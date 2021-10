Kunst der Kolonialzeit: So geht das Museum der Kulturen damit um

Museen und Ihre Schätze Kulturgüter aus Kolonialzeiten: Sie wurden wie Obst geerntet Die Museen Europas sind voll mit Kulturschätzen, die im Zuge der Kolonialisierung gesammelt wurden, und geraten deswegen immer wieder unter Druck. Wie geht das Museum der Kulturen damit um? Tamara Funck Jetzt kommentieren 16.10.2021, 05.00 Uhr

2019 lud das Museum der Kulturen Basel mit der Ausstellung «Wissensdrang trifft Sammelwut».

Im Zuge der Kolonialisierung wurden unzählige Kulturgüter nach Europa gebracht. Sie wurden wie Obst «gepflückt» und in Sammlungen aufgenommen. Die französische Kunsthistorikerin Bénédicte Savoy verwendet bewusst die Analogie der Nahrungsbeschaffung, um deutlich zu machen, dass Kulturgüter, ganz anders als Bananen, nicht nachwachsen. Seien sie erst einmal gesammelt und von ihrem ursprünglichen Standort entfernt worden, liessen sie Lücken und Trauer zurück.

Savoy forscht an der Technischen Universität Berlin zu Kunstraub und Beutekunst, Museumsgeschichte sowie Kunst- und Kulturtransfer in Europa im 18. und 19. Jahrhundert. Dabei liegt ihr Fokus auf der europäischen Kolonialisierung des afrikanischen Kontinents. Im Auftrag des französischen Staatspräsidenten Emmanuel Macron arbeitet sie daran, dass Kulturgüter zurückgegeben werden, allen voran jene im Pariser Musée du Quai Branly, das 69'000 Objekte aus Gebieten südlich der Sahara beherbergt. Die Objekte stammen fast ausschliesslich aus den französischen Kolonien, aus der Zeit des französischen Kolonialismus.

Die Schweiz als Sonderfall?

Die Schweiz hat eine andere Kolonialgeschichte wie zum Beispiel Frankreich oder Grossbritannien. Sie hat eine Sammlungsgeschichte, die vielmehr mit religiösen Missionaren, mit Bürgerschaft und Handel zu tun hat – aber auch bei uns stehen Objekte, die während Kolonialzeiten hergebracht wurden.

Wie geht das Museum der Kulturen damit um? Es gehört zu den bedeutendsten ethnologischen Museen Europas und hat Savoy, sozusagen die Expertin selbst, im Rahmen der Talkreihe «Extractive Zones» nach Basel eingeladen. «Wir gehen ganz offen mit Rückforderungen um», sagt der stellvertretende Museumsdirektor Richard Kunz. «Wir ermutigen sogar dazu, wobei wir nicht alle Herkunftsgemeinschaften, alle Clans, alle Familienverbände und Nationalstaaten einzeln kontaktieren können.»

Die Forderung nach maximaler Transparenz

Bénédicte Savoy empfiehlt dem Museum der Kulturen mehr Offenheit: «Ich rate immer zur maximalen Transparenz. Dem Publikum deutlich zu machen, woher und wie die Objekte hierhergekommen sind. Gerade die jüngeren Generationen wollen es wissen, wie sie auch wissen wollen, wo der Kaffee herkommt.» Das sei der erste Schritt. Danach würde sich der Schritt zur Rückgabe, falls es denn dazu Anfragen geben wird, ganz spontan einstellen.

Savoy legt zwar in ihrem Vortrag eindrücklich vor, wie in Deutschland und Frankreich seit den 1960er-Jahren Rückforderungsanfragen aus Afrika eingehen und diese Jahrzehnte unbearbeitet abgelegt wurden, doch einen solchen Stapel kennt Richard Kunz in Basel nicht.

Die Ausstellung «Extractive Zones» im Museum der Kulturen zeigt die Auswirkungen von extraktiven Industrien auf die Mensch-Umwelt-Beziehungen auf. Omar Lemke / MKB, Museum der Kulturen Basel

Alexander Brust, Kurator der Ausstellung «Extractive Zones» vom Museum der Kulturen, bestätigt: «Es gibt viele Forschungsanfragen, was bestimmte Sammlungsgeschichten, Zeitepochen und Regionen betrifft. Da ist sicherlich eine Konjunktur. Dem Museum liegen jedoch keine aktuellen Rückforderungsanfragen vor.» Bisher habe das Museum eine für alle Parteien möglichst vertretbare Lösung gesucht. Ein eindrückliches Beispiel, das genannt werden könne, sei jenes der Yudja in Brasilien. Die indigene Gruppe wurde im 19. und 20. Jahrhundert von Kolonisatoren weiter ins Landesinnere getrieben und bat das Museum der Kulturen um die Bewahrung ihrer Sammlung. Ausserdem wurde 2016 ein tätowierter Maori-Kopf nach Neuseeland restituiert. Der «toi moko» oder «moko mokai» befand sich bereits seit 1992 als Dauerleihgabe am Te Papa Tongarewa Museum in Wellington. Er gelangte 1923 als Geschenk an das Museum der Kulturen.

Bénédicte Savoy ist sich sicher: Museen seien politische Orte, die in Zukunft öfter kritisch angegangen werden, wegen der zum Teil brutalen Machtkonstellationen, die ihre Entstehung begleiten. Besucher, die sich Kulturgüter im Museum anschauen, bittet sie um eine Geistesübung: «Wenn wir ein Objekt sehen, dürfen wir uns daran freuen, aber wir müssen gleichzeitig immer im Kopf haben, dass es irgendwo fehlt. Und ganz wichtig: Die Träger der Kultur sind auch die Träger der Abwanderung. Wie schwer sind die Objekte und wer hat sie getragen? Sie sind ja nicht mit kleinen Flügeln gekommen.»