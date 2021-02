Mittagstisch Streit um die Anlieferung: Ostschweizern schlägt Basler Essen auf den Magen Für eine Catering-Firma aus Böckten geht es um die Wurst – Politiker aus Wil SG wehren sich gegen Mittagstischmenus aus Baselland. Nora Bader 27.02.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Mittagstische der Stadt Wil beziehen das Essen aktuell aus der Region Basel. Themenbild Archiv: Hanspeter Bärtschi / SZ

Die Rivalität zwischen der Region Basel und Zürich ist fast schon Kulturgut. Jene zwischen der Region Basel und St.Gallen jedoch, besonders im Fussball, stösst schon mal sauer auf. Tiefpunkt waren zwei Länderspiele: Die FCB-Legenden Marco Streller und Alex Frei wurden in der St. Galler AFG-Arena ausgepfiffen – und das von Nati-Fans.

Nun geht diese Rivalität zwischen der Region Basel und St.Gallen in die nächste Runde. Stein des Anstosses ist das Essen des Schul-Mittagstisches der Stadt Wil. Dieses wird aktuell für 540'000 Franken jährlich aus Böckten angeliefert. Konkret sind das 784 Mahlzeiten pro Woche für rund 250 Kinder. In Böckten ist die Produktionspartnerin der SV Schweiz AG namens Le Patron Orior Menu AG ansässig. 200 Mitarbeitende aus 20 Nationen arbeiten dort. «Le Patron» ist in der Region und weit darüber hinaus bekannt für ihre Fleischpasteten und Catering-Angebote.

Lieferungen erfolgen bis zu zweimal wöchentlich

Die Firma Le Patron Orior Menu AG stellt also die speziell für Kinder angefertigten, salzarmen Mittagsmenus für die Wiler Schülerinnen und Schüler her und packt sie im Auftrag der SV Schweiz AG ab. Diese Firma mit Sitz in Dübendorf hatte von der Stadt Wil den Lieferzuschlag erhalten.

Nach dem Kochen und Abpacken in Böckten werden die Mittagstisch-Menus kühlgestellt und später kurz vor dem Verzehr in Wil aufgewärmt, wie die «Wiler Nachrichten» berichteten. Der Transport der Mahlzeiten erfolgt über die Strasse: Ein- bis zweimal pro Woche werden die fertigen Gerichte mit Camions angeliefert. Die SV Schweiz AG versorgt mittlerweile rund 110 Standorte. «Im gleichen Zuge beliefern wir weitere Mittagstische im Kanton St.Gallen und im Nachbarkanton Thurgau», heisst es bei der SV Group. Kunden sind auch Städte wie Uster, Cham, Steinhausen – und eben Wil. Die ortsansässige Migros bewarb sich ebenfalls, erhielt den Zuschlag von Wil jedoch aus Preisgründen nicht.

Die Nachhaltigkeit wird kritisiert

Diese Lieferung der Mittagsmenus von Böckten nach Wil passt vielen St.Gallern gar nicht. Seit 2016 ist die Vergabe und vor allem der Anfahrtsweg des Essens auf politischer Ebene ein Thema und sorgte für Kritik in unterschiedlichen Lagern. «Ich finde die Gewichtung der Auswahlkriterien falsch. Der Preis ist zu hoch und die Nachhaltigkeit zu tief bewertet. Dadurch fallen regionale Anbieter zum vornherein aus dem Rennen», sagt Luc Kauf der Grünen Prowil und Mitglied des Stadtparlaments, der entsprechende Vorstösse eingereicht hat, gegenüber der bz. Die Grünen Prowil sind jetzt nach jahrelangem Kampf am Ziel, wie das «Tagblatt» berichtete. Der Stadtrat will die Kriterien für die Vergabe des Mittagstisch-Caterings an den Wiler Schulen anpassen. Neu soll etwa die Umweltverträglichkeit mehr gewichtet werden.

Bei der SV Group heisst es auf Anfrage: Man schaue auf Nachhaltigkeit, arbeite mit Umweltorganisationen zusammen, und die Logistik würde nur gerade fünf Prozent der entstandenen Belastung für die Umwelt einnehmen.

Es ist aber unklar, ob bei der nächsten Vergabe weiterhin Essen aus Böckten nach Wil geliefert wird. Bei der zuständigen Firma war niemand für eine Stellungnahme erreichbar. Die Einnahmen aus Wil dürften aber nicht unbedeutend sein. Für «Le Patron» in Böckten dürfte es es jetzt um die Wurst gehen – mit oder ohne Senf.