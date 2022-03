Vor dem Spiel in Lugano hat der FC Basel Besetzungsprobleme

FC Basel Vor der Fahrt ins Tessin: Multiple Besetzungsprobleme beim FCB Mit einer ausgedünnten Abwehrzentrale fährt der FCB zum Spiel am Sonntag beim FC Lugano. Trainer Guillermo Abascal gibt vor der Rückkehr an seine frühere Wirkungsstätte den Unbeschwerten. Christoph Kieslich 04.03.2022, 19.17 Uhr

Nicht sein Tag: Trotz einer beklagenswerten halben Stunde und frühzeitiger Auswechslung gegen St. Gallen (hier mit Bastien Toma) könnte Strahinja Pavlovic für Lugano durchaus in Frage kommen. Freshfocus

Weil Fabian Frei gesperrt ist und Andy Pelmard krank, wird der FC Basel am Sonntag (14.15 Uhr) in Lugano eine Innenverteidigung erfinden müssen. Und eine Lösung für das zentrale Mittelfeld. Und sich entscheiden müssen zwischen zwei Stürmern, oder beide laufen lassen.

Guillermo Abascal ist also nicht zu beneiden am Ende seiner zweiten Woche als Interimstrainer des FCB. Zwei Wochen, die dem Spanier noch nicht die ganz grosse Freude bereitet haben können, zumindest, was die Punktausbeute (1) anbelangt. Am Tag nach der Berg- und Talfahrt gegen den FC St. Gallen ist Abascal dennoch fröhlich und unbeschwert.

Guillermo Abascal Freshfocus

Druck? «Ich liebe den Druck als Trainer. Damit muss man im Profifussball jeden Tag leben können», sagt der 32-Jährige, «für mich ist jedes Spiel eine Gelegenheit, und wenn diese Herausforderung negative Auswirkungen hätte, dann wäre ich nicht der Richtige, um vor der Mannschaft zu stehen.»

Sagt’s und erklärt, dass er für die zentrale Abwehr Nasser Djiga, Strahinja Pavlovic und Wouter Burger hat. Alles Grünschnäbel, Pavlovic und Burger beides Linksfüsser, aber für Abascal ist das nicht das ausschlaggebende Kriterium. Mit Pavlovic hat er über dessen Auswechslung nach 26 Minuten und zwei Gegentoren geredet. Der Spieler zeige Verständnis für die unpopuläre Massnahme:

«Es war nicht sein Tag. Ich glaube, er versteht die frühe Auswechslung.»

Gut möglich, dass der Serbe im Tessin erneut ran darf; Djiga oder Burger können sich im Hinterkopf auch gleich auf Marseille einstellen, wo Frei nächsten Donnerstag zwar wieder dabei, Pavlovic jedoch nicht spielberechtigt ist.

Eine Linie weiter vorne stellen sich auch Fragen: Darf der fehlerhafte Matias Palacios in Lugano zeigen, dass er es besser kann? Gibt neben ihm Taulant Xhaka noch einmal den heissgelaufenen Terrier, der ihm gegen St. Gallen fast den Kopf, also einen Platzverweis gekostet hätte? Oder bekommt ein anderer Routinier den Vorzug? Mit Pajtim Kasami nach der Pause hatte der FCB jedenfalls seine bessere Phase in einem Spiel, das weder Fisch noch Fleisch war.

Taulant Xhaka, hier gegen Julian von Moos. Freshfocus

Und die Stürmerfrage wurde Abascal auch gestellt am Freitag. Jetzt, wo Fedor Chalovs Tormaschine angelaufen ist, spricht einiges für den Russen. Adam Szalai macht mit seiner Präsenz aber auch etwas aus auf dem Platz. «Wir können auch mit beiden spielen», meinte Abascal fröhlich lächelnd .

Jetzt muss sich diese Unbeschwertheit des Trainers bei der Rückkehr an seine erste Trainerstation in der Super League nur noch irgendwie auf seine alles andere als gefestigt wirkende Mannschaft niederschlagen.

FCB.Update Super League, 25. Runde, FC Lugano-FC Basel

Sonntag, 6.3.2022, 14.15 Uhr. - Cornaredo. - SR Stefan Horisberger Frei und Pelmard fehlen Bereits seine zweite Gelbsperre zieht Fabian Frei ein, was ihm in diesem Saisonstadium zuletzt 2018/19 passiert ist. Weiterhin krankheitsbedingt fällt für Lugano auch Andy Pelmard aus, Raoul Petretta und Emmanuel Essiam sind verletzt. Dafür machen Papa Valentin Stocker und Darian Males die Reise mit. Die Lugano-Serie Eine Zeit lang her ist der letzte Sieg des FCB in Lugano im November 2019 (3:0). Drei Niederlagen sowie ein 1:1 vorigen September folgten. Die Tessiner haben zwei der letzten vier Heimspiele verloren, sind mit Trainer Mattia Croci-Torti ansonsten zu sechs Siegen und zwei Remis gekommen. Die Rückkehr «Das ist schön, ich freue mich, weil ich noch gute Beziehungen zu den Menschen in Lugano habe», sagte Guillermo Abascal am Freitag bei einer kleinen Medienrunde über die Rückkehr an jenen Ort, wo er erstmals als Trainer in der Super League arbeitete - und dem FC Lugano 2018 die Klasse rettete. «Mein letztes Spiel als Trainer des FC Lugano war gegen den FC Basel mit Marcel Koller, ein 2:2-Unentschieden», erzählte Abascal, «jetzt ist eine ganz andere Situation und in Mattia Croci-Torti ist jemand Trainer, der unter mir als Assistent gearbeitet hat und für den Konterfussball steht, der Lugano gefährlich macht.» (cok)

