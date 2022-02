Super League Mühsam findet der FC Basel gegen Lausanne aus der Heimmisere Das 3:0 gegen das Schlusslicht ist einer Basler Steigerung nach der Pause und Adam Szalai geschuldet. Der routinierte Torjäger trifft 21 Minuten nach seiner Einwechslung, und auch der zweiten Last-Minute-Verpflichtung Strahinja Pavlovic gelingt ein gutes Debüt. Christoph Kieslich 20.02.2022, 05.00 Uhr

Kam, sah und traf: Adam Szalai (links) wird 21 Minuten nach seiner Einwechslung von Michael Lang beglückwünscht. Pascal Muller/Freshfocus

Das ist also das neue Normal im Basler Fussball. Der dritte Rang im St.-Jakob-Park bleibt vorerst geschlossen aus wirtschaftlichen und atmosphärischen Überlegungen und wird jetzt geziert mit einer überdimensionalen Hommage an sechs Klubikonen. Offiziell wurden 20’285 Zuschauer gemeldet, von denen vielleicht 15’000 tatsächlich anwesend waren und keinerlei Zertifikat benötigten. Masken vor Nase und Mund waren nur noch vereinzelt zu sehen, Corona war einmal und die Muttenzerkurve zündete ein kurzes, aber umso heftigeres Feuerwerk zur Feier des Tages.

Was sich auf dem seifigem Rasen abspielte, war eine erste Halbzeit lang allerdings eher ein Rohrkrepierer. Patrick Rahmen hatte offensiv aufgestellt in einer 4-1-4-1-Grundordnung, der FCB-Trainer hatte seine Mannschaft auf ein Geduldsspiel eingestellt. Aber der Ertrag gegen wie gewohnt extrem tief verteidigenden Lausanner mit ihrem vom Ex-Basler Simone Grippo dirigierten Fünfer-Bollwerk war erbärmlich.

Keinen wirklich gefährlichen Abschluss brachten die Basler zustande. Zu schablonenhaft war ihr Anrennen, zu schlafmützig agierten sie im letzten Drittel, zu sehr von Fehlern durchsetzt waren die 65 Prozent Ballbesitz, um das Tabellenschlusslicht aus dem Gleichgewicht zu bringen.

Pavlovic und Szalai funktionieren auf Anhieb

Dieser Trostlosigkeit schloss sich eine zweite Halbzeit an, die in einigen Punkten besser war, das Spiel aber keineswegs zu einem glänzenden macht. Auf der Habenseiten dürfen die beiden erst am Dienstag verpflichteten Debütanten in Rotblau verbucht werden, die auf Anhieb funktionierten.

Souveränes Debüt als Innenverteidiger: Strahinja Pavlovic, hier gegen

Zeki Amdouni (Lausanne, links). Pascal Muller/Freshfocus

Rahmen sah, dass Strahinja Pavlovic «gerne verteidigt» und ausserdem über einen zielgenauen Diagonalpass aus seinem linken Fuss verfügt. Und Adam Szalai demonstrierte, dass er weiss, wo das Tor steht. «Er hat es hervorragend gemacht», so der Trainer.

Der FCB gewann schlussendlich 3:0, weil sich Aussenverteidiger Michael Lang wie schon vor Wochenfrist in Bern zum Schützen des Basler Führungstores aufschwang. Er hatte kurz nach Seitenwechsel Glück dabei, weil Fedor Chalov mit seiner Ballannahme eine Abseitsstellung Langs verhinderte.

Dann folgte erst die nächste Ernüchterung, weil Fabian Frei einen an Dan Ndoye verursachten Penalty an die Querlatte donnerte (58.). Der Routinier rutschte beim Schuss mit dem Standbein weg, was nicht für die im Spätjahr verlegte und durch den Winter hindurch mit einigem Aufwand gepäppelten Grasnarbe spricht. Es war bereits der dritte Penalty, den der FCB in dieser Saison nicht verwandeln konnte (nach Cabral und Kasami), und Rahmen fühlte sich unangenehm erinnert an das letzte Heimspiel gegen Lausanne (1:1).

Ball im Tor, Schuh des Gegenspielers auf der Hand: Adam Szalai bei

seinem Tor, rechts Elton Monteiro. Pascal Muller/Freshfocus

Dass sein Team die Misere von vier Heimspielen ohne Sieg (zuletzt drei Remis) gegen den ersten Abstiegsanwärter beenden konnte, lag auch daran, dass Szalai keine Eingewöhnungszeit benötigte. 21 Minuten nach der Einwechslung vollendete er Valentin Stockers Flanke mit einem Hechtkopfball (66.), wobei ihm bei der Landung Elton Monteiro auf die linke Hand stand.

Das war schmerzhaft, aber Szalai hatte genügend Adrenalin ausgeschüttet, um sich über die Fans, den Sieg und sein Tor freuen zu können und meinte hinterher trocken: «Ich kann auch mit einer Hand spielen.» Seines Kopfschutzes, den er nach einer Operation kurz vor Weihnachten eigentlich zur Sicherheit trägt, hatte er sich vor seinem Treffer längst entledigt. Er habe ihn gestört, so Szalai.

Aus dem Trainer spricht vor allem Erleichterung

Der dritte Basler Treffer bescherte in der 89. Minute gleich zwei Spielern Premierenseligkeit: Joelson Fernandes liess sich für eine dienliche Flanke den ersten Assist im Trikot des FCB notieren. Und Noah Katterbachs entschlossener Kopfball am zweiten Pfosten war das erste Tor überhaupt für den Linksverteidiger im 49. Spiel als Profi.

49. Spiel als Profi, erstes Tor: FCB-Verteidiger Noah Katterbach. Pascal Muller/Freshfocus

Aus Rahmen sprach einige Erleichterung nach dem mühsamen Schritt aus der Heimmisere mit vier Spielen ohne Sieg und dem verlorenen Anschluss an die Tabellenspitze: «Ich bin vor allem froh, dass wir gewonnen haben und das mit 3:0. Es ist völlig klar, dass wir nicht mit allem zufrieden sein können, und wir werden uns nächste Woche weiter steigern müssen, um in Zürich zu gewinnen.»

Mit dieser Aufforderung wurde die Mannschaft auch von der Muttenzerkurve in die Nacht entlassen. Unter dem jüngsten Eindruck wirkt ein Coup beim FCZ jedoch eher wie ein frommer Wunsch. Oder, um es mit dem alten Fahrensmann Adam Szalai zu sagen: «Wir haben noch viel Arbeit vor uns.»

Das Telegramm FC Basel - Lausanne Sport 3:0 (0:0) St. Jakob-Park. – 20’285 Zuschauer. – SR Alessandro Dudic. Tore: 50. Lang 1:0 (Chalov). 66. Szalai 2:0 (Stocker). 89. Katterbach 3:0 (Fernandes). FCB: Lindner; Lang (70. López), Pelmard, Pavlovic, Katterbach; Frei; Ndoye (81. Palacios), Males (46. Szalai), Stocker (91. Chipperfield), Millar; Chalov (81. Fernandes). Lausanne: Diaw; Chafik, Zohouri, Grippo, Monteiro, Suzuki (81. N Guessan); Mahou (81. Ouattara), Kukuruzovic, Trazié (60. Poundjé), Spielmann (52. Coyle); Amdouni. Bemerkungen: FCB ohne Burger (gesperrt), Esposito, Essiam, Padula und Petretta (verletzt). LS ohne Trébel (gesperrt), Geissmann, Husic, Koné, Koyalipou und Turkes (verletzt). – Verwarnungen: 16. Suzuki (Foul). 39. Frei (Foul). 75. Pavlovic (Foul). 87. Amdouni (Foul). – 58. Frei schiesst Penalty an die Latte.

