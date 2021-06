Basler machen diesen Sommer Ferien im Mittelmeerraum

Mittelmeer Sonne, Strand und Meer: Wo die Baslerinnen und Basler diesen Sommer hinreisen Mit sinkenden Infektionszahlen und steigenden Temperaturen nähert sich die Sommersaison. Die Reisedestinationen haben sich zwar nicht verändert, es sind aber deutlich weniger. Elodie Kolb 21.06.2021, 05.00 Uhr

Spanien und Griechenland sind laut Reisebüros in der Region diesen Sommer beliebt. fotolia

Der Sommer ist auch in Basel angekommen: Die Temperaturen klettern über 30 Grad und in zwei Wochen beginnen für die Basler Schülerinnen und Schüler die sechswöchigen Sommerferien. Mit gelockerten Massnahmen, voranschreitender Impfung und tiefen Infektionszahlen, geraten auch die Regeln der Pandemie in den Hintergrund und viele plagt das Fernweh. Wohin es die Baslerinnen und Basler diesen Sommer zieht, wissen die Reisebüros in der Region. Die bz hat nachgefragt.

Bei den beliebtesten Destinationen sind sich die Reisebüros in der Region einig. «Momentan erhalten wir die meisten Anfragen für Griechenland, Italien und Spanien», sagt eine Reiseberaterin von Globetrotter in Basel auf Anfrage. Normalerweise seien sie spezialisiert auf Fernreisen. Die vielen Anfragen für Europa, seien neu für sie.

Hausboote und Ferienhäuser: Reisende ziehen sich zurück

Auch Anja Saibene vom Reisebüro Sissach und Alex Bähler vom Reisebüro Media Reisen bemerken die Beliebtheit des Mittelmeerraumes. Das seien zwar alles keine neuen Entwicklungen, «aber es ist viel konzentrierter als in anderen Jahren», sagt Bähler. Gerade als Spanien die Bestimmungen für die Einreise geändert hatte, habe es einen regelrechten Schub an Buchungen gegeben. Auch Hausbootferien in Frankreich seien besonders beliebt.

Das Reisebüro Narenta in Reinach ist auf die östliche Adria konzentriert und spürt derzeit vor allem die Beliebtheit von Kroatien. «Wohl weil man es auch mit dem Auto erreicht», meint Mitbegründer Pero Vego. Ausserdem verzeichne das Büro relativ viele Anfragen für Ferienhäuser, dadurch könne man etwas für sich sein. «Die Kundinnen und Kunden buchen derzeit sehr viel kurzfristiger und möchten gerne auch eine Absicherung», sagt er weiter. Aber: «Verzichten auf die Ferien wollen die meisten dann doch nicht», sagt Vego. Bianca Gähweiler von Hotelplan sagt auf Anfrage: «Die Baslerinnen und Basler unterscheiden sich bei ihren Reiseplänen aber nicht von Kunden der restlichen Schweiz».

Vertrauensperson beim Reisebüro wieder wichtiger

Die Reisebüros bemerkten auch eine Zunahme an Beratungen: Besonders Anfragen im Zusammenhang mit den Massnahmen zum Coronavirus hätten zugenommen, heisst es bei Globetrotter. Was zum gegebenen Zeitpunkt an Reisen möglich ist und auch, «weil die Kunden unsicher sind und im Internet viele unterschiedliche Informationen kursieren». Es sei dann auch so, dass viele direkt bei ihnen buchen, «da wir mehr Absicherung bieten können bei Annullierungen». Dasselbe sagt Gähweiler und begründet: «Wir sind schliesslich Profis an der Front mit den tagesaktuellen Informationen aus den Ländern».

Media Reisen verzeichne derweil viele Kunden, die sich wieder an das Büro wenden: «Menschen die früher bei uns gebucht haben, aber zwischenzeitlich anderweitig Ferien geplant haben, sind wieder zurückgekehrt.» Es seien insgesamt mehr Personen, die bei ihnen buchen, sagt Bähler. «Einerseits wegen der ganzen Bestimmungen. Aber auch weil man erlebt hat, was die Reisebüros letztes Jahr zu Beginn der Pandemie mit Rückholaktionen von Schweizer Touristen geleistet haben. Es ist einfach ein anderer Bezug zu einer Person im Reisebüro, als zu einer Buchungsmaschine und das haben die Leute bemerkt». Er glaubt, dass dieser Trend noch etwas länger andauern wird, «weil Reisen wohl auf längere Zeit eine komplexere Angelegenheit bleiben wird. Es gibt teilweise nicht mehr so viele Verbindungen und es braucht mehr Planung. Dann ist es angenehm, jemanden zu haben, auf den man sich verlassen kann, wenn beispielsweise die Fähre ab Mykonos plötzlich nicht fährt».