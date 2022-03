Die Noten zur 1:2-Niederlage des FC Basel bei Olympique Marseille

Die Einzelkritik Pelmard liefert einen Pelmard, Lindner patzt und Esposito packt einen Zauberfuss aus Der FC Basel hält dem Druck von Marseille über weite Strecken Stand, vergibt durch Ndoye eine prächtige Chance und hält sich mit dem Anschlusstor alle Möglichkeiten für das Rückspiel im Achtelfinal der Conference League offen. Christoph Kieslich aus Marseille Jetzt kommentieren 10.03.2022, 23.15 Uhr

Hallo Basel, wir kommen mit einer Ausgangslage zurück, die fürs Rückspiel nächste Woche noch alles möglich macht: Sebastiano Esposito, Torschütze im Vélodrome von Marseille. Keystone

Heinz Lindner: Note 3,5

In zwölf europäischen Spielen hatte der FCB-Goalie fünf Shutouts, nach 19 Minuten war klar, das kein weiterer dazu kommt. Verladen beim Elfmeter, stark im Eins-gegen-Eins gegen Milik (37.) und mit ungewohntem Patzer beim zweiten Gegentor.

Tomas Tavares: 3,5

2022 in sieben Spielen nicht benötigt, schlüpft er als Rechtsverteidiger für den fiebrigen Lang ins Team und sieht auf der Payet-Seite oft die Hacken. Rettet in der 58. auf der Linie.

Fabian Frei: 4,5

In seinem 98. Europacupspiel zurück in der Abwehrzentrale, die er mit Umsicht zusammenhält und mit für die Hoffnung fürs Rückspiel sorgt.

Andy Pelmard: 3,5

Soll man sagen: Ein typischer Pelmard, dieser unnötig ungestüme Einsatz der zum Penalty führt. Danach stabil.

Unglücksrabe: Andy Pelmard rennt Matteo Guendouzi um - das gibt Elfmeter für Olympique. Freshfocus

Noah Katterbach: 3,5

Der Europacup-Debütant in FCB-Reihen mit Beweglichkeitsdefizit, wenn Cengiz Ünder antritt. Kämpfte sich auf seiner linken Abwehrseite aber wacker durch die 93 Minuten.

Taulant Xhaka: 4

Rackert im defensiven Mittelfeld, blockt, faltet Millar zusammen und lässt nicht nach, ehe er in der 70. Minute Platz für Burger macht.

Pajtim Kasami: 4,5

Zu seinen Impulsen fürs Spiel gehört der Chip zu Ndoyes Riesenchance. In ein paar Szenen ohne den letzten Biss, aber ein Aktivposten im Mittelfeldzentrum bis zum Schluss.

Dan Ndoye: 4,5

Hilft hinten aus so gut er es eben kann. Vergibt in der 33. Minute aus allerdings spitzem Winkel den Ausgleich. Sieht in der Nachspielzeit der ersten Hälfte seinen klasse Abschuss pariert. Auffälligste FCB-Offensivkraft.

Da kann man mehr daraus machen: Dan Ndoye bei seiner grossen Chance in der 33. Minute gegem Olympique-Keeper Steve Mandanda. Keystone

Sebastiano Esposito: 4,5

Im ersten Durchgang ist nicht viel von ihm zu sehen. Einen Zauberfuss packt er dann doch noch aus, als er Burgers Pass zum Anschlusstreffer veredelt (79.). Es ist sein erstes Europacup-Tor.

Liam Millar: 3,5

Nach Magenverstimmung erst am Spieltag eingeflogen, kann er sich am linken Flügel gegen Rongier nicht durchsetzen. Wird in der 70. Minute folgerichtig durch Fernandes ersetzt.

Fedor Chalov: 4

Läuft und läuft, beinahe unterläuft ihm ein Eigentor, dann beteiligt an Ndoyes Chance und schliesslich noch mit einer Kopfballchance in der zweiten Halbzeit, ehe Males für ihn kommt.

Zu kurz im Einsatz für eine Bewertung: Burger (70. für Xhaka), Males (70. für Chalov), Fernandes (70. für Millar).

