden. Der Stadtkanton wäre bei einem Ja der erste in der Deutschschweiz, der einen staatlichen Mindestlohn festlegen würde. Nun schaltet sich auch der Verband Gastrosuisse ein.

Kommt es nach einem Basler Ja zu einem Dammbruch in der Deutschschweiz? Ganz so weit will Gastrosuisse-Präsident Casimir Platzer zwar nicht gehen. «Wir gehen jedoch davon aus, dass man dann auch in anderen Kantonen ähnliche Vorhaben lancieren wird», sagt der 59-jährige Hotelier aus Kandersteg.

Platzer kritisiert das Doppelspiel der Gewerkschaften, wie er es nennt. Einerseits würden die Gewerkschaften mit verschiedenen Branchenverbänden Gesamtarbeitsverträge aushandeln. «Andererseits versuchen sie in den einzelnen Kantonen Mindestlöhne einzuführen». Es sei wenig überraschend, dass der Versuchsballon in einem links dominierten Kanton gestartet werde. Hier rechneten sich die Gewerkschaften die grössten Chancen aus.

Basler Wirteverband ist gegen die Initiative und den Gegenvorschlag

Gastrosuisse lehne staatlich festgelegte Mindestlöhne grundsätzlich ab. Vor die Wahl zwischen der Initiative und dem Gegenvorschlag von Regierung und Parlament gestellt, sei Letzterer eindeutig das geringere Übel, sagt Platzer. Der Gegenvorschlag sieht im Gegensatz zur Initiative einen um zwei Franken tieferen Mindestlohn von 21 Franken vor. Zudem gälte der Mindestlohn laut Gegenvorschlag nicht für Branchen mit einem Gesamtarbeitsvertrag.

Die Position von Gastrosuisse ist auch deshalb pikant, weil der Wirteverband Basel-Stadt sich sowohl gegen die Initiative als auch den Gegenvorschlag einsetzt. Der Basler Präsident Maurus Ebneter fürchtet, dass der Mindestlohn höhere Preise in den Restaurants zur Folge hätte. Die Konsumenten würden daher «schlicht und einfach auf die benachbarten Kantone oder das Ausland» ausweichen, schrieb Ebneter kürzlich in der «Basler Zeitung».

Für Platzer dagegen sind vor allem die Gesamtarbeitsverträge wichtig. Jener von Gastrosuisse umfasst 41 Seiten und regelt neben dem Lohn etwa die Arbeitszeit und Ferien oder den Vaterschaftsurlaub. «Wird der Lohn ausgeklammert, so fällt das Vertragswerk aus dem Gleichgewicht», sagt Platzer. Setze sich der gesetzlich vorgeschriebene Mindestlohn in zahlreichen Kantonen in der Schweiz durch, dann bestehe die Gefahr, dass keine Gesamtarbeitsverträge mehr ausgehandelt würden. Die in der Schweiz bewährte Sozialpartnerschaft werde stark geschwächt.

Angestellte in Hotels und Restaurants verdienen oft weniger als 23 Franken pro Stunde. Martial Trezzini / Keystone

Allerdings will Gastrosuisse derzeit ohnehin keinen neuen Gesamtarbeitsvertrag aushandeln. Der Verband hat 2019 eine Resolution verabschiedet. Darin werden die Gewerkschaften aufgefordert, öffentlich dafür einzustehen, dass kantonale Mindestlöhne nur ausserhalb der Gesamtarbeitsverträge zu gelten hätten. Bis dahin würden Verhandlungen über ein neues Vertragswerk ausgesetzt.

Platzer macht auf einen weiteren brisanten Punkt aufmerksam. Im National- und Ständerat gibt es Bestrebungen, kantonale Mindestlöhne für Branchen mit Gesamtarbeitsverträgen auszuschliessen. In zwei gleichlautenden Vorstössen wird der Bundesrat dazu aufgefordert, das Gesetz über allgemeinverbindliche Gesamtarbeitsverträge anzupassen. Dank diesem Gesetz kann der Bundesrat von den Sozialpartnern ausgehandelte Gesamtarbeitsverträge für die ganze Branche als verbindlich erklären.

Brisante Ideen auf nationaler Ebene

Die beiden Vorstösse fordern nun, dass allgemein gültige Gesamtarbeitsverträge nicht mehr durch kantonale Bestimmungen ausgehebelt werden können. Namentlich soll dies für den Mindestlohn, den 13. Monatslohn und den Ferienanspruch gelten. Das heisst: Würde das Gesetz tatsächlich angepasst, würde die Basler Mindestlohn-Initiative ausgehebelt und quasi zum Gegenvorschlag degradiert.

Die SVP-Nationalrätin Diana Gutjahr (TG) will die Wirkung von kantonalen Mindestlöhnen beschränken. Anthony Anex / KEYSTONE

Die Urheber der beiden Vorstösse sind Mitte-Ständerat Erich Ettlin (OW) und SVP-Nationalrätin Diana Gutjahr (TG). Der Bundesrat hat sich in seiner Antwort gegen die beiden Motionen ausgesprochen. Ein allgemeinverbindlich erklärter Gesamtarbeitsvertrag geniesse nicht die gleiche demokratische Legitimation wie ein kantonales Gesetz. Zudem würde die verfassungsrechtliche Kompetenz der Kantone beschnitten, sozialpolitisch tätig zu werden. Die Vorstösse wurden noch von keinem der beiden Kammern in Bundesbern behandelt.