Musikalisches Experiment Klänge aus dem Schaufenster – eine verrückt-verspielte Zitherpartie Lauscher aufgepasst: In der Klybeckstrasse sorgt das Projekt Shikii rund um den Videokünstler Gregor Brändli, den Musiker Yanik Soland und Tüftler Samuel Tschudin noch bis im Juli für ganz neue Töne.

Die Pianistin Marianna Angel mit der 108-saitigen elektrischen Zither. Von ihr kam die erste musikalische Stimmung. Kenneth Nars

In einer normalen Welt ist eine Zither mit zwischen 27 und 37 Saiten bespannt. In der verrückt-verspielten Welt von Samuel Tschudin kommt die Zither mit sagenhaften 108 Saiten daher. Und diese werden nicht von Hand, sondern total stoisch und in Endlosschleife von drei Gitarren-Picks angeschlagen, die sich motorisiert hin- und herbewegen. Er habe diese Vision eines mechanischen Gitarrenorchesters gehabt, dies sei die Antwort darauf, sagt der 33-jährige Komponist und Bühnentechniker am Schauspielhaus Basel. Jetzt kauert er in einem Büro-Atelier an der Klybeckstrasse 51 vor seinem Werk, das hier noch bis 9. Juli Teil der Ausstellung «Shikii» sein wird.

Es ist nicht der erste Auftritt von Tschudins Zither, die er vor zwei Jahren gebaut hat. Aber hier ging der 33-Jährige einen Schritt weiter. Genauer gesagt: auf die Strasse. Das elektrische Zitherspiel ist an ausgewählten Tagen nämlich nicht nur im Ausstellungsraum, sondern auch in der Klybeckstrasse zu hören. Wer dann an der Schaufensterfront des Ateliers vorbeigeht, dürfte sich unweigerlich fragen: Woher kommen so plötzlich diese schräg-schönen Klänge? Gregor Brändli, Mitinitiator und Gastgeber der Ausstellung, sagt dazu:

«Tatsächlich bleiben die Menschen immer wieder verwundert vor dem Schaufenster stehen und lauschen fast schon andächtig.»

Der Videokünstler hat sein Büro-Atelier für «Shikii» und das elektrische Zitherspiel zur Verfügung gestellt. Mit seinen grossen Schaufenstern ist es von der Strasse aus vollständig einsehbar. Und die Glasfront hat noch einen anderen, entscheidenderen Vorteil: Sie dient als Resonanzkörper. Brändli erklärt: «An den Scheiben wurden Saugnapf-Lautsprecher angebracht, die die Strasse sanft mit den musikalischen Stimmungen beschallen.» Tatsächlich: Legt man die Hände auf das Glas, vibriert es leicht. Und eben: Man muss nicht den Ausstellungsraum betreten, um die besonderen Klänge zu hören, sondern kann dies von der Strasse aus tun. In Pandemiezeiten ein weiteres Plus.

Von Glöckchen und fehlenden Saiten

Für die musikalischen Stimmungen – für den menschlichen, nicht automatisierten Teil des Zitherspiels also – fragte Yanik Soland, Basler Musiker und Kurator der Ausstellung, ein paar Künstlerinnen und Künstler an, die nun ihre ganz eigenen Klangskulpturen für die elektrische Zither geschaffen haben. Die ersten beiden Stimmungen, die im Mai an der Klybeckstrasse zu hören waren, kamen von der Basler Pianistin Marianna Angel. Sie beschreibt das Projekt als etwas noch nie zuvor Erlebtes – und auch als Herausforderung: «Zu Hause habe ich eine ganz andere Stimmung festgelegt, dann vor Ort mit der Zither alles überworfen und etwas Neues zusammengestellt.»

Tatsächlich können bei der elektrischen Zither die Saiten nicht nur gestimmt werden. Angel erklärt, sie habe beispielsweise an gewissen Stellen einzelne Saiten oder gleich eine ganze Sektion entfernt, «das kreiert Pausen». Angebrachte Glöckchen sorgten für einen zusätzlichen Effekt. Kurator Soland: «Es ist ganz klar ein musikalisches Experiment, was wir hier wagen.» Sagt es, und blickt hinaus auf die Strasse, wo ein Mann überrascht stehen geblieben ist und fast schon andächtig lauscht.

Für die zweite Stimmung nach Marianna Angel konnte das «Shikii»-Team den Schweizer Regisseur und Musiker Thom Luz begeistern, die heute Mittwoch ab 18 Uhr zu hören sein wird. Am 17. und 25. Juni folgt der US-Komponist Stefan Tcherepnin und zum Abschluss am 3. und 9. Juli die Berliner Künstlerin Alizée Lenox.