Nicht-Fasnacht «Hier wären wir eingestanden»: In der Basler Innenstadt trauerten viele dem verlorenen Morgestraich nach Einige sind schwarz gekleidet, gehen stumm durch die Gassen und gedenken mit Kerzen der abgesagten Fasnacht. Die wenigen umhergehenden Schyssdräggziigli werden gestoppt. Und doch gab es am diesjährigen «Nicht-Morgestraich» ein Highlight, das mit seiner Kreativität auf sich aufmerksam machte. Oliver Spiess 22.02.2021, 14.37 Uhr

Das Fasnachtsdrämmli wird auf dem Marktplatz lautstark begrüsst. Video: Simone Morger

In der Kleinbasler Altstadt herrscht an diesem Montagmorgen kurz vor vier Stille. Auf der Mittleren Brücke künden die Strasse säumende Räppli an, dass es wohl doch einige Fasnächtlerinnen und Fasnächtler nicht im Bett aushielten. Und tatsächlich: Wenige Hundert Menschen versammeln sich auf dem Marktplatz, um den verlorenen Festtagen nachzutrauern.

Der kleine Zeiger geht der vollen Stunde entgegen, ein gelbes Drämmli fährt unter lautem Beifall in die Tramstation ein. Das Fasnachtsdrämmli, es ist eines der wenigen Highlights dieses tristen Nicht-Morgestraichs. Ein Lebenszeichen der von der Pandemie so in die Schranken gewiesenen Fasnachtswelt. Die an der Rückseite des Fahrzeugs angebrachte Botschaft steht exemplarisch für den verhaltenen Optimismus, der sich bei vielen auf der Strasse unter die Trauer über die abgeblasene Fasnacht mischt: «Numme no 372 Dääg», steht auf dem Schild geschrieben.

Im Tram sind alle Plätze besetzt. Doch belebt ist es nicht. Es sind fasnächtlich geschmückte Puppen, die durch ihre Larven aus den Fenstern grinsen. Vor den Türen des Gefährts verteilen kostümierte Gestalten ihre Zeedel: Es sind unbeschriftete Klopapierfetzen, die sie von einer Halterung an ihrem Kostüm abrollen.

Der Beginn auf dem Marktplatz: Ein düsterer Dresscode dominiert

Nebst Trauerkleidung sind auch WC-Artikel beliebt. Juri Junkov

Die Uhr schlägt vier, doch die Lichter bleiben an. Aus der Ferne scheinen Piccoloklänge den Morgestraich anzustimmen, aber der Schein trügt: Die Melodie erklingt aus Musikboxen. Nichtsdestotrotz oder umso mehr stimmen einige Leute singend ein. Gleichzeitig schreitet doch noch ein Schyssdräggziigli, bestehend aus zwei Tambouren, über den Marktplatz Richtung Kleinbasel.

Von einer frenetischen Schar begleitet endet der Marsch aber schon vor der Mittleren Brücke. Ein Polizeitrupp stoppt die Tambouren und bittet sie, das Spiel zu beenden. «Zugabe!», rufen einige Schaulustige im Chor. «Yystoo!», fordert ein anderer wiederholt. Doch es nützt nichts. Dass auch das Gässle untersagt sein wird, hatte die Basler Regierung bereits angekündigt.

Viele trauern der verlorenen Fasnacht still nach. Den Rheinsprung wandeln zwei schwarz gekleidete Figuren Grabkerzen tragend hinunter. Ein anderer Trauerzug trägt Frau Fasnacht gleich im rollenden Minisarg zu Grabe. Derweil schwimmen zwei Lichter über den dunklen Rhein; es sind Nachboten der über dreissig Trauerkerzen, die eine Clique von der St.-Alban-Fähre aus auf ihre letzte Fahrt geschickt hatte. Mit einem lachenden und einem weinenden Auge muss die eine oder der andere vielleicht an den Pfyffer denken, der vergangenes Jahr pfeifend den Fluss hinunter schwamm und rief: «Dr Cortége goht dr Bach ab!»

Die Weiterführung auf dem Rümelinsplatz: Gute Stimmung und Apéro

Frau Fasnacht wird vom Rümelinsplatz aus zu Grabe gerollt. Bild: Juri Junkov

Frau Fasnachts Tod war bereits am Nicht-Morgestraich 2020 ein beliebtes Sujet. Doch viele erfreuen sich in dieser Situation auch an den kleinen Dingen: «Scheen gsyy, mega!», ruft eine schwarz gekleidete Frau einem trommelnden Ziigli in der Martinsgasse zu. Just nachdem jenes von der Polizei gestoppt wurde. Diese mahnt die Tambouren zur Solidarität; es sei unfair den anderen gegenüber, die dieses Jahr auf das Gässle verzichteten. Die Polizei kommt ihrem Vorsatz nach, sucht den Dialog, zeigt sich kulant. Es mussten denn auch keine Ordnungsbussen verteilt werden, wie die Polizei noch am Montagmorgen mitteilte. Einer der Tambouren spricht aus, was wohl viele denken: «S isch doch e Schyssdrägg!»

4.30 Uhr, der Marktplatz leert sich langsam. Die Vierergruppe, die sich vor einer halben Stunde noch am Campingtisch mit Weingläsern zuprostete, hat sich aufgelöst. Eine andere Gruppe lauscht noch den fasnächtlichen Klängen aus der Musikbox, verabredet sich scherzend bereits für den nächsten Fasnachtstag bei derselben Sitzbank. «Scheene Räscht», grüssen sich einige Leute ironisch. Eine Frau antwortet seufzend:

«Ja, nächstes Jahr wieder. Das haben wir schon vergangenes Jahr gesagt.»

Noch nicht ganz geleert hat sich der Rümelinsplatz. Über 200 Personen versammelten sich dort, um die ausgestellten Laternen zu begutachten, die 2020 nicht zum Einsatz kommen konnten. Vor der Spielkiste sind Miniaturlaternen aufgereiht, in kleineren und auch etwas grösseren Gruppen geniessen viele ihren Apéro. Die Polizei lässt sie gewähren.

Das Ende in den Gassen: Rückkehr in den alltäglichen Wochenbeginn

Viele trieben sich in Kleingruppen in den Basler Innenstadtgassen umher. Juri Junkov

Während auch den Rümelinsplatz immer mehr Leute verlassen, trifft man in den Gassen der Altstadt noch hie und da kleinere Gruppen und einzelne Personen an. Sie kaufen sich eine Wähe für den Heimweg, bestaunen ein letztes Mal die Larven und Laternen, die in den vielen Schaufenstern im Rahmen des Fasnachtsspaziergangs ausgestellt sind.

Zwei Frauen nehmen Abschied von der kleinen Gedenkstätte, die sie der Fasnacht zu Ehren am Rande der Falknerstrasse errichtet haben. Zwei Grabkerzen, einige Handvoll Räppli, ein Abschiedsbrief liegen da. «Hier wären wir eingestanden», sagt eine der beiden. Schlafen, so sagen sie, hätten sie in dieser Nacht trotz der Absage nicht gekonnt.

Um sechs Uhr löst das Alltagstreiben auch auf dem Rümelinsplatz den nur allzu kurzen Fasnachtszauber ab. Die Putzwagen fahren vor, der Güterumschlag beginnt, die meisten Personen auf dem Platz tragen eine Polizeiuniform. Dieser Montag, so wird einem schlagartig bewusst, ist eben doch nur das, was er dieses Jahr für viele ist: der Beginn einer neuen Arbeitswoche.

Die hartnäckige Gruppe auf dem Marktplatz, die sich bereits für Dienstag verabredete, ist noch immer da. Aus der Musikbox erschallt jetzt Radiomusik. «Walking On Sunshine.» Auf einem letzten Gang über die Mittlere Brücke grüsst tatsächlich die Sonne am Horizont, auf der anderen Seite fährt das Fasnachtstram vorbei. Fast ein wenig gespenstisch wirken im bunten Durcheinander die doch so leblosen Mitfahrenden.